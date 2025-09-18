Divisas / BBBS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond
51.72 USD 0.03 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBBS de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.70, mientras que el máximo ha alcanzado 51.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
51.70 51.81
Rango anual
50.01 51.81
- Cierres anteriores
- 51.75
- Open
- 51.74
- Bid
- 51.72
- Ask
- 52.02
- Low
- 51.70
- High
- 51.81
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 0.72%
- Cambio a 6 meses
- 1.75%
- Cambio anual
- 0.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B