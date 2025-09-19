Währungen / BBBS
BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond
51.75 USD 0.04 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBBS hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.69 bis zu einem Hoch von 51.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.69 51.77
Jahresspanne
50.01 51.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.71
- Eröffnung
- 51.71
- Bid
- 51.75
- Ask
- 52.05
- Tief
- 51.69
- Hoch
- 51.77
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.78%
- 6-Monatsänderung
- 1.81%
- Jahresänderung
- 0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K