BBBS: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond

51.75 USD 0.04 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBBS hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.69 bis zu einem Hoch von 51.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die BondBloxx ETF Trust BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
51.69 51.77
Jahresspanne
50.01 51.81
Vorheriger Schlusskurs
51.71
Eröffnung
51.71
Bid
51.75
Ask
52.05
Tief
51.69
Hoch
51.77
Volumen
73
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
0.78%
6-Monatsänderung
1.81%
Jahresänderung
0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K