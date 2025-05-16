Валюты / ATCH
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
0.86 USD 0.08 (8.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATCH за сегодня изменился на -8.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.82, а максимальная — 1.03.
Следите за динамикой AtlasClear Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.82 1.03
Годовой диапазон
0.14 27.00
- Предыдущее закрытие
- 0.94
- Open
- 0.99
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Low
- 0.82
- High
- 1.03
- Объем
- 14.985 K
- Дневное изменение
- -8.51%
- Месячное изменение
- 377.78%
- 6-месячное изменение
- 22.86%
- Годовое изменение
- -92.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.