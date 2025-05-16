货币 / ATCH
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
1.60 USD 0.74 (86.05%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATCH汇率已更改86.05%。当日，交易品种以低点0.92和高点1.82进行交易。
关注AtlasClear Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATCH新闻
- Atlasclear股价在完成300万美元融资交易后飙升
- Atlasclear stock soars after closing $3M financing deal
- AtlasClear通过承兑票据从投资者筹集300万美元
- AtlasClear raises $3 million through promissory notes from investors
- Atlasclear stock soars after securing $500,000 debenture investment
- Presenting on Emerging Growth Conference 82 Day 2 on May 22; Register to live stream
- Quantum FinTech stock plunges to 52-week low of $0.23
- AtlasClear Holdings Releases Quarterly Numbers
日范围
0.92 1.82
年范围
0.14 27.00
- 前一天收盘价
- 0.86
- 开盘价
- 0.96
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 0.92
- 最高价
- 1.82
- 交易量
- 110.746 K
- 日变化
- 86.05%
- 月变化
- 788.89%
- 6个月变化
- 128.57%
- 年变化
- -86.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值