Divisas / ATCH
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
1.60 USD 0.74 (86.05%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATCH de hoy ha cambiado un 86.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.92, mientras que el máximo ha alcanzado 1.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AtlasClear Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATCH News
- Acciones de Atlasclear se disparan tras cerrar acuerdo de financiación de $3M
- Atlasclear stock soars after closing $3M financing deal
- AtlasClear recauda $3 millones mediante pagarés de inversionistas
- AtlasClear raises $3 million through promissory notes from investors
- Atlasclear stock soars after securing $500,000 debenture investment
- Presenting on Emerging Growth Conference 82 Day 2 on May 22; Register to live stream
- Quantum FinTech stock plunges to 52-week low of $0.23
- AtlasClear Holdings Releases Quarterly Numbers
Rango diario
0.92 1.82
Rango anual
0.14 27.00
- Cierres anteriores
- 0.86
- Open
- 0.96
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 0.92
- High
- 1.82
- Volumen
- 117.382 K
- Cambio diario
- 86.05%
- Cambio mensual
- 788.89%
- Cambio a 6 meses
- 128.57%
- Cambio anual
- -86.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B