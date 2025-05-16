Valute / ATCH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
0.92 USD 0.25 (21.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATCH ha avuto una variazione del -21.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.88 e ad un massimo di 1.25.
Segui le dinamiche di AtlasClear Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATCH News
- Il titolo Atlasclear vola dopo la chiusura di un accordo di finanziamento da 3 milioni di dollari
- Atlasclear stock soars after closing $3M financing deal
- AtlasClear raccoglie 3 milioni di dollari tramite note promissorie
- AtlasClear raises $3 million through promissory notes from investors
- Atlasclear stock soars after securing $500,000 debenture investment
- Presenting on Emerging Growth Conference 82 Day 2 on May 22; Register to live stream
- Quantum FinTech stock plunges to 52-week low of $0.23
- AtlasClear Holdings Releases Quarterly Numbers
Intervallo Giornaliero
0.88 1.25
Intervallo Annuale
0.14 27.00
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.04
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Minimo
- 0.88
- Massimo
- 1.25
- Volume
- 33.636 K
- Variazione giornaliera
- -21.37%
- Variazione Mensile
- 411.11%
- Variazione Semestrale
- 31.43%
- Variazione Annuale
- -92.33%
21 settembre, domenica