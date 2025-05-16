QuotazioniSezioni
ATCH: AtlasClear Holdings Inc

0.92 USD 0.25 (21.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATCH ha avuto una variazione del -21.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.88 e ad un massimo di 1.25.

Segui le dinamiche di AtlasClear Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.88 1.25
Intervallo Annuale
0.14 27.00
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.04
Bid
0.92
Ask
1.22
Minimo
0.88
Massimo
1.25
Volume
33.636 K
Variazione giornaliera
-21.37%
Variazione Mensile
411.11%
Variazione Semestrale
31.43%
Variazione Annuale
-92.33%
