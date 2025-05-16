통화 / ATCH
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
0.92 USD 0.25 (21.37%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATCH 환율이 오늘 -21.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.88이고 고가는 1.25이었습니다.
AtlasClear Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ATCH News
- 애틀라스클리어, 3백만 달러 자금 조달 계약 체결 후 주가 급등
- AtlasClear, 투자자 통해 약 40억 원 자금 조달
- Atlasclear stock soars after securing $500,000 debenture investment
- Presenting on Emerging Growth Conference 82 Day 2 on May 22; Register to live stream
- Quantum FinTech stock plunges to 52-week low of $0.23
- AtlasClear Holdings Releases Quarterly Numbers
일일 변동 비율
0.88 1.25
년간 변동
0.14 27.00
- 이전 종가
- 1.17
- 시가
- 1.04
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- 저가
- 0.88
- 고가
- 1.25
- 볼륨
- 33.636 K
- 일일 변동
- -21.37%
- 월 변동
- 411.11%
- 6개월 변동
- 31.43%
- 년간 변동율
- -92.33%
20 9월, 토요일