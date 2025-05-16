通貨 / ATCH
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
1.17 USD 0.43 (26.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATCHの今日の為替レートは、-26.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.86の安値と1.92の高値で取引されました。
AtlasClear Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATCH News
- アトラスクリア株式会社、3百万ドルの資金調達を完了し株価急騰
- Atlasclear stock soars after closing $3M financing deal
- AtlasClearが投資家から約束手形で300万ドルを調達
- AtlasClear raises $3 million through promissory notes from investors
- なぜCheck-Capの株価が183%上昇しているのか；ここで20の株がプレマーケットで動いています
- Atlasclear stock soars after securing $500,000 debenture investment
- Presenting on Emerging Growth Conference 82 Day 2 on May 22; Register to live stream
- Quantum FinTech stock plunges to 52-week low of $0.23
- AtlasClear Holdings Releases Quarterly Numbers
1日のレンジ
0.86 1.92
1年のレンジ
0.14 27.00
- 以前の終値
- 1.60
- 始値
- 1.85
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 0.86
- 高値
- 1.92
- 出来高
- 82.547 K
- 1日の変化
- -26.88%
- 1ヶ月の変化
- 550.00%
- 6ヶ月の変化
- 67.14%
- 1年の変化
- -90.25%
