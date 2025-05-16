Währungen / ATCH
ATCH: AtlasClear Holdings Inc
0.94 USD 0.23 (19.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATCH hat sich für heute um -19.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.88 bis zu einem Hoch von 1.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die AtlasClear Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATCH News
- Atlasclear-Aktie schnellt nach Abschluss einer 3-Millionen-Dollar-Finanzierung in die Höhe
- Atlasclear stock soars after closing $3M financing deal
- AtlasClear nimmt 3 Millionen US-Dollar über Schuldverschreibungen von Investoren auf
- AtlasClear raises $3 million through promissory notes from investors
- Atlasclear stock soars after securing $500,000 debenture investment
- Presenting on Emerging Growth Conference 82 Day 2 on May 22; Register to live stream
- Quantum FinTech stock plunges to 52-week low of $0.23
- AtlasClear Holdings Releases Quarterly Numbers
Tagesspanne
0.88 1.25
Jahresspanne
0.14 27.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.04
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Tief
- 0.88
- Hoch
- 1.25
- Volumen
- 29.523 K
- Tagesänderung
- -19.66%
- Monatsänderung
- 422.22%
- 6-Monatsänderung
- 34.29%
- Jahresänderung
- -92.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K