KurseKategorien
Währungen / ATCH
Zurück zum Aktien

ATCH: AtlasClear Holdings Inc

0.94 USD 0.23 (19.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATCH hat sich für heute um -19.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.88 bis zu einem Hoch von 1.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die AtlasClear Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATCH News

Tagesspanne
0.88 1.25
Jahresspanne
0.14 27.00
Vorheriger Schlusskurs
1.17
Eröffnung
1.04
Bid
0.94
Ask
1.24
Tief
0.88
Hoch
1.25
Volumen
29.523 K
Tagesänderung
-19.66%
Monatsänderung
422.22%
6-Monatsänderung
34.29%
Jahresänderung
-92.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K