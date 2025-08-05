Валюты / ARQT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARQT: Arcutis Biotherapeutics Inc
16.97 USD 0.04 (0.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARQT за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.82, а максимальная — 17.16.
Следите за динамикой Arcutis Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARQT
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Are Medical Stocks Lagging AxoGen (AXGN) This Year?
- Arcutis Biotherapeutics CEO Watanabe sells $177k in shares
- Arcutis at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Pipeline Development
- Arcutis Biotherapeutics stock hits 52-week high at 17.76 USD
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Welgus, Arcutis director, sells $156k in shares
- Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- Arcutis seeks FDA approval for psoriasis cream for young children
- Palvella Therapeutics appoints David Osborne as chief innovation officer
- Does Arcutis Biotherapeutics (ARQT) Have the Potential to Rally 45.81% as Wall Street Analysts Expect?
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- Is Arcutis Biotherapeutics (ARQT) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Arcutis Stock: ZORYVE’s Indication Momentum Margin Expansion Bullish Re-Rate
- This Eye Treatment Stock Sees Sales Spike 152% As Biotech Leaders Shine
- Wall Street Analysts Predict a 44.79% Upside in Arcutis Biotherapeutics (ARQT): Here's What You Should Know
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Are Medical Stocks Lagging Arcutis Biotherapeutics (ARQT) This Year?
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Arcutis Q2 2025 slides: Revenue soars 164% YoY as portfolio expansion drives growth
- Axon Stock Hits A Record High, Secures Spot On Two Best Growth Stock Lists: Check Out The IBD 50, Big Cap 20 And More
Дневной диапазон
16.82 17.16
Годовой диапазон
8.03 18.15
- Предыдущее закрытие
- 16.93
- Open
- 16.83
- Bid
- 16.97
- Ask
- 17.27
- Low
- 16.82
- High
- 17.16
- Объем
- 2.687 K
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 9.77%
- 6-месячное изменение
- 8.99%
- Годовое изменение
- 81.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.