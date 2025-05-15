Валюты / AENT
AENT: Alliance Entertainment Holding Corporation
7.05 USD 0.09 (1.26%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AENT за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.90, а максимальная — 7.46.
Следите за динамикой Alliance Entertainment Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AENT
- Alliance Entertainment: Margins, Cash, And More Keep Me Bullish (NASDAQ:AENT)
- Alliance Entertainment Holding Corporation (AENT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alliance Entertainment’s Q4 2025 sees strong income growth
- Alliance Entertainment Profit Jumps
- Alliance Entertainment FY25 slides: Profitability soars despite revenue dip
- Alliance Entertainment names Amanda Gnecco as new CFO
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Alliance Entertainment stock initiated with Buy rating at Maxim Group
- Alliance Entertainment Secures Exclusive North American Distribution for Master Replicas Collectibles
- Alliance Entertainment Launches Alliance Home Entertainment Division to Drive Future of Film and TV Distribution
- Alliance Entertainment’s Handmade by Robots Enters Anime Market with Launch of My Hero Academia Collectibles
- Alliance entertainment executive chairman Bruce Ogilvie buys $5,400 in stock
- Alliance Entertainment appoints industry veteran as EVP
- Alliance Entertainment Q3 FY2025 slides: Profitability improves despite flat revenue
- Alliance Entertainment Reports Third Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Earnings call transcript: Alliance Entertainment Q3 2025 sees profit growth
Дневной диапазон
6.90 7.46
Годовой диапазон
2.21 11.57
- Предыдущее закрытие
- 7.14
- Open
- 7.18
- Bid
- 7.05
- Ask
- 7.35
- Low
- 6.90
- High
- 7.46
- Объем
- 158
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 32.02%
- 6-месячное изменение
- 112.99%
- Годовое изменение
- 137.37%
