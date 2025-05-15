Divisas / AENT
AENT: Alliance Entertainment Holding Corporation
6.80 USD 0.25 (3.55%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AENT de hoy ha cambiado un -3.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.57, mientras que el máximo ha alcanzado 7.10.
AENT News
Rango diario
6.57 7.10
Rango anual
2.21 11.57
- Cierres anteriores
- 7.05
- Open
- 7.10
- Bid
- 6.80
- Ask
- 7.10
- Low
- 6.57
- High
- 7.10
- Volumen
- 117
- Cambio diario
- -3.55%
- Cambio mensual
- 27.34%
- Cambio a 6 meses
- 105.44%
- Cambio anual
- 128.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B