ABR: Arbor Realty Trust
11.55 USD 0.13 (1.11%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABR за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.50, а максимальная — 11.67.
Следите за динамикой Arbor Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.50 11.67
Годовой диапазон
8.43 15.76
- Предыдущее закрытие
- 11.68
- Open
- 11.64
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 11.50
- High
- 11.67
- Объем
- 2.131 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- -1.87%
- Годовое изменение
- -25.82%
