통화 / ABR
ABR: Arbor Realty Trust
11.86 USD 0.21 (1.80%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ABR 환율이 오늘 1.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.70이고 고가는 11.90이었습니다.
Arbor Realty Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ABR News
일일 변동 비율
11.70 11.90
년간 변동
8.43 15.76
- 이전 종가
- 11.65
- 시가
- 11.74
- Bid
- 11.86
- Ask
- 12.16
- 저가
- 11.70
- 고가
- 11.90
- 볼륨
- 3.740 K
- 일일 변동
- 1.80%
- 월 변동
- 2.24%
- 6개월 변동
- 0.76%
- 년간 변동율
- -23.83%
