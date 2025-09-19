Währungen / USDPLN
USDPLN: US Dollar vs Zloty
3.62897 PLN 0.01592 (0.44%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Zloty
Der Wechselkurs von USDPLN hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 3.59715 PLN und einem Hoch von 3.63674 PLN pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Polnischem Zloty-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.59715 3.63674
Jahresspanne
3.56511 4.20455
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.6130 5
- Eröffnung
- 3.6082 9
- Bid
- 3.6289 7
- Ask
- 3.6292 7
- Tief
- 3.5971 5
- Hoch
- 3.6367 4
- Volumen
- 31.758 K
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- -0.13%
- 6-Monatsänderung
- -6.29%
- Jahresänderung
- -5.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K