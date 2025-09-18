Divisas / USDPLN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USDPLN: US Dollar vs Zloty
3.59437 PLN 0.00468 (0.13%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Zloty
El tipo de cambio de USDPLN de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.59061 PLN por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3.61965 PLN.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs esloti polaco. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicaciones comerciales para USDPLN
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Un asesor basado en el arbitraje triangular. El asesor analiza los precios de todos los instrumentos comerciales en toda la cuenta abierta en la revisión del mercado. El análisis se lleva a cabo a expensas de otros pares de divisas asociados con la moneda única. (triángulos de monedas). Ejemplos de triángulos: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD ¡Cada asesor de divisas analiza a través de las otr
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema de Trading Basado en Reversión de Tendencias 1. ¿Qué es DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN es un sistema inteligente de trading de reversión de tendencias , diseñado para abrir y cerrar operaciones automáticamente cuando se detecta un cambio en la dirección del mercado. Este sistema es compatible con todos los instrumentos financieros y todos los brokers , incluyendo Forex e Índices Sintéticos . 2. Características Principales del Sistema Detección automática
Sentinex EA MT5
DENIS BRAUN
Sentinex EA - Un Robot de Rejilla de Vanguardia para Traders Expertos Descripción: Bienvenido a Sentinex EA, su puerta de entrada al comercio excepcional basado en la cuadrícula en la plataforma MetaTrader 4. Desarrollado por un equipo de expertos, Sentinex EA es un robot de trading de última generación diseñado para potenciar a los traders con estrategias de cuadrícula avanzadas, meticulosamente elaboradas para navegar por los dinámicos mercados financieros con precisión y delicadeza. Caracte
TinaScalper
Radoslaw Karol Lubas
Tina Scalper EA es una herramienta avanzada de trading para la plataforma MetaTrader 5, basada en una estrategia que consta de cuatro indicadores técnicos principales: EMA (Media Móvil Exponencial), SMA (Media Móvil Simple), ADX (Índice Direccional Medio) y RSI (Índice de Fuerza Relativa). Este EA ofrece una gestión completa de las posiciones, mediante una estrategia de stop loss móvil y de piramidación. Además, dispone de filtros de tiempo para la apertura y cierre de posiciones y permite al u
Sequoia mt5
Yvan Musatov
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
Richter mt5
Yvan Musatov
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Expertos en la integración de los indicadores dyj - tradays con la Estrategia global dyj - tradewar, Dyj Global Trade War es una estrategia para convertir las pérdidas en ganancias que se caracteriza por: Obtener beneficios cuando el pedido está en la dirección correcta. Convertir una pérdida en un beneficio cuando un pedido está mal dirigido Usted puede establecer su beneficio objetivo. EA puede configurar el interruptor automático de comercio EA y el interruptor manual de comercio EA o el come
Rango diario
3.59061 3.61965
Rango anual
3.56511 4.20455
- Cierres anteriores
- 3.5990 5
- Open
- 3.5946 8
- Bid
- 3.5943 7
- Ask
- 3.5946 7
- Low
- 3.5906 1
- High
- 3.6196 5
- Volumen
- 16.728 K
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- -1.08%
- Cambio a 6 meses
- -7.19%
- Cambio anual
- -6.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B