Sequoia m4

Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных.

MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/118897

При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал опускается ниже определенного уровня, а затем поднимается выше, при подтверждении основной сигнальной системой. Продажа осуществляется, когда сигнал поднимается выше уровня, а затем опускается ниже, также при подтверждении основной сигнальной системой. Sequoia надежно управляет рисками и может безопасно работать с капиталом от $1000, но для достижения лучших результатов рекомендуется использовать его с капиталом от $3000 и выше. Функционал включает трейлинг-старт, трейлинг-стоп, стоп-лосс и тейк-профит, как реальные, так и виртуальные.


Чтобы понять принцип работы этого бота, важно тщательно изучить его параметры. Детальное описание параметров играет ключевую роль в понимании работы эксперта. Это позволяет пользователям полностью понять, какой инструмент они выбирают, и помогает определить, соответствует ли данный бот их стилю торговли и брокеру. Основные и ключевые настройки позволяют создать оптимальные условия для эффективной работы эксперта. Параметры управления капиталом предоставляют два варианта: использование фиксированного лота или вычисление лота в зависимости от депозита, что играет важную роль в определении алгоритма входа.

Sequoia - это профессиональный аналитический инструмент, использующий специализированный алгоритм для анализа рынка. Он работает с различными валютными парами на часовом графике (H1) с кредитным плечом 1:100.

Список поддерживаемых валютных пар:
EURUSD
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDSGD
CADJPY
GBPSEK
GBPSGD
GBPUSD
NOKSEK
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
SGDJPY
USDCAD
USDCHF
USDCNH
USDCZK
USDDKK
USDHKD
USDHUF
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDPLN
USDSEK
USDSGD
USDTHB
USDZAR
USDRON

Параметры:
MagicNumber:
Этот параметр служит для идентификации ордеров, принадлежащих конкретному эксперту или торговой стратегии. Уникальный MagicNumber позволяет различать ордера данного эксперта от ордеров других стратегий.

FixLot:
Параметр FixLot задает фиксированный размер лота для каждой сделки. Например, если значение FixLot = 0.1, то каждая сделка будет открыта с лотом 0.1.

Money-Management On:
Активация этого параметра (true) включает управление деньгами (Money Management), что позволяет автоматически рассчитывать размер торгового лота в соответствии с текущим балансом или другими параметрами для эффективного управления рисками.

Money-Management:
Этот параметр определяет уровень риска в зависимости от размера депозита. Например, значение Money-Management = 2 означает, что риск на каждую сделку составит 2% от текущего баланса.

CountSeria:
Параметр CountSeria определяет количество сделок в одной серии или последовательности сделок. Например, если CountSeria = 3, то после открытия трех сделок подряд будет выполнено определенное действие, например, закрытие всех открытых позиций.

TakeProfit:
Установка уровня цены, при котором происходит автоматическое закрытие прибыльной позиции. Например, если TakeProfit = 100 пунктов, то при достижении цены на уровне, который выше на 100 пунктов от цены открытия, позиция будет закрыта с прибылью.

StopLoss:
Установка уровня цены, при котором происходит автоматическое закрытие убыточной позиции. Например, если StopLoss = 50 пунктов, то при достижении цены на уровне, который ниже на 50 пунктов от цены открытия, позиция будет закрыта с убытком.

vTakeProfit:
Виртуальный Тейк-Профит. Позволяет установить уровень цены для виртуального закрытия прибыльной позиции без фактического выполнения ордера на рынке. Это помогает зафиксировать прибыль и избежать резких рыночных изменений.

vStopLoss:
Виртуальный Стоп-Лосс. Аналогичен виртуальному Тейк-Профиту, но для установки уровня цены для виртуального закрытия убыточной позиции.

trStart, trStop:
Параметры для трейлинг-стопов. Позволяют автоматически сдвигать уровень стоп-лосса за движением цены в прибыльном направлении.

Filling:
Определяет тип заполнения ордеров. Например, "Immediate or Cancel" (IOC), "Fill or Kill" (FOK), "Return" (RT).

ModificationPips:
Задает количество пипсов для изменения уровней стоп-лосса или тейк-профита ордера.

CorrectionLong:
Определяет уровень коррекции для длинных серий.

CommentOrders:
Текстовый комментарий, прикрепляемый к ордеру при его размещении.

EcnMode:
Указывает режим работы брокера в сети ECN.

CombinesAllStopsOn:
Объединение всех уровней стоп-лоссов ордера в один уровень.

AsynchronousMode:
Режим асинхронной обработки ордеров.

ActivateBuy, ActivateSell:
Активация ордера на покупку или продажу при определенных условиях.

LengthJAW, LengthTEETH, LengthLIPS, LengthDEVIATION, CountWARP:
Параметры, определяющие правила работы бота.

ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
Guran xauusd
Ran Gu
Эксперты
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Эксперты
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Эксперты
Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советник Milch Cow Mix начинает открывать хеджирующие сделки на первом уровне, но этот советник открывает хеджирующие сделки на каждом уровне. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуе
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Эксперты
MILCH COW Turbo - мультивалютная стратегия. Поддерживает до 10 валют (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). При Trade_Calc = false включена только одна пара. Советник использует специальный индикатор для установки ордеров Buy stop, Buy limit, Sell stop и Sell limit Примечание: при Pendingorders = false советник использует цены, отображаемые на графике в реальном времени (покупка и продажа). В этом случае советник использует скрытые стоп-ордера. Отложенные ордера
AnyWay
Mohamed Nasseem
Эксперты
"ANYWAY EA" - это инструмент для управления сделками с другой концепцией, который не запускает трейлинг с фиксирования прибыли. Он просто переносит стоп-лосс на 1. SL будет перемещаться с шагом 1, поэтому с каждым пипсом SL будет устанавливаться на 19, 18, 17 и т.д. Брокеры видят это и ничего не могут с этим сделать. А в этом время вы будете ожидать, пока советник зафиксирует пункты, которые он накопил. Все уровни стоп-лосс и тейк-профит можно скрыть от брокера, выбрав SLnTPMode = Client. Запуск
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник Milch Cow Zone работает с убыточными сделками без использования стоп-лосса и обеспечивает прибыльный или по крайней мере безубыточный результат независимо от направления рынка при закрытии ордеров в соответствии с механизмом интеллектуального хеджирования "back-and-forth" (туда-сюда). Советник работает, меняя общее направление сделки с помощью более крупных хеджирующих сделок в противоположных направлениях. Робот начинает с открытия одной сделки по тренду, сделки по вашему выбору либо х
Smart Trade
Phong Vu
Эксперты
Введение в Smart Trade Price Action Smart Trade Price Action — это экспертный советник (EA) с разнообразной стратегией работы, который функционирует на 15 валютных парах с временными рамками H4. Это повышает шансы на устойчивый рост и снижает риск зависимости от одной пары или отдельных сделок. Управление рисками строго контролируется. Вам не нужны специальные знания, так как конфигурация очень проста и не требует оптимизации. Не нужно беспокоиться о том, следует ли активировать EA, поскольку ег
Tiger GBP power
Yang Wu
Эксперты
Attention : The TigerGBP Power EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!! Trend is the KEY ! TigerGBPPower EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerGBPPower EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerGBPPower EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Эксперты
Советник Multiday Overlay Strategy позволяет торговать параллельно на всех основных и кросс-парах Форекс. Этот советник довольно уникален, поскольку он способен "следить за рынком", что означает: оптимизация не требуется; одинаковые входные параметры подходят для всех пар; не нужно менять входные параметры, даже если меняются рыночные условия. Эти 3 особенности означают, что советник не нужно "вручную адаптировать" к определенной паре на определенном таймфрейме, как это обычно происходит при опт
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Эксперты
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
AnyWay Plus
Mohamed Nasseem
Эксперты
"ANYWAY Plus EA" - это инструмент для управления сделками с другой концепцией, аналогично "ANYWAY EA". Но он ищет торговые возможности на 28 валютных парах и отображает данные на текущем графике. Советник не запускает трейлинг с фиксирования прибыли. Он просто переносит стоп-лосс на 1. SL будет перемещаться с шагом 1, поэтому с каждым пипсом SL будет устанавливаться на 19, 18, 17 и т.д. Все уровни стоп-лосс и тейк-профит можно скрыть от брокера, выбрав SLnTPMode = Client. Запустите советник на о
