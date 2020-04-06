Sequoia m4

Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/118897

При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал опускается ниже определенного уровня, а затем поднимается выше, при подтверждении основной сигнальной системой. Продажа осуществляется, когда сигнал поднимается выше уровня, а затем опускается ниже, также при подтверждении основной сигнальной системой. Sequoia надежно управляет рисками и может безопасно работать с капиталом от $1000, но для достижения лучших результатов рекомендуется использовать его с капиталом от $3000 и выше. Функционал включает трейлинг-старт, трейлинг-стоп, стоп-лосс и тейк-профит, как реальные, так и виртуальные.





Чтобы понять принцип работы этого бота, важно тщательно изучить его параметры. Детальное описание параметров играет ключевую роль в понимании работы эксперта. Это позволяет пользователям полностью понять, какой инструмент они выбирают, и помогает определить, соответствует ли данный бот их стилю торговли и брокеру. Основные и ключевые настройки позволяют создать оптимальные условия для эффективной работы эксперта. Параметры управления капиталом предоставляют два варианта: использование фиксированного лота или вычисление лота в зависимости от депозита, что играет важную роль в определении алгоритма входа.





Sequoia - это профессиональный аналитический инструмент, использующий специализированный алгоритм для анализа рынка. Он работает с различными валютными парами на часовом графике (H1) с кредитным плечом 1:100.





Список поддерживаемых валютных пар:

EURUSD

AUDCAD

AUDCHF

AUDJPY

AUDNZD

AUDSGD

CADJPY

GBPSEK

GBPSGD

GBPUSD

NOKSEK

NZDCAD

NZDCHF

NZDJPY

NZDUSD

SGDJPY

USDCAD

USDCHF

USDCNH

USDCZK

USDDKK

USDHKD

USDHUF

USDJPY

USDMXN

USDNOK

USDPLN

USDSEK

USDSGD

USDTHB

USDZAR

USDRON





Параметры:

MagicNumber:

Этот параметр служит для идентификации ордеров, принадлежащих конкретному эксперту или торговой стратегии. Уникальный MagicNumber позволяет различать ордера данного эксперта от ордеров других стратегий.





FixLot:

Параметр FixLot задает фиксированный размер лота для каждой сделки. Например, если значение FixLot = 0.1, то каждая сделка будет открыта с лотом 0.1.





Money-Management On:

Активация этого параметра (true) включает управление деньгами (Money Management), что позволяет автоматически рассчитывать размер торгового лота в соответствии с текущим балансом или другими параметрами для эффективного управления рисками.





Money-Management:

Этот параметр определяет уровень риска в зависимости от размера депозита. Например, значение Money-Management = 2 означает, что риск на каждую сделку составит 2% от текущего баланса.





CountSeria:

Параметр CountSeria определяет количество сделок в одной серии или последовательности сделок. Например, если CountSeria = 3, то после открытия трех сделок подряд будет выполнено определенное действие, например, закрытие всех открытых позиций.





TakeProfit:

Установка уровня цены, при котором происходит автоматическое закрытие прибыльной позиции. Например, если TakeProfit = 100 пунктов, то при достижении цены на уровне, который выше на 100 пунктов от цены открытия, позиция будет закрыта с прибылью.





StopLoss:

Установка уровня цены, при котором происходит автоматическое закрытие убыточной позиции. Например, если StopLoss = 50 пунктов, то при достижении цены на уровне, который ниже на 50 пунктов от цены открытия, позиция будет закрыта с убытком.





vTakeProfit:

Виртуальный Тейк-Профит. Позволяет установить уровень цены для виртуального закрытия прибыльной позиции без фактического выполнения ордера на рынке. Это помогает зафиксировать прибыль и избежать резких рыночных изменений.





vStopLoss:

Виртуальный Стоп-Лосс. Аналогичен виртуальному Тейк-Профиту, но для установки уровня цены для виртуального закрытия убыточной позиции.





trStart, trStop:

Параметры для трейлинг-стопов. Позволяют автоматически сдвигать уровень стоп-лосса за движением цены в прибыльном направлении.





Filling:

Определяет тип заполнения ордеров. Например, "Immediate or Cancel" (IOC), "Fill or Kill" (FOK), "Return" (RT).





ModificationPips:

Задает количество пипсов для изменения уровней стоп-лосса или тейк-профита ордера.





CorrectionLong:

Определяет уровень коррекции для длинных серий.





CommentOrders:

Текстовый комментарий, прикрепляемый к ордеру при его размещении.





EcnMode:

Указывает режим работы брокера в сети ECN.





CombinesAllStopsOn:

Объединение всех уровней стоп-лоссов ордера в один уровень.





AsynchronousMode:

Режим асинхронной обработки ордеров.





ActivateBuy, ActivateSell:

Активация ордера на покупку или продажу при определенных условиях.





LengthJAW, LengthTEETH, LengthLIPS, LengthDEVIATION, CountWARP:

Параметры, определяющие правила работы бота.