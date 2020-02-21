AUDCAD-AUDCHF не работает общая пара для арбитража

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Создал общую валютную котировку по парам AUDCAD-AUDCHF "AUDCAD"/0.9547466-"AUDCHF"/0.689156 по данной формуле, но график не появляется подскажите пожалуйста в чем причина
 
skelanic:
Создал общую валютную котировку по парам AUDCAD-AUDCHF "AUDCAD"/0.9547466-"AUDCHF"/0.689156 по данной формуле, но график не появляется подскажите пожалуйста в чем причина

Создавали в терминале МТ 5 ?

 
skelanic:
Создал общую валютную котировку по парам AUDCAD-AUDCHF "AUDCAD"/0.9547466-"AUDCHF"/0.689156 по данной формуле, но график не появляется подскажите пожалуйста в чем причина

Если "AUDCAD"/0.9547466-"AUDCHF"/0.689156 - это формула синтетика для МТ5, то все работает. Только кавычки убери

 

Создавал в MT5 

Без кавычек она не добовляется, помогите пожалуйста как быть

 
skelanic:

Создавал в MT5 

Без кавычек она не добовляется, помогите пожалуйста как быть

Названия валютной пары нужно вводит вручную - по мере ввода у тебя появится выпадающий список со всеми парами. Пару нужно выбрать из списка. У ДЦ полное название пары может иметь расширение

 
Например, у Альп.... не EURUSD, а EURUSD_i
 

Я вас  понимаю но не работает вот я для робофорекса добовляю вот так и не работает Символ AUDCAD.m-AUDCHF.m  Формула синтетического символа "AUDCAD.m"/0.9547466-"AUDCHF.m"/0.689156

и график не работает все время пишет ожидание обновление, напишите мне по моей формула полностью как правильно прописать что бы работало

 
skelanic:

Я вас  понимаю но не работает вот я для робофорекса добовляю вот так и не работает Символ AUDCAD.m-AUDCHF.m  Формула синтетического символа "AUDCAD.m"/0.9547466-"AUDCHF.m"/0.689156

и график не работает все время пишет ожидание обновление, напишите мне по моей формула полностью как правильно прописать что бы работало

Не добавляй кавычки в формуле.

И открой в терминале графики AUDCAD и AUDCHF

 
Дмитрий:

Не добавляй кавычки в формуле.

И открой в терминале графики AUDCAD и AUDCHF

Без кавычек она не добовляется ошибку пишет, вот вы сами попробуйте пожалуйста что я не так делаю?


 
skelanic:

Без кавычек она не добовляется ошибку пишет, вот вы сами попробуйте пожалуйста что я не так делаю?


Ну, может требование брокера.

Открой три графика в терминале - график синтетика и графики двух пар, на основе которых он строится

 
Дмитрий:

Ну, может требование брокера.

Открой три графика в терминале - график синтетика и графики двух пар, на основе которых он строится

Да не в брокере дело, в других дц тоже данная формула не работает, попробуйте сами пожалуйста её создать, и напишите что мне делать

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