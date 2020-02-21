AUDCAD-AUDCHF не работает общая пара для арбитража
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Создал общую валютную котировку по парам AUDCAD-AUDCHF "AUDCAD"/0.9547466-"AUDCHF"/0.689156 по данной формуле, но график не появляется подскажите пожалуйста в чем причина
Создавали в терминале МТ 5 ?
Создавал в MT5
Без кавычек она не добовляется, помогите пожалуйста как быть
Названия валютной пары нужно вводит вручную - по мере ввода у тебя появится выпадающий список со всеми парами. Пару нужно выбрать из списка. У ДЦ полное название пары может иметь расширение
Я вас понимаю но не работает вот я для робофорекса добовляю вот так и не работает Символ AUDCAD.m-AUDCHF.m Формула синтетического символа "AUDCAD.m"/0.9547466-"AUDCHF.m"/0.689156
и график не работает все время пишет ожидание обновление, напишите мне по моей формула полностью как правильно прописать что бы работало
Я вас понимаю но не работает вот я для робофорекса добовляю вот так и не работает Символ AUDCAD.m-AUDCHF.m Формула синтетического символа "AUDCAD.m"/0.9547466-"AUDCHF.m"/0.689156
и график не работает все время пишет ожидание обновление, напишите мне по моей формула полностью как правильно прописать что бы работало
Не добавляй кавычки в формуле.
И открой в терминале графики AUDCAD и AUDCHF
Без кавычек она не добовляется ошибку пишет, вот вы сами попробуйте пожалуйста что я не так делаю?
Ну, может требование брокера.
Открой три графика в терминале - график синтетика и графики двух пар, на основе которых он строится
Ну, может требование брокера.
Открой три графика в терминале - график синтетика и графики двух пар, на основе которых он строится
Да не в брокере дело, в других дц тоже данная формула не работает, попробуйте сами пожалуйста её создать, и напишите что мне делать
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