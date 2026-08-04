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Price Daily Percentage Variation

Price Daily Percentage Variation 是一种旨在根据资产的日内百分比变动来识别价格水平的指标，它创建了一条贯穿整个交易时段的固定百分比网格。从当日的开盘价开始，该指标会自动绘制一条中心线以及该水平上下方的多条线条，从而形成统计支撑和阻力区域。

运行机制与应用

中心线代表当日的开盘价，并在整个交易时段从头到尾持续绘制。在此基础上，该指标计算上方和下方的百分比水平，使交易者能够快速可视化市场相对于开盘价的位置。

这些区域是市场资金流向的重要参考。在许多情况下，它们充当价格反应点，在此会发生走势减速、获利了结、趋势延续甚至反转。

因此，该指标对于进行剥头皮交易、日内交易和短期交易的交易者来说是一个极佳的工具。

必须强调的是，绝不能孤立使用任何一个水平。最理想的做法是将 Price Daily Percentage Variation 与上下文分析、订单流、成交量、价格行为学（price action）或操作员使用的任何其他方法相结合。不同因素之间的共振度越高，交易质量往往就越高。

在强劲趋势中，价格可能会穿过几个百分比水平，然后才能找到平衡区域。另一方面，在盘整市场中，这些线通常经常充当支撑位和阻力位，为快速交易提供极佳的机会。

按市场推荐的配置

时间周期（Timeframe）： 建议在 15 分钟或更低的时间周期图表上使用该指标（例如 M15、M10、M5、M4、M3、M2 和 M1）。该指标专为这些时间周期的短期和剥头皮操作而设计和优化。

外汇市场（货币）： 建议在每个百分比水平之间使用 0.25% 。该配置通常能更好地适应主要货币对的波动性。

金属、加密货币、大宗商品和指数： 建议在每个水平之间使用 0.50% 。该配置在灵敏度和过滤市场噪音之间提供了极佳的平衡。

原油： 建议在每个水平之间使用 1.00% ，并根据该商品的特征波动率进行调整。

股票： 最推荐的值是每个水平之间 1.00% 。对于波动性较大的股票，可以使用 1.50% 。选择时必须观察每项资产的特征波动率。

注意事项： 作为一般参考，建议日内配置不要超过 1.50%。

特点与应用

Price Daily Percentage Variation 的最大特点是简单。在几秒钟内，交易者就可以查看整天的百分比结构，而无需进行手动计算。

此外，由于所有水平都是根据交易时段的日内百分比变动计算得出的，该指标提供了一个客观且标准化的参考，从而便于在整个交易过程中解读市场。

这些水平可用于：

识别潜在的剥头皮区域；

定位可能的支撑位和阻力位；

识别潜在的短期反转点；

确定部分目标位和最终目标位；

风险管理；

评估相对于开盘价的走势强度。

最终建议

需要牢记的是，百分比水平代表的是兴趣区，而不是反转的保证。市场可能会尊重某个水平、突破该水平，或者仅仅将其用作走势加速点。因此，在做出决策之前，始终建议通过价格行为（price action）进行确认。

Price Daily Percentage Variation 的开发旨在为交易者提供全天价格百分比分布的清晰视图，使识别重要的市场区域变得更容易，并以更高的客观性和纪律性辅助决策。当它被用于一致的风险管理计划中，并与良好的市场背景解读相结合时，它将成为高精度操作极其有用的工具。