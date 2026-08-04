Trend Arrow Filters
- Индикаторы
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Aleksandr BernesРазработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
Опыт работы:
• 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Trend Arrow Filters Отфильтрованные NR-стрелки тренда для MetaTrader 5. Платная версия бесплатного Trend Arrow NR. Цена: $30 (безлимит) Бесплатный компаньон: https://www.mql5.com/en/market/product/188166 1. Что делает Та же база, что у free Trend Arrow NR (стрелки по пересечению EMA на закрытых барах), плюс фильтры — меньше шума, больше контекста. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На формирующейся свече сигнала нет • История не двигается при новых тиках • Опциональные алерты: popup / push / email 3. Что даёт (сравнение с Free) Free Trend Arrow NR: • NR-стрелки на закрытой свече • Опциональное ATR-расхождение • Базовые алерты Trend Arrow Filters добавляет: • Фильтр старшего ТФ (HTF bias) — в сторону старшего тренда • Фильтр сессий — Asia / London / New York / overlap / свои часы • Силу сигнала — ATR + опциональный наклон EMA • Cooldown — меньше повторов в одну сторону • Мульти-ТФ confluence — опциональное согласие TF2 / TF3 • Статус на графике — видно, какие фильтры включены 4. Как пользоваться 1) Повесьте на символ и рабочий таймфрейм 2) Включите нужные фильтры (HTF, сессия, сила, cooldown, MTF) 3) При желании включите алерты 4) Используйте стрелки как контекст вместе со своими правилами риска 5. Основные группы входов • База: Fast/Slow EMA, ATR, смещение стрелки • HTF bias: таймфрейм + вкл/выкл • Сессия: пресет или свои часы • Сила / cooldown • Мульти-ТФ: TF2 / TF3 вкл/выкл • Алерты: popup / push / email 6. Хорошо сочетается с • Manual Order Panel (free): https://www.mql5.com/en/market/product/188303 • Chart Order Panel ($30): https://www.mql5.com/en/market/product/188302 • Risk Trade Panel ($30): https://www.mql5.com/en/market/product/188165 7. Важно • Это не подписка на сигналы и не гарантия прибыли. • Прошлые стрелки не обещают будущий результат. • Часы сессий — по серверному времени бара; при смещении брокера подстройте Custom hours. • Отзывы и комментарии приветствуются.