Trend Arrow Filters

  • Индикаторы
  • Aleksandr Bernes
    Aleksandr Bernes

    Aleksandr Bernes

    • MT5 Tools / Algo Trading Utilities в  Independent MQL5 Developer
    • Россия
    • 739
    Разработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
    Опыт работы:
    • 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
Trend Arrow Filters Отфильтрованные NR-стрелки тренда для MetaTrader 5. Платная версия бесплатного Trend Arrow NR. Цена: $30 (безлимит) Бесплатный компаньон: https://www.mql5.com/en/market/product/188166 1. Что делает Та же база, что у free Trend Arrow NR (стрелки по пересечению EMA на закрытых барах), плюс фильтры — меньше шума, больше контекста. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На формирующейся свече сигнала нет • История не двигается при новых тиках • Опциональные алерты: popup / push / email 3. Что даёт (сравнение с Free) Free Trend Arrow NR: • NR-стрелки на закрытой свече • Опциональное ATR-расхождение • Базовые алерты Trend Arrow Filters добавляет: • Фильтр старшего ТФ (HTF bias) — в сторону старшего тренда • Фильтр сессий — Asia / London / New York / overlap / свои часы • Силу сигнала — ATR + опциональный наклон EMA • Cooldown — меньше повторов в одну сторону • Мульти-ТФ confluence — опциональное согласие TF2 / TF3 • Статус на графике — видно, какие фильтры включены 4. Как пользоваться 1) Повесьте на символ и рабочий таймфрейм 2) Включите нужные фильтры (HTF, сессия, сила, cooldown, MTF) 3) При желании включите алерты 4) Используйте стрелки как контекст вместе со своими правилами риска 5. Основные группы входов • База: Fast/Slow EMA, ATR, смещение стрелки • HTF bias: таймфрейм + вкл/выкл • Сессия: пресет или свои часы • Сила / cooldown • Мульти-ТФ: TF2 / TF3 вкл/выкл • Алерты: popup / push / email 6. Хорошо сочетается с • Manual Order Panel (free): https://www.mql5.com/en/market/product/188303 • Chart Order Panel ($30): https://www.mql5.com/en/market/product/188302 • Risk Trade Panel ($30): https://www.mql5.com/en/market/product/188165 7. Важно • Это не подписка на сигналы и не гарантия прибыли. • Прошлые стрелки не обещают будущий результат. • Часы сессий — по серверному времени бара; при смещении брокера подстройте Custom hours. • Отзывы и комментарии приветствуются.
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Trend Arrow NR
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Trend Arrow NR Простые стрелки buy/sell на графике MetaTrader 5. 1. Что делает Рисует стрелки при пересечении быстрой и медленной EMA, с опциональным минимальным расхождением в множителях ATR. Это визуальный ориентир — не готовая торговая система. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На текущей (формирующейся) свече стрелки нет • История не сдвигается при новых тиках • Опциональные алерты: popup / push / email (один раз на бар сигнала) 3. Основные входы •
FREE
Session Box Hours
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Session Box Hours рисует на графике прямоугольники сессий Asia, London и New York. Каждый бокс строится по high/low баров, попавших в заданный временной диапазон. Это только визуальный контекст — ордера не отправляет и сигналов на вход не даёт. Что умеет - три сессии: Asia, London, New York (каждая вкл/выкл + часы/минуты + цвет); - база времени: часы брокера/сервера или GMT с смещением Broker GMT; - ночные сессии (конец ≤ начала) переходят на следующий день; - глубина истории через Days Back (по
FREE
Manual Order Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Chart Risk Desk Free — лёгкий эксперт-утилита MetaTrader 5 с понятной панелью на графике. Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Вы сами решаете, когда покупать или продавать; панель помогает с объёмом, стопами и быстрым управлением позицией. Это полноценная бесплатная версия, а не пустая заглушка: можно торговать по делу и потом решить, нужен ли Pro. Возможности - Лот фиксированный или от риска % баланса (или эквити) относительно дистанции SL - Режим дистанции в пун
FREE
Basket Exit Levels
Aleksandr Bernes
Утилиты
Basket Exit Levels — одноразовый скрипт для MetaTrader 5. Для тех, кто набирает корзину позиций и хочет быстро выставить единый выход по направлению. Выбираете сторону (Long или Short), режим — и запускаете один раз. Скрипт проставляет уровни выхода на все подходящие позиции выбранного направления по символу графика. Стоп-лосс не трогает. Сделки сам не открывает и не закрывает; после окна вводов в фоне не работает. Режимы 1. Абсолютная цена выхода — одна цена на все позиции выбранной стороны. 2.
FREE
Risk Trade Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Risk Trade Panel — утилитарный советник MetaTrader 5 с панелью на графике для ручной торговли. Не даёт сигналов на вход, не строит сетку и не использует мартингейл. Решение о покупке или продаже за вами; панель помогает с объёмом, стопами и сопровождением позиции. Что умеет - лот фиксированный или от риска % от баланса (или equity) относительно дистанции SL; - рыночные BUY / SELL с SL и TP по умолчанию (пункты или абсолютная цена); - отложенные: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop; - безу
Risk Lot Size Panel
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Risk Lot Size Panel — панель на графике MetaTrader 5, которая считает рекомендуемый лот по риску и дистанции стопа. Не выставляет ордера, не меняет позиции и не даёт сигналов на вход. Вы смотрите предложенный объём и торгуете своим способом или другой утилитой. Что умеет - риск в % капитала или фиксированная сумма (валюта счёта); - база капитала: баланс, equity или своя сумма; - стоп-лосс в пунктах или абсолютной цене; - сторона Long/Short → вход от Ask/Bid, SL ниже/выше; - лот через OrderCalcPr
Chart Order Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Chart Risk Desk Pro — сфокусированная утилита MetaTrader 5 для ручных трейдеров, которым нужна скорость и контроль риска без перегруженной «мегапанели». Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Закрывает типичные пожелания пользователей тяжёлых trade panel: вести сделки, открытые вне панели; понятный режим пунктов/пипсов; BE и partial в один клик; виртуальные стопы при широком stop level брокера; дневной лимит убытка/прибыли; реверс и лок; простой OCO; более лёгкий инт
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