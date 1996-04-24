Apex Pullback Map MT5

Краткое описание

Карта принятия решений только для чтения для XAUUSD: помогает оценить направление предыдущего дня, подтвержденную структуру H1/H4 и приближение цены к активной зоне реакции до планирования сделки.

Три вопроса на одном графике

Что сформировалось раньше: максимум или минимум предыдущего дня? Какие свинги H1 и H4 подтверждены, а какая точка еще формируется? Цена ожидает, приближается, находится внутри или уже вышла за пределы активной зоны реакции?

Apex Pullback Map MT5 организует эти наблюдения на графике H1 брокерского символа XAUUSD. Это аналитический индикатор только для чтения. Все торговые решения остаются за пользователем.

Чем отличается эта карта

Индикатор не ограничивается статическими линиями предыдущего дня или автоматически перемещаемой сеткой без дополнительного контекста. Он объединяет дневную последовательность, подтвержденные по закрытым барам свинги H1/H4, отдельно оформленную формирующуюся точку, активные зоны реакции и оповещения при смене состояния.

Компактная панель разделена на DAILY MAP, CONFIRMED STRUCTURE и ACTIVE REACTION ZONE. Цветной индикатор состояния позволяет быстро проверить текущую ситуацию, не выполняя анализ заново.

Основные функции

Максимум и минимум предыдущего дня

Опциональное отображение предыдущего закрытия и открытия текущего дня

Последовательность HIGH TO LOW, LOW TO HIGH или UNRESOLVED

Уточнение на младших таймфреймах, если оба экстремума находятся в одном баре

H1 Подтвержденные максимумы и минимумы свингов H1 и H4

Отдельное отображение текущего свинга как FORMING

Подтвержденные поддержка и сопротивление

Восходящий и нисходящий контекст реакции H1 и H4

Автоматический контекст зон реакции H1/H4

Состояния WAITING, APPROACHING, IN ZONE, INVALIDATED и DATA MISSING

Опциональные терминальные, звуковые, push- и email-оповещения

Темная и светлая темы

Несколько изолированных экземпляров на одном графике

Подтвержденная и формирующаяся структура

Подтвержденные свинги используют закрытые исторические бары. Текущий свинг отображается как FORMING, поскольку он еще может изменяться при поступлении новых цен. Формирующаяся точка не выдается за подтвержденную структуру, а внутренние правила квалификации не публикуются.

Последовательность предыдущего дня

Индикатор определяет, сформировался ли предыдущий максимум раньше минимума или минимум появился первым. Если оба экстремума находятся в одном баре H1, опциональный модуль последовательно проверяет историю M30, M15, M5 и M1.

Если доступной истории недостаточно для надежного определения порядка, результат остается UNRESOLVED вместо принудительной классификации.

Состояния зоны реакции

WAITING: активная группа существует, но цена не находится рядом с зоной.

APPROACHING: цена находится рядом с активной зоной реакции.

IN ZONE: цена находится внутри активной зоны реакции.

INVALIDATED: связанная структура больше не активна.

DATA MISSING: отсутствует история, необходимая для надежного расчета.

Оповещения создаются только при подходящих изменениях состояния. Если состояние не меняется, одно и то же оповещение не повторяется на каждом тике.

Рекомендуемая настройка

Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD или символ XAUUSD с суффиксом брокера

Таймфрейм графика: H1

Опорная структура: H1 и H4

Необходимая история: D1, H4, H1, M30, M15, M5 и M1

Серверное время и история брокера влияют на дневные границы и рассчитанные уровни. При отсутствии необходимых данных панель показывает DATA MISSING.

Базовый порядок работы

Добавьте индикатор на график H1 брокерского символа XAUUSD. Проверьте PRIOR-DAY SEQUENCE на панели. Просмотрите H4 BIAS и H1 CONFIRMED R / S. Оцените контекст активной зоны реакции для текущей структуры. Следите за состояниями APPROACHING и IN ZONE. Используйте независимые правила входа, выхода, размера позиции и риска.

Для каждой копии на одном графике задайте отдельный Instance ID.

Чего индикатор не делает

Не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Не рассчитывает размер позиции, stop loss или take profit.

Не предоставляет гарантированных сигналов покупки или продажи.

Не передает данные графика или счета на внешние серверы.

Не использует DLL, WebRequest или отдельную систему лицензирования.

Не гарантирует прибыль или защиту от убытков.

Тестирование и поддержка

Демо-версию Market можно проверить в визуальном режиме Strategy Tester MT5. Сравните дневные уровни с историей брокера, убедитесь, что FORMING визуально отделен от подтвержденной структуры, и проверьте выбранные каналы оповещений.

Для вопроса по отображению или расчету укажите build MT5, брокера, точное имя символа, таймфрейм, снимок с видимой панелью и соответствующее сообщение из Experts или Journal. Не отправляйте пароль от торгового счета.

Предупреждение о рисках

Торговля с кредитным плечом связана со значительным риском. Историческая структура не предсказывает будущие результаты. Этот индикатор является инструментом анализа графика, а не инвестиционной рекомендацией, и не гарантирует прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за каждое решение и управление риском.