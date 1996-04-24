Apex Pullback Map MT5

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  • Ying Li Lu
    Ying Li Lu

    Ying Li Lu

    Я разрабатываю индикаторы MetaTrader 5 только для чтения, предназначенные для системной подготовки графиков XAUUSD при самостоятельной торговле. Инструменты Apex упорядочивают последовательность предыдущего дня, подтвержденную и формирующуюся структуру H1/H4, основные и второстепенные сценарии
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Apex Pullback Map MT5

Краткое описание

Карта принятия решений только для чтения для XAUUSD: помогает оценить направление предыдущего дня, подтвержденную структуру H1/H4 и приближение цены к активной зоне реакции до планирования сделки.

Три вопроса на одном графике

  1. Что сформировалось раньше: максимум или минимум предыдущего дня?
  2. Какие свинги H1 и H4 подтверждены, а какая точка еще формируется?
  3. Цена ожидает, приближается, находится внутри или уже вышла за пределы

    4. активной зоны реакции?

Apex Pullback Map MT5 организует эти наблюдения на графике H1 брокерского символа XAUUSD. Это аналитический индикатор только для чтения. Все торговые решения остаются за пользователем.

Чем отличается эта карта

Индикатор не ограничивается статическими линиями предыдущего дня или автоматически перемещаемой сеткой без дополнительного контекста. Он объединяет дневную последовательность, подтвержденные по закрытым барам свинги H1/H4, отдельно оформленную формирующуюся точку, активные зоны реакции и оповещения при смене состояния.

Компактная панель разделена на DAILY MAP, CONFIRMED STRUCTURE и ACTIVE REACTION ZONE. Цветной индикатор состояния позволяет быстро проверить текущую ситуацию, не выполняя анализ заново.

Основные функции

  • Максимум и минимум предыдущего дня
  • Опциональное отображение предыдущего закрытия и открытия текущего дня
  • Последовательность HIGH TO LOW, LOW TO HIGH или UNRESOLVED
  • Уточнение на младших таймфреймах, если оба экстремума находятся в одном баре

    • H1

  • Подтвержденные максимумы и минимумы свингов H1 и H4
  • Отдельное отображение текущего свинга как FORMING
  • Подтвержденные поддержка и сопротивление
  • Восходящий и нисходящий контекст реакции H1 и H4
  • Автоматический контекст зон реакции H1/H4
  • Состояния WAITING, APPROACHING, IN ZONE, INVALIDATED и DATA MISSING
  • Опциональные терминальные, звуковые, push- и email-оповещения
  • Темная и светлая темы
  • Несколько изолированных экземпляров на одном графике

Подтвержденная и формирующаяся структура

Подтвержденные свинги используют закрытые исторические бары. Текущий свинг отображается как FORMING, поскольку он еще может изменяться при поступлении новых цен. Формирующаяся точка не выдается за подтвержденную структуру, а внутренние правила квалификации не публикуются.

Последовательность предыдущего дня

Индикатор определяет, сформировался ли предыдущий максимум раньше минимума или минимум появился первым. Если оба экстремума находятся в одном баре H1, опциональный модуль последовательно проверяет историю M30, M15, M5 и M1.

Если доступной истории недостаточно для надежного определения порядка, результат остается UNRESOLVED вместо принудительной классификации.

Состояния зоны реакции

  • WAITING: активная группа существует, но цена не находится рядом с зоной.
  • APPROACHING: цена находится рядом с активной зоной реакции.
  • IN ZONE: цена находится внутри активной зоны реакции.
  • INVALIDATED: связанная структура больше не активна.
  • DATA MISSING: отсутствует история, необходимая для надежного расчета.

Оповещения создаются только при подходящих изменениях состояния. Если состояние не меняется, одно и то же оповещение не повторяется на каждом тике.

Рекомендуемая настройка

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD или символ XAUUSD с суффиксом брокера
  • Таймфрейм графика: H1
  • Опорная структура: H1 и H4
  • Необходимая история: D1, H4, H1, M30, M15, M5 и M1

Серверное время и история брокера влияют на дневные границы и рассчитанные уровни. При отсутствии необходимых данных панель показывает DATA MISSING.

Базовый порядок работы

  1. Добавьте индикатор на график H1 брокерского символа XAUUSD.
  2. Проверьте PRIOR-DAY SEQUENCE на панели.
  3. Просмотрите H4 BIAS и H1 CONFIRMED R / S.
  4. Оцените контекст активной зоны реакции для текущей структуры.
  5. Следите за состояниями APPROACHING и IN ZONE.
  6. Используйте независимые правила входа, выхода, размера позиции и риска.

Для каждой копии на одном графике задайте отдельный Instance ID.

Чего индикатор не делает

  • Не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.
  • Не рассчитывает размер позиции, stop loss или take profit.
  • Не предоставляет гарантированных сигналов покупки или продажи.
  • Не передает данные графика или счета на внешние серверы.
  • Не использует DLL, WebRequest или отдельную систему лицензирования.
  • Не гарантирует прибыль или защиту от убытков.

Тестирование и поддержка

Демо-версию Market можно проверить в визуальном режиме Strategy Tester MT5. Сравните дневные уровни с историей брокера, убедитесь, что FORMING визуально отделен от подтвержденной структуры, и проверьте выбранные каналы оповещений.

Для вопроса по отображению или расчету укажите build MT5, брокера, точное имя символа, таймфрейм, снимок с видимой панелью и соответствующее сообщение из Experts или Journal. Не отправляйте пароль от торгового счета.

Предупреждение о рисках

Торговля с кредитным плечом связана со значительным риском. Историческая структура не предсказывает будущие результаты. Этот индикатор является инструментом анализа графика, а не инвестиционной рекомендацией, и не гарантирует прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за каждое решение и управление риском.

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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
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Apex Turning Point Radar MT5
Ying Li Lu
Индикаторы
Apex Turning Point Radar MT5 Краткое описание Индикатор только для чтения по XAUUSD, который разделяет основные и малые разворотные контексты, отслеживает четыре сценария и уведомляет об изменении подтверждённой структуры H1/H4. Четыре контекста на одной панели START RISE: основной контекст разворота вверх START FALL: основной контекст разворота вниз SMALL RISE: малый контекст разворота вверх SMALL FALL: малый контекст разворота вниз Каждый контекст имеет собственный контрольный уровень и состоя
Apex Breakout Context Radar MT5
Ying Li Lu
Индикаторы
Apex Breakout Context Radar MT5 Краткое описание Показывает, на каком этапе находится пробой XAUUSD: ожидание, подтверждение, откат, фильтрация, отмена или уже чрезмерное движение — без открытия и управления сделками. Пробой — это процесс, а не только пересечение линии Apex Breakout Context Radar MT5 объединяет направление предыдущего дня, квалифицированный пробой текущего дня, активную область наблюдения за откатом, состояние гэпа открытия и контекст отказа от позднего входа в именованные состо
Apex Prior Day Breakout MT5
Ying Li Lu
Эксперты
Автоматизирует один понятный сценарий «пробой и откат» на XAUUSD H1 без сетки, мартингейла, усреднения и многосистемного чёрного ящика. EA ждёт завершённый дневной контекст, подтверждает согласованный пробой и размещает один лимитный ордер со stop-loss и take-profit. После пропущенного отката цена не преследуется. Основная работа • Один ограниченный сценарий пробоя предыдущего дня • Нет нового ордера до завершения контекста • Один лимитный ордер после подтверждения • Жёсткие SL и TP на сторо
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