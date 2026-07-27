TM TradeManager – советник-помощник для ручной и автоматизированной торговли



Краткое описание



TM TradeManager – это не поставщик сигналов и не скальпер, открывающий сделки самостоятельно: это ваша **система безопасности и панель управления** для всех позиций на вашем счёте. Торгуете ли вы вручную, используете другую стратегию или иногда открываете сделку с телефона: как только TradeManager запущен на графике, он автоматически берёт на себя безубыток (break-even), трейлинг-стоп и, при желании, поэтапное частичное закрытие. Плюс наглядная панель управления прямо в графике, с помощью которой вы одним кликом переключаете безубыток, режим трейлинга, частичное закрытие и даже быструю торговлю – без необходимости открывать окно свойств.



Почему TM TradeManager?



Большинство трейдеров теряют деньги не из-за плохих точек входа, а из-за отсутствующего или непоследовательного управления сделкой: стоп передвигается слишком поздно, о безубытке забывают, или вас просто нет за компьютером в нужный момент. TM TradeManager работает круглосуточно на вашем VPS или терминале и берёт на себя именно эту дисциплину – последовательно, без эмоций, без необходимости постоянно следить за графиком.



**Особенность:** советник управляет **всеми позициями вашего счёта**, независимо от того, где и как они были открыты. Если вы открываете сделку в дороге через мобильное приложение MT5, на следующем тике она автоматически подхватывается и управляется TradeManager на вашем VPS – без каких-либо дополнительных действий с советником.



Обзор функций



**Безубыток (Break-Even)**

Автоматически переносит стоп-лосс на цену входа (плюс буфер на спред/комиссию) при достижении настраиваемого порога прибыли. Может быть целенаправленно отключён для отдельной позиции (например, для позиций-слоёв/сетки, для которых безубыток намеренно не нужен).



**Трейлинг-стоп – 6 методов на выбор**

- Фиксированное расстояние в пунктах

- На основе ATR (автоматически подстраивается под волатильность)

- Структура (свинг хай/лоу последних N свечей)

- Последняя свеча (хай/лоу последней закрытой свечи)

- Parabolic SAR

- Адаптивный (расстояние трейлинга автоматически сокращается с ростом прибыли, дополнительно подстраховано структурой)



Режим можно переключать вживую одним кликом в панели в любой момент, без перезапуска советника – причём без нежелательной установки нового стопа "из ниоткуда" в момент переключения: TradeManager доказуемо дожидается реального нового движения цены, прежде чем впервые вмешаться после смены режима.



**Поэтапное частичное закрытие (опционально)**

До трёх этапов частичного выхода, запускаемых по выбору либо по фиксированному расстоянию в пунктах, либо по R-мультипликаторам, с произвольно настраиваемым процентом от исходного объёма на каждом этапе.



**Money-Stop – автоматическое ограничение убытков в валюте счёта, на двух уровнях**

Две дополнительные, независимо переключаемые системы безопасности – как интуитивная альтернатива классическому стоп-лоссу на основе цены:

- **Глобально:** как только **суммарный убыток по всем открытым, управляемым позициям** достигает заданного вами порога (фиксированная сумма, либо процент от баланса или, по выбору, от эквити), TradeManager автоматически закрывает все затронутые позиции.

- **По позиции:** закрывает конкретно одну позицию, как только её собственный убыток достигает заданной вами суммы в валюте счёта – независимо от установленного ценового SL. Это позволяет мыслить риском напрямую в евро/долларах, а не в расстоянии по цене.



Обе функции работают независимо от обычного переключателя вкл/выкл – то есть остаются активными, даже если вы приостановили обычное управление.



**Перетаскиваемые линии SL/TP с прибылью/убытком в реальном времени**

Для каждой позиции SL и TP отображаются в виде перетаскиваемых линий прямо в графике, включая отображение прибыли/убытка в реальном времени в валюте вашего счёта (рассчитывается точно по инструменту через встроенную функцию MT5 `OrderCalcProfit` – корректно работает для золота, индексов, кросс-валютных пар, а не только для простых форекс-пар). Положение подписи можно настроить, чтобы она не перекрывала панель управления.



**Панель управления прямо в графике**

- Переключатель вкл/выкл для всего автоматического управления ("Guard")

- Безубыток, режим трейлинга и частичное закрытие переключаются одним кликом

- Установка или удаление SL/TP напрямую – даже при нескольких одновременных позициях по одному символу (счета с хеджированием полностью поддерживаются, включая выбор позиции)

- Кнопка "Паника" с подтверждением в два клика: мгновенно закрывает все управляемые позиции по желанию

- Свободно выбираемый угол графика для панели



**Кнопки быстрой торговли с расчётом объёма позиции на основе риска**

До 5 настраиваемых пресетов объёма, а также кнопки Buy/Sell прямо в панели – открывайте позиции, не открывая окно ордера. Информационная строка в реальном времени показывает, что означают "100 пунктов" в реальных деньгах для текущего символа и объёма – удобно при переключении между инструментами с разным размером контракта.



Одним нажатием можно также включить **автоматический расчёт объёма позиции на основе риска**: вместо выбора фиксированного пресета объёма TradeManager сам рассчитывает подходящий лот – исходя из желаемого риска в % от баланса (или эквити) и запланированного расстояния стоп-лосса. При открытии через Buy/Sell стоп-лосс автоматически устанавливается на рассчитанном расстоянии, чтобы рассчитанный риск действительно соблюдался. Расчёт выполняется точно по инструменту через значение/размер тика – то есть корректно работает для золота, индексов и кросс-валютных пар, а не только для простых форекс-пар.



**Оверлей скользящих средних**

Отдельный, автоматически прикрепляемый индикаторный модуль рисует до 6 скользящих средних прямо в графике – период, цвет и метод (EMA/SMA/SMMA/LWMA) свободно настраиваются для каждой линии. Прикрепляется самим TradeManager – вам не нужно вручную перетаскивать что-либо из Навигатора. Отдельные линии (например, дополнительную SMA) можно целенаправленно включать/выключать кнопкой в панели. Этот модуль намеренно спроектирован расширяемым – по запросу можно добавить дополнительные оверлеи (например, SuperTrend или другие индикаторы); индивидуальные особые пожелания возможны за небольшую доплату.



**Устойчивость к особенностям брокеров**

- Автоматически определяет поддерживаемый брокером режим исполнения ордеров (filling mode) (предотвращает отклонение ордеров из-за неверных настроек)

- Автоматически соблюдает минимальное расстояние для SL/TP, требуемое брокером (stops-/freeze level)

- Работает как на неттинг-, так и на хедж-счетах



Для кого это?



- Трейдеры, которые хотят последовательно защищать свои позиции, но не могут круглосуточно находиться за экраном

- Пользователи, которые иногда торгуют спонтанно с телефона и всё же хотят надёжного управления в фоновом режиме

- Все, кто предпочитает одну аккуратную панель в графике вместо нескольких отдельных инструментов/индикаторов



Запланированные улучшения



TM TradeManager находится в постоянной разработке. Для одной из следующих версий запланировано:



- **Управление через Telegram** – запросы статуса и отдельные команды (например, паническое закрытие, включение/выключение Guard/Break-Even) удобно через сообщение Telegram, в дополнение к панели управления в графике.

- **Английский интерфейс советника** – подписи панели, поля ввода и сообщения в графике/журнале в настоящее время на немецком языке; англоязычная версия самой программы находится в разработке. Другие языки интерфейса – по запросу.



Покупатели получают обновления функциональности в рамках регулярной поддержки продукта.



Важное замечание



TM TradeManager – это **инструмент управления**, а не автоматическая торговая система и не поставщик сигналов. Он не открывает позиции самостоятельно (за исключением случаев, когда вы сами используете опциональные кнопки быстрой торговли) и не заменяет собственную торговую стратегию. Как и с любым автоматизированным инструментом: сначала тщательно протестируйте его на демо-счёте, настройте параметры под конкретный символ и вашу собственную готовность к риску, прежде чем использовать его на реальном счёте. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена со значительным риском убытков.



Системные требования



- MetaTrader 5

- Рекомендуется: непрерывная работа на VPS для управления 24/7

- Включает два файла: сам TradeManager (папка Experts) и опциональный модуль оверлея скользящих средних (папка Indicators) – инструкция по установке прилагается

