TM TradeManager

TM TradeManager – советник-помощник для ручной и автоматизированной торговли
Краткое описание
TM TradeManager – это не поставщик сигналов и не скальпер, открывающий сделки самостоятельно: это ваша **система безопасности и панель управления** для всех позиций на вашем счёте. Торгуете ли вы вручную, используете другую стратегию или иногда открываете сделку с телефона: как только TradeManager запущен на графике, он автоматически берёт на себя безубыток (break-even), трейлинг-стоп и, при желании, поэтапное частичное закрытие. Плюс наглядная панель управления прямо в графике, с помощью которой вы одним кликом переключаете безубыток, режим трейлинга, частичное закрытие и даже быструю торговлю – без необходимости открывать окно свойств.

Почему TM TradeManager?
Большинство трейдеров теряют деньги не из-за плохих точек входа, а из-за отсутствующего или непоследовательного управления сделкой: стоп передвигается слишком поздно, о безубытке забывают, или вас просто нет за компьютером в нужный момент. TM TradeManager работает круглосуточно на вашем VPS или терминале и берёт на себя именно эту дисциплину – последовательно, без эмоций, без необходимости постоянно следить за графиком.

**Особенность:** советник управляет **всеми позициями вашего счёта**, независимо от того, где и как они были открыты. Если вы открываете сделку в дороге через мобильное приложение MT5, на следующем тике она автоматически подхватывается и управляется TradeManager на вашем VPS – без каких-либо дополнительных действий с советником.

Обзор функций
**Безубыток (Break-Even)**
Автоматически переносит стоп-лосс на цену входа (плюс буфер на спред/комиссию) при достижении настраиваемого порога прибыли. Может быть целенаправленно отключён для отдельной позиции (например, для позиций-слоёв/сетки, для которых безубыток намеренно не нужен).

**Трейлинг-стоп – 6 методов на выбор**
- Фиксированное расстояние в пунктах
- На основе ATR (автоматически подстраивается под волатильность)
- Структура (свинг хай/лоу последних N свечей)
- Последняя свеча (хай/лоу последней закрытой свечи)
- Parabolic SAR
- Адаптивный (расстояние трейлинга автоматически сокращается с ростом прибыли, дополнительно подстраховано структурой)

Режим можно переключать вживую одним кликом в панели в любой момент, без перезапуска советника – причём без нежелательной установки нового стопа "из ниоткуда" в момент переключения: TradeManager доказуемо дожидается реального нового движения цены, прежде чем впервые вмешаться после смены режима.

**Поэтапное частичное закрытие (опционально)**
До трёх этапов частичного выхода, запускаемых по выбору либо по фиксированному расстоянию в пунктах, либо по R-мультипликаторам, с произвольно настраиваемым процентом от исходного объёма на каждом этапе.

**Money-Stop – автоматическое ограничение убытков в валюте счёта, на двух уровнях**
Две дополнительные, независимо переключаемые системы безопасности – как интуитивная альтернатива классическому стоп-лоссу на основе цены:
- **Глобально:** как только **суммарный убыток по всем открытым, управляемым позициям** достигает заданного вами порога (фиксированная сумма, либо процент от баланса или, по выбору, от эквити), TradeManager автоматически закрывает все затронутые позиции.
- **По позиции:** закрывает конкретно одну позицию, как только её собственный убыток достигает заданной вами суммы в валюте счёта – независимо от установленного ценового SL. Это позволяет мыслить риском напрямую в евро/долларах, а не в расстоянии по цене.

Обе функции работают независимо от обычного переключателя вкл/выкл – то есть остаются активными, даже если вы приостановили обычное управление.

**Перетаскиваемые линии SL/TP с прибылью/убытком в реальном времени**
Для каждой позиции SL и TP отображаются в виде перетаскиваемых линий прямо в графике, включая отображение прибыли/убытка в реальном времени в валюте вашего счёта (рассчитывается точно по инструменту через встроенную функцию MT5 `OrderCalcProfit` – корректно работает для золота, индексов, кросс-валютных пар, а не только для простых форекс-пар). Положение подписи можно настроить, чтобы она не перекрывала панель управления.

**Панель управления прямо в графике**
- Переключатель вкл/выкл для всего автоматического управления ("Guard")
- Безубыток, режим трейлинга и частичное закрытие переключаются одним кликом
- Установка или удаление SL/TP напрямую – даже при нескольких одновременных позициях по одному символу (счета с хеджированием полностью поддерживаются, включая выбор позиции)
- Кнопка "Паника" с подтверждением в два клика: мгновенно закрывает все управляемые позиции по желанию
- Свободно выбираемый угол графика для панели

**Кнопки быстрой торговли с расчётом объёма позиции на основе риска**
До 5 настраиваемых пресетов объёма, а также кнопки Buy/Sell прямо в панели – открывайте позиции, не открывая окно ордера. Информационная строка в реальном времени показывает, что означают "100 пунктов" в реальных деньгах для текущего символа и объёма – удобно при переключении между инструментами с разным размером контракта.

Одним нажатием можно также включить **автоматический расчёт объёма позиции на основе риска**: вместо выбора фиксированного пресета объёма TradeManager сам рассчитывает подходящий лот – исходя из желаемого риска в % от баланса (или эквити) и запланированного расстояния стоп-лосса. При открытии через Buy/Sell стоп-лосс автоматически устанавливается на рассчитанном расстоянии, чтобы рассчитанный риск действительно соблюдался. Расчёт выполняется точно по инструменту через значение/размер тика – то есть корректно работает для золота, индексов и кросс-валютных пар, а не только для простых форекс-пар.

**Оверлей скользящих средних**
Отдельный, автоматически прикрепляемый индикаторный модуль рисует до 6 скользящих средних прямо в графике – период, цвет и метод (EMA/SMA/SMMA/LWMA) свободно настраиваются для каждой линии. Прикрепляется самим TradeManager – вам не нужно вручную перетаскивать что-либо из Навигатора. Отдельные линии (например, дополнительную SMA) можно целенаправленно включать/выключать кнопкой в панели. Этот модуль намеренно спроектирован расширяемым – по запросу можно добавить дополнительные оверлеи (например, SuperTrend или другие индикаторы); индивидуальные особые пожелания возможны за небольшую доплату.

**Устойчивость к особенностям брокеров**
- Автоматически определяет поддерживаемый брокером режим исполнения ордеров (filling mode) (предотвращает отклонение ордеров из-за неверных настроек)
- Автоматически соблюдает минимальное расстояние для SL/TP, требуемое брокером (stops-/freeze level)
- Работает как на неттинг-, так и на хедж-счетах

Для кого это?
- Трейдеры, которые хотят последовательно защищать свои позиции, но не могут круглосуточно находиться за экраном
- Пользователи, которые иногда торгуют спонтанно с телефона и всё же хотят надёжного управления в фоновом режиме
- Все, кто предпочитает одну аккуратную панель в графике вместо нескольких отдельных инструментов/индикаторов

Запланированные улучшения
TM TradeManager находится в постоянной разработке. Для одной из следующих версий запланировано:

- **Управление через Telegram** – запросы статуса и отдельные команды (например, паническое закрытие, включение/выключение Guard/Break-Even) удобно через сообщение Telegram, в дополнение к панели управления в графике.
- **Английский интерфейс советника** – подписи панели, поля ввода и сообщения в графике/журнале в настоящее время на немецком языке; англоязычная версия самой программы находится в разработке. Другие языки интерфейса – по запросу.

Покупатели получают обновления функциональности в рамках регулярной поддержки продукта.

Важное замечание
TM TradeManager – это **инструмент управления**, а не автоматическая торговая система и не поставщик сигналов. Он не открывает позиции самостоятельно (за исключением случаев, когда вы сами используете опциональные кнопки быстрой торговли) и не заменяет собственную торговую стратегию. Как и с любым автоматизированным инструментом: сначала тщательно протестируйте его на демо-счёте, настройте параметры под конкретный символ и вашу собственную готовность к риску, прежде чем использовать его на реальном счёте. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена со значительным риском убытков.

Системные требования
- MetaTrader 5
- Рекомендуется: непрерывная работа на VPS для управления 24/7
- Включает два файла: сам TradeManager (папка Experts) и опциональный модуль оверлея скользящих средних (папка Indicators) – инструкция по установке прилагается


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EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
AlgoRadar
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
AlgoRadar is an on-chart analytics dashboard for MT5 that aggregates Expert Advisor performance across multiple accounts, brokers, and platforms, including both MT4 and MT5 data, into a single live view on your MT5 chart. All analysis runs from the chart interface, with no external applications or manual report processing required. EA Analysis and Ranking For traders running multiple Expert Advisors, AlgoRadar provides a consolidated view of each EA's performance across accounts. Active EAs a
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DynamicRider
Michael Kroll
Эксперты
DynamicRider — адаптивный к рыночному режиму моментум-советник по золоту DynamicRider торгует XAUUSD (M5), используя подход пробоя по моментуму, который срабатывает только тогда, когда его подтверждает тренд старшего таймфрейма. Собственный, адаптированный к волатильности фильтр рыночного режима намеренно удерживает советника в стороне от флэтовых участков рынка — он не гонится за сделками, а ждёт подходящих. Что его отличает: Мультитаймфреймовый фильтр режима — вход только тогда, когда его подд
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