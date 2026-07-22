AI Market Snapshot Exporter превращает ваш график MT5 в готовый для вставки промпт для ИИ одним кликом.

Когда вы используете ChatGPT, Claude или Gemini как торгового аналитика, ответ хорош ровно настолько, насколько хороши данные, которые вы даёте. Ввод этих данных вручную медленный и подвержен ошибкам:

Ручной ввод медленный - набор цен bid/ask, значений индикаторов и ключевых уровней вручную отнимает время и может заставить упустить момент.

- набор цен bid/ask, значений индикаторов и ключевых уровней вручную отнимает время и может заставить упустить момент. Опечатки ведут к ошибочному анализу - одна неверная цифра или забытый уровень старшего таймфрейма заставляют ИИ рассуждать по плохим данным.

Одним кликом утилита считывает актуальные данные прямо из терминала MT5 и записывает весь рыночный контекст в готовый для вставки файл prompt.txt за секунды - без ручного ввода и опечаток. ИИ рассуждает по точным числам из вашего терминала.

Чем отличается

Точные данные из терминала - сырые значения экспортируются прямо из терминала, а не приближения или ошибки ручного ввода.

- сырые значения экспортируются прямо из терминала, а не приближения или ошибки ручного ввода. Автоматический мультитаймфрейм-конфлюенс - два старших таймфрейма (по умолчанию H4 и D1) с трендом, RSI, MACD, ATR и ключевыми уровнями поддержки и сопротивления; тот контекст, с которым вы реально торгуете и который утомительно вводить вручную.

- два старших таймфрейма (по умолчанию H4 и D1) с трендом, RSI, MACD, ATR и ключевыми уровнями поддержки и сопротивления; тот контекст, с которым вы реально торгуете и который утомительно вводить вручную. Автоматические поддержка и сопротивление - свинг-пивоты группируются по ATR, ранжируются по числу касаний и помечаются как поддержка или сопротивление относительно цены, с точным расстоянием в пунктах.

Что экспортируется (в один файл prompt.txt)

Основное по рынку: символ, bid, ask, спред, время сервера

Ценовое действие: последние свечи OHLC (настраивается, от 10 до 50)

Индикаторы: ATR, RSI, быстрая MA, медленная MA, MACD

Ключевые зоны: поддержка и сопротивление с числом касаний и расстоянием до цены

Контекст старших таймфреймов: тренд, RSI, MACD, ATR, ключевые уровни

Открытые позиции: сводка только для чтения по символу

Как это работает (3 шага)

Прикрепите утилиту к любому графику и нажмите Export Now. Откройте файл prompt.txt, созданный в папке MQL5 Files. Выделите всё, скопируйте и вставьте в ChatGPT, Claude или Gemini.

Гибкие настройки

PromptCandles: сколько свечей включать (от 10 до 50)

IncludeMultiTF: включить или отключить старшие таймфреймы и выбрать свои контекстные таймфреймы

Точный контроль: включайте или отключайте отдельные индикаторы, зоны S/R или открытые позиции

Хранение: сохранять в локальную папку Data Folder или общую Common folder

Безопасность и контроль

Только экспорт: утилита не открывает сделки, не генерирует сигналы и не даёт финансовых советов.

Локально и приватно: не использует DLL и не отправляет данные в интернет; она лишь записывает локальный текстовый файл. Все торговые решения остаются за вами.

Вопросы или пожелания? Напишите мне сообщение на MQL5. Активно поддерживается.