AI Market Snapshot Exporter
- 实用工具
-
Cao Tai LeI build practical trading tools and automations for MetaTrader, focused on connecting live market data to AI workflows. My products are utilities designed to save traders time — market-context exports, analysis helpers, and workflow automation — not trading signals or financial advice. Every tool is
- 版本: 1.14
- 激活: 10
AI Market Snapshot Exporter 一键将您的 MT5 图表转换为可直接粘贴给 AI 的提示词。
当您把 ChatGPT、Claude 或 Gemini 当作交易分析助手时，回答的质量取决于您提供的数据质量。手动输入这些数据既慢又容易出错：
- 手动输入太慢 - 手工录入买卖价、指标数值和关键价位很费时，可能让您错过入场时机。
- 笔误导致分析出错 - 一个数字输错或漏掉一个高周期价位，都会让 AI 基于错误数据进行推理。
只需一键，本工具直接从您的 MT5 终端读取实时数据，几秒内把完整的市场背景写入可粘贴的 prompt.txt 文件 - 无需手动输入，也没有笔误。AI 基于您终端中的精确数字进行推理。
与众不同之处
- 精确的终端数据 - 直接从终端导出原始数值，而非近似值或手动输入错误。
- 自动多周期共振 - 自动提取两个更高周期（默认 H4 和 D1），包含趋势、RSI、MACD、ATR 以及关键支撑与阻力；这正是您真正交易时所依据、却很难手动录入的背景信息。
- 智能自动支撑与阻力 - 摆动枢轴按 ATR 聚类，按触碰次数排序，并相对当前价格标注为支撑或阻力，附带以点数表示的精确距离。
导出内容（写入单个 prompt.txt 文件）
- 市场要素：品种、买价、卖价、点差、服务器时间
- 价格行为：最近的 OHLC K 线（可配置，10 至 50 根）
- 指标：ATR、RSI、快线 MA、慢线 MA、MACD
- 关键区域：支撑与阻力，含触碰次数及到价格的距离
- 高周期背景：趋势、RSI、MACD、ATR 及关键价位
- 持仓：该品种的只读持仓摘要
使用方法（3 步）
- 将工具附加到任意图表并点击 Export Now。
- 打开在 MQL5 Files 文件夹中生成的 prompt.txt 文件。
- 全选、复制，粘贴到 ChatGPT、Claude 或 Gemini。
灵活设置
- PromptCandles：要包含的 K 线数量（10 至 50）
- IncludeMultiTF：启用或禁用高周期，并选择您偏好的背景周期
- 精细控制：单独开启或关闭各项指标、支撑阻力区或持仓
- 存储选项：保存到本地 Data Folder 或共享的 Common folder
安全与掌控
- 纯导出工具：不下单、不生成信号、不提供投资建议。
- 完全本地且私密：不使用 DLL，不向互联网发送任何数据；仅在您的电脑上写入本地文本文件。所有交易决策始终由您做主。
有疑问或功能需求？请在 MQL5 上给我发消息。持续维护中。