AI Market Snapshot Exporter 一键将您的 MT5 图表转换为可直接粘贴给 AI 的提示词。

当您把 ChatGPT、Claude 或 Gemini 当作交易分析助手时，回答的质量取决于您提供的数据质量。手动输入这些数据既慢又容易出错：

手动输入太慢 - 手工录入买卖价、指标数值和关键价位很费时，可能让您错过入场时机。

- 手工录入买卖价、指标数值和关键价位很费时，可能让您错过入场时机。 笔误导致分析出错 - 一个数字输错或漏掉一个高周期价位，都会让 AI 基于错误数据进行推理。

只需一键，本工具直接从您的 MT5 终端读取实时数据，几秒内把完整的市场背景写入可粘贴的 prompt.txt 文件 - 无需手动输入，也没有笔误。AI 基于您终端中的精确数字进行推理。

与众不同之处

精确的终端数据 - 直接从终端导出原始数值，而非近似值或手动输入错误。

- 直接从终端导出原始数值，而非近似值或手动输入错误。 自动多周期共振 - 自动提取两个更高周期（默认 H4 和 D1），包含趋势、RSI、MACD、ATR 以及关键支撑与阻力；这正是您真正交易时所依据、却很难手动录入的背景信息。

- 自动提取两个更高周期（默认 H4 和 D1），包含趋势、RSI、MACD、ATR 以及关键支撑与阻力；这正是您真正交易时所依据、却很难手动录入的背景信息。 智能自动支撑与阻力 - 摆动枢轴按 ATR 聚类，按触碰次数排序，并相对当前价格标注为支撑或阻力，附带以点数表示的精确距离。

导出内容（写入单个 prompt.txt 文件）

市场要素：品种、买价、卖价、点差、服务器时间

价格行为：最近的 OHLC K 线（可配置，10 至 50 根）

指标：ATR、RSI、快线 MA、慢线 MA、MACD

关键区域：支撑与阻力，含触碰次数及到价格的距离

高周期背景：趋势、RSI、MACD、ATR 及关键价位

持仓：该品种的只读持仓摘要

使用方法（3 步）

将工具附加到任意图表并点击 Export Now。 打开在 MQL5 Files 文件夹中生成的 prompt.txt 文件。 全选、复制，粘贴到 ChatGPT、Claude 或 Gemini。

灵活设置

PromptCandles：要包含的 K 线数量（10 至 50）

IncludeMultiTF：启用或禁用高周期，并选择您偏好的背景周期

精细控制：单独开启或关闭各项指标、支撑阻力区或持仓

存储选项：保存到本地 Data Folder 或共享的 Common folder

安全与掌控

纯导出工具：不下单、不生成信号、不提供投资建议。

完全本地且私密：不使用 DLL，不向互联网发送任何数据；仅在您的电脑上写入本地文本文件。所有交易决策始终由您做主。

有疑问或功能需求？请在 MQL5 上给我发消息。持续维护中。