LT Renko and Trade Panel MT4

LT Renko MT4 от Litoral Trading — это комплексное профессиональное решение для генерации графиков Ренко (Renko), интегрированное с продвинутой визуальной торговой панелью. Продукт разработан для трейдеров, стремящихся очистить график от рыночного шума временных таймфреймов (традиционных свечей). Он объединяет в себе точность отображения графиков, основанных исключительно на движении цены, и скорость исполнения торговых операций с помощью высокопроизводительной профессиональной панели в MetaTrader 4.

Благодаря двум встроенным режимам работы, LT Renko MT4 позволяет генерировать точные кастомные автономные (offline) графики и сразу же совершать на них сделки, используя торговлю в один клик, горячие клавиши (hotkeys), визуальное выставление ордеров и управление рисками прямо с графика.

Как это работает на практике

Режим генератора Ренко (M1): Трансформирует историю баров M1 базового актива в кастомный автономный график (например, EURUSD_R10). Система создает соответствующий файл истории ( .hst ) и пытается автоматически открыть офлайн-график. Если он не открылся, просто перейдите в главное меню MT4: Файл -> Открыть автономно (File -> Open Offline) и выберите сгенерированный актив. Обновления в реальном времени (тик за тиком) передаются на автономный график с котировками через эффективные системные вызовы (необходимо активировать опцию «Разрешить импорт функций из внешних DLL» в настройках индикатора).

Торговый режим (Торговая панель): Активируется прямо на сгенерированном автономном графике Ренко. Он выводит на экран интерактивную высокопроизводительную торговую панель, позволяющую отправлять рыночные ордера, визуально выставлять отложенные ордера, фиксировать прибыль частями (частичное закрытие), переворачивать позиции и отслеживать динамические финансовые показатели.

Основные функции панели

Точное построение кирпичиков (Boxes): Прошлые данные оптимизировано генерируются на основе истории баров M1 базового актива, в то время как автономный график обновляется в режиме реального времени тик за тиком, с максимальной точностью отображая каждую новую котировку.

Визуальное исполнение ордеров: Перетаскивайте мышью отложенные ордера на покупку или продажу прямо на графике. Динамические линии Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) делают визуальное управление сделкой максимально простым и удобным.

Управление рисками и частичное закрытие: Быстрая защита депозита с помощью выделенных кнопок безубытка (Breakeven), трейлинг-стопа (Trailing Stop), мгновенного переворота позиции и частичного закрытия с возможностью настройки процента в параметрах.

Горячие клавиши (Hotkeys): Настраивайте кастомные сочетания клавиш для отправки ордеров, переноса стопа в безубыток или закрытия всех позиций одной командой с клавиатуры.

Статистика в реальном времени: Отслеживайте текущую плавающую прибыль/убыток (PnL) в деньгах и процентах, накопленную прибыль за день, общий открытый объем и количество отложенных ордеров прямо на экране. Панель можно свернуть в любой момент, чтобы освободить место на графике.

Мультиязычность: Умная языковая система с официальной поддержкой нескольких языков прямо в настройках: португальский, английский, испанский, русский, немецкий, японский и упрощенный китайский.





Незаменимый инструмент для трейдеров, торгующих по Price Action и Order Flow (анализ потока ордеров), которым важна точность графиков Ренко в сочетании с быстрым и современным исполнением ордеров в MetaTrader 4.





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