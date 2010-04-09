LT Renko and Trade Panel MT4

LT Renko MT4 от Litoral Trading — это комплексное профессиональное решение для генерации графиков Ренко (Renko), интегрированное с продвинутой визуальной торговой панелью. Продукт разработан для трейдеров, стремящихся очистить график от рыночного шума временных таймфреймов (традиционных свечей). Он объединяет в себе точность отображения графиков, основанных исключительно на движении цены, и скорость исполнения торговых операций с помощью высокопроизводительной профессиональной панели в MetaTrader 4.

Благодаря двум встроенным режимам работы, LT Renko MT4 позволяет генерировать точные кастомные автономные (offline) графики и сразу же совершать на них сделки, используя торговлю в один клик, горячие клавиши (hotkeys), визуальное выставление ордеров и управление рисками прямо с графика.

Как это работает на практике

  • Режим генератора Ренко (M1): Трансформирует историю баров M1 базового актива в кастомный автономный график (например, EURUSD_R10). Система создает соответствующий файл истории ( .hst ) и пытается автоматически открыть офлайн-график. Если он не открылся, просто перейдите в главное меню MT4: Файл -> Открыть автономно (File -> Open Offline) и выберите сгенерированный актив. Обновления в реальном времени (тик за тиком) передаются на автономный график с котировками через эффективные системные вызовы (необходимо активировать опцию «Разрешить импорт функций из внешних DLL» в настройках индикатора).

  • Торговый режим (Торговая панель): Активируется прямо на сгенерированном автономном графике Ренко. Он выводит на экран интерактивную высокопроизводительную торговую панель, позволяющую отправлять рыночные ордера, визуально выставлять отложенные ордера, фиксировать прибыль частями (частичное закрытие), переворачивать позиции и отслеживать динамические финансовые показатели.

Основные функции панели

  • Точное построение кирпичиков (Boxes): Прошлые данные оптимизировано генерируются на основе истории баров M1 базового актива, в то время как автономный график обновляется в режиме реального времени тик за тиком, с максимальной точностью отображая каждую новую котировку.

  • Визуальное исполнение ордеров: Перетаскивайте мышью отложенные ордера на покупку или продажу прямо на графике. Динамические линии Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) делают визуальное управление сделкой максимально простым и удобным.

  • Управление рисками и частичное закрытие: Быстрая защита депозита с помощью выделенных кнопок безубытка (Breakeven), трейлинг-стопа (Trailing Stop), мгновенного переворота позиции и частичного закрытия с возможностью настройки процента в параметрах.

  • Горячие клавиши (Hotkeys): Настраивайте кастомные сочетания клавиш для отправки ордеров, переноса стопа в безубыток или закрытия всех позиций одной командой с клавиатуры.

  • Статистика в реальном времени: Отслеживайте текущую плавающую прибыль/убыток (PnL) в деньгах и процентах, накопленную прибыль за день, общий открытый объем и количество отложенных ордеров прямо на экране. Панель можно свернуть в любой момент, чтобы освободить место на графике.

  • Мультиязычность: Умная языковая система с официальной поддержкой нескольких языков прямо в настройках: португальский, английский, испанский, русский, немецкий, японский и упрощенный китайский.


Незаменимый инструмент для трейдеров, торгующих по Price Action и Order Flow (анализ потока ордеров), которым важна точность графиков Ренко в сочетании с быстрым и современным исполнением ордеров в MetaTrader 4.


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Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Другие продукты этого автора
LT Watermark MT5
Thiago Duarte
4.79 (24)
Утилиты
This indicator draw a watermark on the chart, with the timeframe and symbol name. You can change everything, including add a aditional watermark. Functions: Symbol watermark: Size -  text size. Font -  text font. Color -  text color. Background text -  watermark at foreground or background mode. Horizontal correction -  x correction in pixels. Vertical correction -  y correction in pixels. Separator period X symbol -  what will separate the period from symbol. Aditional watermark: Enable custom
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.86 (21)
Утилиты
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: Key levels in pips - distance between the lines. Color -   lines color. Style -   lines style. Width -  lines width. Display at background -  draw lines in front or back of candles. Selectable -  turn on or off the option to select the lines. Lines identification -  identifica
FREE
LT Clock MT5
Thiago Duarte
5 (10)
Утилиты
Simple indicator that draws the market hours on chart (broker, local and GMT). Functions: Horizontal distance - from border. Vertical distance - from border. Color - text color. Font - text font. Size - text size. Corner - which chart corner will be drawn. Show seconds - show or hide seconds. Draw as background - candles front or back. Label local - text before local time. Label broker - text before broker time. Label GMT - text before GMT time. Separator - separator between label and time Objec
FREE
LT Trade Panel Professional
Thiago Duarte
5 (6)
Утилиты
LT Trade Panel Pro 2 — Профессиональное управление рисками и быстрое исполнение LT Trade Panel Pro   — это незаменимый инструмент для трейдеров, которым важна точность, скорость и безупречное управление рисками в MetaTrader 5. Разработанная для   скальперов   и   дейтрейдеров , эта панель превращает сложное исполнение ордеров в простую операцию в один клик. В новой   версии 2   система была полностью переработана для обеспечения максимальной производительности, устранения задержек и добавления э
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
== LT RAINBOW TREND — ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР НА ОСНОВЕ 36 СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ == ОБЗОР LT Rainbow Trend — это продвинутый технический индикатор для анализа тренда, который использует 36 одновременно работающих скользящих средних с умной цветовой системой («Радуга»). Разработанный для трейдеров, стремящихся торговать по направлению главного тренда с максимальной визуальной четкостью, этот индикатор превращает сложный мультитаймфреймовый анализ в простое, цветное и интуитивно понятное отображение. И
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.59 (54)
Утилиты
LT Trade Panel Lite — Быстрое исполнение и бесплатная торговая панель LT Trade Panel Lite — это самая практичная и быстрая торговая панель для MetaTrader 5, разработанная для трейдеров, которым важна максимальная скорость при ручном исполнении сделок. Идеально подходит для дей-трейдинга на индексах, акциях и Форекс. Эта бесплатная версия предоставляет все необходимые инструменты для ведения профессиональной и точной торговли совершенно бесплатно. Что вы найдете в версии LITE: Мгновенное исп
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LT Day High Low
Thiago Duarte
4.55 (31)
Индикаторы
This indicator draw a line on high and low levels of X number of days. It is possible to have an alert (in the software and mobile app) for when the price breaks the high or low of the current day. Configurações: Days -   past days to calculate (1 = actual day only). Alert when reach levels -   activate the alert for specific levels or both. Push notification -   enable the alert to the mobile MT5 app. Appearance High -   high level color. Low -   low level color. Size actual day -   thickness
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LT Weis Waves
Thiago Duarte
5 (11)
Индикаторы
The Weis Wave first takes the market volume and then organizes it with the price into Wave charts. It is the only software that will present the true picture of the market before you. If anyone of you, has watched an intraday price movement then you must know that it unfolds in a series of selling as well as buying waves-a procedures tearing down and building up. Wave analysis is an integral part of the trading method. The indicator helps to deal with today’s volatile market. Moreover, it works
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LT Volume
Thiago Duarte
4.73 (15)
Индикаторы
LT Volume — это естественная эволюция классического индикатора объёма для MetaTrader 5. Он разработан для гораздо более интеллектуального и динамичного анализа потока, выходя далеко за рамки традиционных ограниченных столбцов и предоставляя мощный набор функций для усиления вашего институционального анализа. Идеально подходит для отслеживания ликвидности и обнаружения точек истощения или пробоев (breakouts). Индикатор делает визуальное взаимодействие с графиком намного более плавным. Основные
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Индикаторы
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. Thanks to Andre Sens for the version 1.1 idea. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT4 version: 
FREE
LT Colored Fibo
Thiago Duarte
4 (8)
Утилиты
LT Colored Fibo is a simple indicator that paints the price zones between Fibonacci Retracement levels. Its configuration is extremely simple. It is possible to change the colors of each level of the retracement, choose between background or front of the chart and also work only with the current asset or all open. If you found a bug or have any suggestion for improvement, please contact me. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I apprecia
FREE
RSI with Moving Average
Thiago Duarte
4.81 (16)
Индикаторы
RSI with moving average is great to see when the price is overbought and oversold instead of RSI only. INPU T PARAME TERS : RSI: Period - RSI period. Price - RSI applied price. Color scheme - RSI color scheme (4 available). MOVING AVERAGE: Period - MA period. Type - MA  type. Apply - MA applica tion. Shift - MA shif t (correc tion). PRICE LINE: Show - specify if line with price, only line or nothing. Style - line style. OTHER: Overbought level - specify  the level . Overbought descriptio
FREE
LT Hide And Show Shortcut
Thiago Duarte
5 (12)
Утилиты
Are you tired of erasing the objects on chart and then having to put them back in? What if you had a tool that would allow you to hide and show all objects any time? Cool, huh? That is why I developed this tool as an indicator. With it you hide all objects using a shortcut button on chart or the keyboard (customizable). If you have any suggestions or find a bug, please, contact us. Enjoy!
FREE
LT Candle Counter
Thiago Duarte
5 (3)
Утилиты
Candle Counter is a simple indicator that list the amout of candles in the day according to the current chart timeframe. It is specially useful for those teaching others how to trade, as it can draw attention to a specific candle of the day. Configuration: Reverse mode - if on, the actual candle is the first one. Position - Above or below the candles. Vertical distance - Vertical distance from the candles in pipets/points. Size - Font size. If you need help please don't hesitate to contact me.
FREE
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Утилиты
LT Trade Copy MT5 — Профессиональный копировщик сделок LT Trade Copy MT5   — это высокопроизводительная утилита, разработанная для трейдеров, которым необходимо копировать сделки между терминалами MetaTrader 5 (и MetaTrader 4) на одном компьютере или в локальной сети с минимальной задержкой и абсолютной точностью. Независимо от того, являетесь ли вы управляющим счетами, поставщиком сигналов или трейдером, работающим с несколькими брокерами одновременно, этот инструмент обеспечит вам полный контр
LT Mini Charts
Thiago Duarte
4.88 (8)
Утилиты
This is a utility indicator that creates mini charts on left side of the chart you are looking at. It is very useful to watch many timeframes simultaneously, without having to change between multiple charts. Its configuration is very simple. You can have up to 4 mini charts opened. They automatically load the template of the "parent" chart. If you have any doubt please contact me. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot  
FREE
LT Filled Moving Averages
Thiago Duarte
5 (5)
Индикаторы
Are you a  trend surfer like us? Do you use Moving Averages too? Ever wanted the are between them to be painted? Yeah, we solved this problem with the Filled MAs indicator! It is very simple, just puts two fully customizable Moving Averages on chart and fill the space between them, changing the color as they intersect. Thanks to gmbraz for the version 1.1 idea. Any questions os suggestions please contact me! Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a
FREE
Candle Cross MA
Thiago Duarte
5 (3)
Индикаторы
Candle cross MA is an indicator that works "silently", that is, drawing only a moving average on the chart. It alerts you when the last candle cross with a moving average that you set. Alert is given only when the candle closes. The moving average settings are fully customizable. The indicator sends popup, and push notifications. You can also deactivate alerts when the chart is inactive. Are you the trend type?  Do not miss another opportunity!
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Утилиты
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/38677 Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I a
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Утилиты
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
LT Exaustion Oscillator
Thiago Duarte
3.33 (3)
Индикаторы
ОБЩИЙ ОБЗОР LT Exhaustion Oscillator — это продвинутый индикатор, который измеряет истощение покупателей (Bulls) и продавцов (Bears) с помощью уникальной многоуровневой системы фильтрации. Он снижает до 90% шума традиционных осцилляторов (RSI, Stochastic, CCI), предоставляя четкие сигналы перекупленности и перепроданности в реальных точках разворота. Идеально подходит для трейдеров, которые ищут высоковероятные точки входа, исключая ложные сигналы. КАК ЭТО РАБОТАЕТ Индикатор фильтрует рыночную с
LT History On Chart
Thiago Duarte
5 (1)
Утилиты
History On Chart is an indicator that shows the "trail" of all trades made in a specific period of time. It shows the entry and exit point with their respective dates and prices. It also shows the type of trades and the cash result. Open trades are also displayed, but only the entry point. The indicator is free and fully customizable. If you have any questions please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <
FREE
LT Protect My Trades
Thiago Duarte
5 (3)
Утилиты
Protect My Trades is an EA (expert advisor bot) that automatically put stop loss and take profit on market trades and pending orders. You can specify if want it to do this only on actual symbol trades or in all others. Its configuration is very simple. Functions: Take profit: distance to TP (0 = disabled, no TP will be created). Stop loss: distance to SL (0 = disabled, no SL will be created). Price type: price type in pips or pipets/points (pips is common in Forex). Actual symbol only: manage th
FREE
LT Round Numbers
Thiago Duarte
4.75 (4)
Утилиты
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: 1St level: Color - lines color. Style - lines style. Width -  lines width. 2Nd level: Second level lines? -  turn off second level lines. Color -  lines color. Style -  lines style. Width -  lines width. Space between lines in points -  I don't need explain :) Display at backg
FREE
LT Clock MT4
Thiago Duarte
4.9 (10)
Утилиты
Simple indicator that draws the market hours on chart (broker, local and GMT). Functions: Horizontal distance -  from border. Vertical distance -  from border. Color -  text color. Font -  text font. Size -  text size. Corner -  which chart corner will be drawn. Show seconds -  show or hide seconds. Draw as background -  candles front or back. Label local -  text before local time. Label broker -  text before broker time. Label GMT -  text before GMT time. Object ID -  identification from object
FREE
LT Simple Price
Thiago Duarte
4.6 (5)
Утилиты
This is our simplest tool! With it you hide the Bid and Ask lines from chart and have only a small rectangle showing what current price is. This tool is useful for those who want the cleanest chart possible. You can also show the Ask price only, instead of the Bid (most common). To further assist you in cleaning the chart check out our other tool:  https://www.mql5.com/en/market/product/41835 Any questions or suggestions, please contact us. Enjoy!
FREE
LT Watermark MT4
Thiago Duarte
5 (5)
Утилиты
This indicator draw a watermark on the chart, with the timeframe and symbol name. You can change everything, including add a aditional watermark. Functions: Symbol watermark: Size -  text size. Font -  text font. Color -  text color. Background text -  watermark at foreground or background mode. Horizontal correction -  x correction in pixels. Vertical correction -  y correction in pixels. Separator period X symbol -  what will separate the period from symbol. Aditional watermark: Enable custom
FREE
LT Account Growth
Thiago Duarte
Утилиты
Tired of calculate every weekend and the end of the month to know how much you've earned and how much your capital has grown? Then this indicator will help you! It informs you how much your capital has grown in money and percentage in the day, week, month, year and in history, plus show how much volume ou used, how much trades you did and how much comission and swap you paid. Alo the open positions result are showed in money and percentage. Note: The amount of trades displayed may differ from
LT Price Change
Thiago Duarte
4.9 (20)
Утилиты
This is an informant indicator, very simple. It shows how much the price has chanded in percentage in certain period (month, week, day and actual period). It is discreet and small, does not visually posslute the chart. If your MT is not on portuguese idiom the indicator will automatically change to english. Check out our most complete tool for the market, the Trade Panel:  https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have any suggestion or find any bug, please, contact us. Enjoy! This is
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Индикаторы
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
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