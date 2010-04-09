LT Renko and Trade Panel MT4

Litoral Trading 推出的 LT Renko MT4 是一款专为 Renko 图表生成的全方位专业级解决方案，并深度集成了先进的视觉交易面板。该产品专为希望消除传统时间图表（传统 K 线）市场噪音的交易者而设计，它将纯价格行为（Price Action）走势的精确度与 MetaTrader 4 高性能专业交易面板的执行速度完美结合。

凭借内置的双模操作，LT Renko MT4 允许您以极高的精确度生成自定义的离线图表，并直接在生成的图表上通过一键交易、键盘快捷键（Hotkeys）、订单视觉投射以及风险管理来执行交易。

核心运作原理

  • Renko 生成器模式 (M1)： 将基础资产的 M1 历史柱线数据转换为自定义的离线图表（例如：EURUSD_R10）。系统会自动生成相应的历史文件 ( .hst ) 并尝试自动打开该离线图表。如果未能自动打开，只需进入 MT4 主菜单，点击 文件 -> 打开离线历史图表 (File -> Open Offline)，然后选择生成的资产即可。通过高效的系统调用，实时更新（逐笔触发布局，Tick-by-Tick）会在每一个新报价到来时推送至离线图表（需在指标设置中开启“允许导入 DLL”选项）。

  • 交易模式 (交易面板)： 直接在生成的离线 Renko 图表上激活。它会在屏幕上渲染一个高性能的交互式交易面板，支持发送市价单、完全可视化地放置挂单、执行分批平仓、反向开仓（翻转持仓）以及监控动态财务数据。

面板核心功能

  • 精准砖块 (Box) 构建： 历史数据基于基础资产的 M1 柱线历史进行优化生成，而离线图表则根据每个新接收到的报价进行实时逐笔（Tick-by-Tick）更新，以极高的忠实度还原盘面。

  • 可视化订单执行： 通过点击并拖拽，直接在图表上放置买入或卖出的挂单。动态止损 (SL) 和止盈 (TP) 线让视觉化交易管理变得轻松省时。

  • 风险管理与分批平仓： 通过专用的保本（Breakeven）按钮、移动止损（Trailing Stop）、瞬间反向开仓以及可在设置中自定义百分比的分批平仓功能，实现快速资金保护。

  • 键盘快捷键 (Hotkeys)： 配置自定义快捷键，只需一个键盘指令即可发送订单、将止损移至保本位或一键平仓所有头寸。

  • 实时数据统计： 直接在屏幕上跟踪浮动盈亏（金额和百分比）、当日累计利润、总持仓量以及挂单数量。面板可随时最小化，以释放图表视觉空间。

  • 多语言支持： 智能语言系统，可在设置中直接切换官方支持的多种语言：葡萄牙语、英语、西班牙语、俄语、德语、日语和简体中文。


对于操作 价格行为 (Price Action)订单流 (Order Flow) 读盘、且追求 Renko 精确度以及 MetaTrader 4 敏捷现代订单执行的交易者而言，这是一款不可或缺的工具。


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祝交易顺利，赚大钱！


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4.96 (54)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
作者的更多信息
LT Easy Market
Thiago Duarte
5 (3)
指标
LT Easy Market - 将任何市场转化为精准交易区 您是否曾在强趋势市场中迷失方向？或者因无法看清盘整期（横盘）的入场点 painting 而感到沮丧？LT Easy Market 的开发正是为了解决这一难题。它通过完全规范化价格走势，创建出一个“永恒”的横盘视觉效果，让您能够以手术般的精准度轻松识别超买和超卖的极端区域。 == 规范化的魔力 == Easy Market 没有让您饱受资产原生波动性的折磨，而是采用了一种智能算法，将任何价格走势转化为标准化的度量衡。结果是：无论市场是在走趋势还是在横盘，您都能在盘整和回调中看到清晰的入场机会。 == 核心特性 == 100% 自动规范化： 将波动性转化为固定且可预测的刻度 极端区域检测： 识别超买 (>70) 和超卖 (<30) 区域 兼容任何资产： 外汇、指数、股票、加密货币、大宗商品 两种显示模式： 副窗口（auxiliary window）或全屏模式（fullscreen） 集成警报系统： 到达关键区域时触发弹窗（Pop-up）和推送（Push）通知 清晰的视觉信号： 彩色蜡烛图（K线），助力实时轻松分析 == 绝佳应用
LT Watermark MT5
Thiago Duarte
4.79 (24)
实用工具
This indicator draw a watermark on the chart, with the timeframe and symbol name. You can change everything, including add a aditional watermark. Functions: Symbol watermark: Size -  text size. Font -  text font. Color -  text color. Background text -  watermark at foreground or background mode. Horizontal correction -  x correction in pixels. Vertical correction -  y correction in pixels. Separator period X symbol -  what will separate the period from symbol. Aditional watermark: Enable custom
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.86 (21)
实用工具
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: Key levels in pips - distance between the lines. Color -   lines color. Style -   lines style. Width -  lines width. Display at background -  draw lines in front or back of candles. Selectable -  turn on or off the option to select the lines. Lines identification -  identifica
FREE
LT Clock MT5
Thiago Duarte
5 (10)
实用工具
Simple indicator that draws the market hours on chart (broker, local and GMT). Functions: Horizontal distance - from border. Vertical distance - from border. Color - text color. Font - text font. Size - text size. Corner - which chart corner will be drawn. Show seconds - show or hide seconds. Draw as background - candles front or back. Label local - text before local time. Label broker - text before broker time. Label GMT - text before GMT time. Separator - separator between label and time Objec
FREE
LT Trade Panel Professional
Thiago Duarte
5 (6)
实用工具
LT Trade Panel Pro 2 - 专业风险管理与快速交易工具 LT Trade Panel Pro   是交易者在 MetaTrader 5 中追求精准、速度和完美风险管理的终极工具。该面板专为   剥头皮 (Scalping)   和   日内交易者   设计，将复杂的执行过程简化为一键式体验。 在全新的   2 版本   中，系统经过全面优化，提供卓越的性能，消除延迟，并增加了独有的资金保护功能。 为什么选择 LT Trade Panel Pro? 大多数交易者失败是因为缺乏风险纪律。 LT Trade Panel Pro   实现了最关键过程的自动化：保持风险恒定并在正确的时间保护交易。对于在   自营交易公司 (Prop Firms)   或专业账户中交易的用户来说，这是不可或缺的工具。 核心功能： 自动风险管理：   停止手动计算手数。输入您想要的风险（账户余额的 % 或固定金额），面板将根据您的止损距离即时计算精确的手数。 ️ 隐藏止损和止盈 (隐身模式)：   保护您的订单免受“止损猎杀”。启用此功能后，您的目标仅对 EA 可见，防止经纪
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
== LT RAINBOW TREND - 包含 36 条移动平均线的趋势指标 == 概述 LT Rainbow Trend 是一款先进的技术趋势分析指标，它集成了 36 条同时运行的移动平均线，并配备了智能彩虹（Rainbow）颜色系统。该指标专为希望以极高视觉清晰度顺应主趋势交易的交易者而设计，将复杂的多时间周期（Multi-timeframe）分析转化为简单、多色且高度直观的视觉呈现。 对于深谙“趋势是你的朋友”的交易者而言，该指标是您的不二之选 —— 它能确保您提前洞察趋势 strength 的力度、方向以及潜在的反转点。 运作原理 该指标持续监控分布在 4 个趋势区域内的 36 条移动平均线： 红色（趋势转变区） 第 31 至 20 条移动平均线 趋势即将发生反转的强信号 橙色（趋势减弱区） 第 19 至 10 条移动平均线 表明趋势动能正在减弱，但仍有持续的可能；价格可能正步入盘整 蓝色（回调/回踩区） 第 9 至 8 条移动平均线 顺应当前趋势的正常回调。若价格位于该区域外并开始进入绿色区域，则代表强劲趋势 绿色（强趋势区） 第 10 至
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.59 (54)
实用工具
LT Trade Panel Lite - 快捷执行与免费快捷交易面板 LT Trade Panel Lite 是 MetaTrader 5 上最实用、最快捷的交易面板，专为在手动执行中追求极致速度的交易者而设计。非常适合用于指数、股票和外汇的日内交易（Day Trade）。 此免费版本提供了让您进行专业、精准交易的核心必备工具，且完全免费。 LITE（轻量）版本包含的功能： 即时执行： 一键执行买入（Buy）、卖出（Sell）和全额平仓（Close）。 键盘快捷键： 使用快捷键 B (Buy)、S (Sell) 和 C (Close)，像专业交易员一样高效操作。 ️ 简单管理： 为所有订单预设以点数（Points）为单位的标准止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。 基础监控： 直接在面板上实时查看当日利润、持仓量（打开的交易量）和实时点差。 卓越性能： 软件运行轻量化，绝不拖慢您的 MetaTrader 5 终端速度。 为什么您更需要 PRO（专业）版本？ 如果您视交易为事业，或者正在自营交易公司（Prop Firms/Me
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LT Day High Low
Thiago Duarte
4.55 (31)
指标
This indicator draw a line on high and low levels of X number of days. It is possible to have an alert (in the software and mobile app) for when the price breaks the high or low of the current day. Configurações: Days -   past days to calculate (1 = actual day only). Alert when reach levels -   activate the alert for specific levels or both. Push notification -   enable the alert to the mobile MT5 app. Appearance High -   high level color. Low -   low level color. Size actual day -   thickness
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LT Volume
Thiago Duarte
4.73 (15)
指标
LT Volume 是 MetaTrader 5 传统成交量指标的自然进化版本。它旨在提供更智能、更动态的资金流分析，远远超越传统受限的柱状显示，并提供一套强大的功能，以提升您的机构级市场解读能力。 该指标非常适合追踪流动性，并识别市场衰竭点或突破点（breakouts），让您在图表上的视觉交互更加流畅。 主要功能 灵活成交量： 支持读取 Tick 成交量或真实市场成交量（如果您的经纪商提供）。 内置移动平均线： 可完全自定义的移动平均线，直接应用于成交量直方图，用于跟踪方向性资金流。 固定水平线： 设定一个固定的警报水平，指标将绘制一条提醒线。非常适合高频策略以及识别大型市场参与者。 极致优化： LT Volume 的代码轻量且性能极高，即使在实时市场高速波动时，也能保持您的终端流畅运行。 多语言支持： 界面可动态适配 6 种语言：葡萄牙语、英语、西班牙语、俄语、日语和中文。 5 种动态配色方案（Smart Colors） LT Volume 不再只是单一灰色，而是可以根据您选择的 5 种逻辑条件，在实时状态下自动为成交量直方图上色： • K线方向：
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LT Weis Waves
Thiago Duarte
5 (11)
指标
The Weis Wave first takes the market volume and then organizes it with the price into Wave charts. It is the only software that will present the true picture of the market before you. If anyone of you, has watched an intraday price movement then you must know that it unfolds in a series of selling as well as buying waves-a procedures tearing down and building up. Wave analysis is an integral part of the trading method. The indicator helps to deal with today’s volatile market. Moreover, it works
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
指标
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. Thanks to Andre Sens for the version 1.1 idea. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT4 version: 
FREE
LT Colored Fibo
Thiago Duarte
4 (8)
实用工具
LT Colored Fibo is a simple indicator that paints the price zones between Fibonacci Retracement levels. Its configuration is extremely simple. It is possible to change the colors of each level of the retracement, choose between background or front of the chart and also work only with the current asset or all open. If you found a bug or have any suggestion for improvement, please contact me. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I apprecia
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RSI with Moving Average
Thiago Duarte
4.81 (16)
指标
RSI with moving average is great to see when the price is overbought and oversold instead of RSI only. INPU T PARAME TERS : RSI: Period - RSI period. Price - RSI applied price. Color scheme - RSI color scheme (4 available). MOVING AVERAGE: Period - MA period. Type - MA  type. Apply - MA applica tion. Shift - MA shif t (correc tion). PRICE LINE: Show - specify if line with price, only line or nothing. Style - line style. OTHER: Overbought level - specify  the level . Overbought descriptio
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LT Filled Moving Averages
Thiago Duarte
5 (5)
指标
Are you a  trend surfer like us? Do you use Moving Averages too? Ever wanted the are between them to be painted? Yeah, we solved this problem with the Filled MAs indicator! It is very simple, just puts two fully customizable Moving Averages on chart and fill the space between them, changing the color as they intersect. Thanks to gmbraz for the version 1.1 idea. Any questions os suggestions please contact me! Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a
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LT Hide And Show Shortcut
Thiago Duarte
5 (12)
实用工具
Are you tired of erasing the objects on chart and then having to put them back in? What if you had a tool that would allow you to hide and show all objects any time? Cool, huh? That is why I developed this tool as an indicator. With it you hide all objects using a shortcut button on chart or the keyboard (customizable). If you have any suggestions or find a bug, please, contact us. Enjoy!
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LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
实用工具
LT Trade Copy MT5   是一款高性能的交易跟单工具，专为需要在同一台电脑或局域网内的 MetaTrader 5（及 MetaTrader 4）终端之间同步交易的交易者而设计。它具有极低的延迟和绝对的精准度。 无论您是账户管理者、信号提供者，还是在多个经纪商处同时操作的交易者，此工具都能为您提供所需的全面控制。 核心功能： 双模式 (发送端/接收端)：   同一个 EA 既可以作为发送端 ( Sender ) 发出信号，也可以作为接收端 ( Receiver ) 执行跟单。 全兼容性：   完美支持   Hedge (对冲)   和   Netting (净持)   账户之间的同步。 灵活的手数管理： 倍数模式：   按比例放大或缩小跟单手数。 固定手数：   所有跟单均以预设的固定手数开仓。 同步手数：   完全复制发送端的手数大小。 智能品种映射：   支持在不同经纪商之间同步名称不同的品种（例如：GOLD -> XAUUSD）。 高级过滤：   可选择仅复制市价单、仅复制挂单，或两者全部复制。 反向跟单模式 (Reverse)：   通过反向执行操作（买入变为卖出，
LT Candle Counter
Thiago Duarte
5 (3)
实用工具
Candle Counter is a simple indicator that list the amout of candles in the day according to the current chart timeframe. It is specially useful for those teaching others how to trade, as it can draw attention to a specific candle of the day. Configuration: Reverse mode - if on, the actual candle is the first one. Position - Above or below the candles. Vertical distance - Vertical distance from the candles in pipets/points. Size - Font size. If you need help please don't hesitate to contact me.
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LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
实用工具
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/38677 Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I a
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LT Mini Charts
Thiago Duarte
4.88 (8)
实用工具
This is a utility indicator that creates mini charts on left side of the chart you are looking at. It is very useful to watch many timeframes simultaneously, without having to change between multiple charts. Its configuration is very simple. You can have up to 4 mini charts opened. They automatically load the template of the "parent" chart. If you have any doubt please contact me. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot  
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Candle Cross MA
Thiago Duarte
5 (3)
指标
Candle cross MA is an indicator that works "silently", that is, drawing only a moving average on the chart. It alerts you when the last candle cross with a moving average that you set. Alert is given only when the candle closes. The moving average settings are fully customizable. The indicator sends popup, and push notifications. You can also deactivate alerts when the chart is inactive. Are you the trend type?  Do not miss another opportunity!
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LT Exaustion Oscillator
Thiago Duarte
3.33 (3)
指标
LT EXHAUSTION OSCILLATOR — 多头与空头耗尽振荡器 概述 LT Exhaustion Oscillator 是一款先进的技术指标，通过独特的多层过滤系统来衡量买方（多头）和卖方（空头）的耗尽程度。它能够减少传统振荡器（RSI、Stochastic、CCI）高达 90% 的市场噪音，在真正的反转位置提供清晰的超买和超卖信号。 非常适合希望寻找高概率入场机会并减少虚假信号的交易者。 工作原理 该指标通过 4 个渐进式平滑层来过滤市场力量： L0：捕捉原始的 Bulls Power（多头力量）与 Bears Power（空头力量） L1-L3：三层过滤器，用于消除噪音和随机波动 结果：指标线在 0% 至 100% 之间波动。 0-10%（超卖）：卖方力量耗尽 → 买入信号 90-100%（超买）：买方力量耗尽 → 卖出信号 10-90%（中性）：无明确交易信号 主要功能 多层过滤（4 级）：最多可减少 90% 的虚假信号 智能平滑（Gamma 可调）：0.0-1.0，用于平衡响应速度与平滑度 反转检测：精准识别不同区域之间的转换时机
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
实用工具
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
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LT Clock MT4
Thiago Duarte
4.9 (10)
实用工具
Simple indicator that draws the market hours on chart (broker, local and GMT). Functions: Horizontal distance -  from border. Vertical distance -  from border. Color -  text color. Font -  text font. Size -  text size. Corner -  which chart corner will be drawn. Show seconds -  show or hide seconds. Draw as background -  candles front or back. Label local -  text before local time. Label broker -  text before broker time. Label GMT -  text before GMT time. Object ID -  identification from object
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LT Protect My Trades
Thiago Duarte
5 (3)
实用工具
Protect My Trades is an EA (expert advisor bot) that automatically put stop loss and take profit on market trades and pending orders. You can specify if want it to do this only on actual symbol trades or in all others. Its configuration is very simple. Functions: Take profit: distance to TP (0 = disabled, no TP will be created). Stop loss: distance to SL (0 = disabled, no SL will be created). Price type: price type in pips or pipets/points (pips is common in Forex). Actual symbol only: manage th
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LT History On Chart
Thiago Duarte
5 (1)
实用工具
History On Chart is an indicator that shows the "trail" of all trades made in a specific period of time. It shows the entry and exit point with their respective dates and prices. It also shows the type of trades and the cash result. Open trades are also displayed, but only the entry point. The indicator is free and fully customizable. If you have any questions please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <
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LT Round Numbers
Thiago Duarte
4.75 (4)
实用工具
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: 1St level: Color - lines color. Style - lines style. Width -  lines width. 2Nd level: Second level lines? -  turn off second level lines. Color -  lines color. Style -  lines style. Width -  lines width. Space between lines in points -  I don't need explain :) Display at backg
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LT Simple Price
Thiago Duarte
4.6 (5)
实用工具
This is our simplest tool! With it you hide the Bid and Ask lines from chart and have only a small rectangle showing what current price is. This tool is useful for those who want the cleanest chart possible. You can also show the Ask price only, instead of the Bid (most common). To further assist you in cleaning the chart check out our other tool:  https://www.mql5.com/en/market/product/41835 Any questions or suggestions, please contact us. Enjoy!
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LT Account Growth
Thiago Duarte
实用工具
Tired of calculate every weekend and the end of the month to know how much you've earned and how much your capital has grown? Then this indicator will help you! It informs you how much your capital has grown in money and percentage in the day, week, month, year and in history, plus show how much volume ou used, how much trades you did and how much comission and swap you paid. Alo the open positions result are showed in money and percentage. Note: The amount of trades displayed may differ from
LT Watermark MT4
Thiago Duarte
5 (5)
实用工具
This indicator draw a watermark on the chart, with the timeframe and symbol name. You can change everything, including add a aditional watermark. Functions: Symbol watermark: Size -  text size. Font -  text font. Color -  text color. Background text -  watermark at foreground or background mode. Horizontal correction -  x correction in pixels. Vertical correction -  y correction in pixels. Separator period X symbol -  what will separate the period from symbol. Aditional watermark: Enable custom
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LT Force MT4
Thiago Duarte
指标
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
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