LT Renko and Trade Panel MT4

Litoral Trading 推出的 LT Renko MT4 是一款专为 Renko 图表生成的全方位专业级解决方案，并深度集成了先进的视觉交易面板。该产品专为希望消除传统时间图表（传统 K 线）市场噪音的交易者而设计，它将纯价格行为（Price Action）走势的精确度与 MetaTrader 4 高性能专业交易面板的执行速度完美结合。

凭借内置的双模操作，LT Renko MT4 允许您以极高的精确度生成自定义的离线图表，并直接在生成的图表上通过一键交易、键盘快捷键（Hotkeys）、订单视觉投射以及风险管理来执行交易。

核心运作原理

Renko 生成器模式 (M1)： 将基础资产的 M1 历史柱线数据转换为自定义的离线图表（例如：EURUSD_R10）。系统会自动生成相应的历史文件 ( .hst ) 并尝试自动打开该离线图表。如果未能自动打开，只需进入 MT4 主菜单，点击 文件 -> 打开离线历史图表 (File -> Open Offline)，然后选择生成的资产即可。通过高效的系统调用，实时更新（逐笔触发布局，Tick-by-Tick）会在每一个新报价到来时推送至离线图表（需在指标设置中开启“允许导入 DLL”选项）。

交易模式 (交易面板)： 直接在生成的离线 Renko 图表上激活。它会在屏幕上渲染一个高性能的交互式交易面板，支持发送市价单、完全可视化地放置挂单、执行分批平仓、反向开仓（翻转持仓）以及监控动态财务数据。

面板核心功能

精准砖块 (Box) 构建： 历史数据基于基础资产的 M1 柱线历史进行优化生成，而离线图表则根据每个新接收到的报价进行实时逐笔（Tick-by-Tick）更新，以极高的忠实度还原盘面。

可视化订单执行： 通过点击并拖拽，直接在图表上放置买入或卖出的挂单。动态止损 (SL) 和止盈 (TP) 线让视觉化交易管理变得轻松省时。

风险管理与分批平仓： 通过专用的保本（Breakeven）按钮、移动止损（Trailing Stop）、瞬间反向开仓以及可在设置中自定义百分比的分批平仓功能，实现快速资金保护。

键盘快捷键 (Hotkeys)： 配置自定义快捷键，只需一个键盘指令即可发送订单、将止损移至保本位或一键平仓所有头寸。

实时数据统计： 直接在屏幕上跟踪浮动盈亏（金额和百分比）、当日累计利润、总持仓量以及挂单数量。面板可随时最小化，以释放图表视觉空间。

多语言支持： 智能语言系统，可在设置中直接切换官方支持的多种语言：葡萄牙语、英语、西班牙语、俄语、德语、日语和简体中文。





对于操作 价格行为 (Price Action) 和 订单流 (Order Flow) 读盘、且追求 Renko 精确度以及 MetaTrader 4 敏捷现代订单执行的交易者而言，这是一款不可或缺的工具。





如有任何疑问或需要技术支持，请使用产品的评论区功能，或通过我的 MQL5 个人主页发送私信。

祝交易顺利，赚大钱！