Arrow Pointer MT5
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 8
Arrow Pointer - торговая стратегия с поиском сигналов на верхних и нижних точках графика работающая на любом рынке. Она показывает сигнал и анализирует поведение цены,
если цена идет согласно сигналу рисуются стрелки поддержки направления, если цена движется не по плану индикатора срабатывает сигнал стоп.
Сигналы могут появляться в направлении тренда, и против него, если есть подходящие возможности цены.
Таким образом сигнал длится пока есть соответствующее движение цены.
Система проста в использовании, для ручного изменения доступен параметр "Factor", регулирующий алгоритмы определения сигналов.
Изменяя параметр можно легко адаптировать сигналы к любому торговому инструменту и тайм-фрейму.
Рекомендуемые настройки для параметра "Factor".
Для тайм-фреймов M1: Factor 10 - 15
Для тайм-фреймов M5: Factor 5 - 10
Для тайм-фреймов M15: Factor 3 - 8
Для тайм-фреймов M30: Factor 2 - 6
Для тайм-фреймов H1: Factor 1 - 5
Для тайм-фреймов H4+: Factor 1 - 3
Для сигналов "Sell" - красные стрелки.
Для сигналов "Buy" - голубые стрелки.
если цена идет согласно сигналу рисуются стрелки поддержки направления, если цена движется не по плану индикатора срабатывает сигнал стоп.
Сигналы могут появляться в направлении тренда, и против него, если есть подходящие возможности цены.
Таким образом сигнал длится пока есть соответствующее движение цены.
Система проста в использовании, для ручного изменения доступен параметр "Factor", регулирующий алгоритмы определения сигналов.
Изменяя параметр можно легко адаптировать сигналы к любому торговому инструменту и тайм-фрейму.
Рекомендуемые настройки для параметра "Factor".
Для тайм-фреймов M1: Factor 10 - 15
Для тайм-фреймов M5: Factor 5 - 10
Для тайм-фреймов M15: Factor 3 - 8
Для тайм-фреймов M30: Factor 2 - 6
Для тайм-фреймов H1: Factor 1 - 5
Для тайм-фреймов H4+: Factor 1 - 3
Для сигналов "Sell" - красные стрелки.
Для сигналов "Buy" - голубые стрелки.
- Любые тайм-фреймы для использования.
- Сигналы для "Sell" и "Buy" работают по независимым алгоритмам, некоторые сигналы могут пересекаться.
- Индикатор без перерисовки своих показаний, сигналы генерируются на последней свече, когда свеча закрылась сигнал не исчезнет никогда.
- Сигнал считается действительным когда свеча закрылась.
- Имеется несколько типов оповещений.