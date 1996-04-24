Arrow Pointer MT5
- 指标
-
- 版本: 1.0
- 激活: 8
Arrow Pointer - 种交易策略，它通过寻找图表顶部和底部的信号来判断价格走势，适用于任何市场。它会显示信号并分析价格行为。
如果价格走势与信号一致，则会绘制支撑箭头；如果价格走势与指标预期相反，则会触发止损信号。
如果出现合适的交易机会，信号可能顺势而为，也可能逆势而为。
因此，只要存在相应的价格波动，信号就会持续存在。
该系统易于使用，并且可以通过手动调整控制信号检测算法的“Factor”参数。
通过更改此参数，您可以轻松地将信号适配到任何交易品种和时间框架。
Recommended settings for the "Factor" parameter.
For M1 timeframes: Factor 10 - 15
For M5 timeframes: Factor 5 - 10
For M15 timeframes: Factor 3 - 8
For M30 timeframes: Factor 2 - 6
For H1 timeframes: Factor 1 - 5
For H4+ timeframes: Factor 1 - 3
“卖出”信号 - 红色箭头。
“买入”信号 - 蓝色箭头。
如果价格走势与信号一致，则会绘制支撑箭头；如果价格走势与指标预期相反，则会触发止损信号。
如果出现合适的交易机会，信号可能顺势而为，也可能逆势而为。
因此，只要存在相应的价格波动，信号就会持续存在。
该系统易于使用，并且可以通过手动调整控制信号检测算法的“Factor”参数。
通过更改此参数，您可以轻松地将信号适配到任何交易品种和时间框架。
Recommended settings for the "Factor" parameter.
For M1 timeframes: Factor 10 - 15
For M5 timeframes: Factor 5 - 10
For M15 timeframes: Factor 3 - 8
For M30 timeframes: Factor 2 - 6
For H1 timeframes: Factor 1 - 5
For H4+ timeframes: Factor 1 - 3
“卖出”信号 - 红色箭头。
“买入”信号 - 蓝色箭头。
- 可以使用任何时间周期。
- “卖出”和“买入”信号使用独立的算法；部分信号可能重叠。
- 该指标不会重绘其值；信号基于最后一根K线生成；K线收盘后，信号将永久有效。
- K线收盘后，信号即被视为有效。
- 提供多种警报类型。