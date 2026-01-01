Auratus Gold Trading Algorithm

Торговый алгоритм Auratus Gold

Auratus — это автоматизированная торговая система, разработанная специально для золота (XAUUSD). Алгоритм использует высокочастотную модель эксплуатации тренда, ориентированную на синхронизацию импульсов на нескольких таймфреймах. Это гарантирует, что краткосрочное исполнение строго соответствует фазам расширения рынка.

Результаты бэктеста (01.01.2026 – 08.07.2026)

Следующие результаты были получены в тестере стратегий с использованием тиковых данных 100% качества:

Начальный депозит: 500.00

500.00 Общая чистая прибыль: 688,939,884.37

688,939,884.37 Профит-фактор: 3.93

3.93 Максимальная просадка по эквити: 0.99%

0.99% Фактор восстановления: 747.92

747.92 Коэффициент Шарпа: 38.71

38.71 Всего сделок: 69,543

69,543 Процент прибыльных сделок: 75.78%

Основная логика

Система предназначена для выявления институционального направления тренда через многоуровневый процесс фильтрации. Она игнорирует рыночный шум и открывает позиции только при соответствии параметров волатильности и тренда. Логика специально настроена под характеристики волатильности XAUUSD.

Auratus не использует фиксированные цели тейк-профита. Он оснащен проприетарным двухэтапным механизмом динамического выхода. Как только сделка достигает определенного порога прибыльности, система активирует систематический трейлинг-стоп, следующий за ценовыми структурами в реальном времени. Этот механизм предназначен для ранней фиксации прибыли при сохранении позиции открытой во время длительных трендовых движений.

Управление рисками

Отсутствие опасных стратегий: Советник строго избегает методов сетки, мартингейла или усреднения.

Советник строго избегает методов сетки, мартингейла или усреднения. Защита капитала: Каждой сделке при исполнении назначается жесткий стоп-лосс.

Каждой сделке при исполнении назначается жесткий стоп-лосс. Капитализация процентов: Интегрированная логика автоматически масштабирует размер позиции относительно баланса счета для оптимизации роста.

Интегрированная логика автоматически масштабирует размер позиции относительно баланса счета для оптимизации роста. Фильтры исполнения: Встроенный фильтр спреда предотвращает вход в периоды низкой ликвидности или высокой волатильности рынка.

Технические требования