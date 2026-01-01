Auratus Gold Trading Algorithm

  • Эксперты
  • Amaanullah Mehboob Bhatti
    Amaanullah Mehboob Bhatti

    Amaanullah Mehboob Bhatti

    Я — риск-аналитик и количественный исследователь, работающий в Дубае на стыке финансового моделирования, макроэкономики и разработки программного обеспечения. Моя работа объединяет академические исследования с практическим применением, уделяя особое внимание разработке количественных моделей и
  • Версия: 2.69
  • Активации: 7
Торговый алгоритм Auratus Gold

Auratus — это автоматизированная торговая система, разработанная специально для золота (XAUUSD). Алгоритм использует высокочастотную модель эксплуатации тренда, ориентированную на синхронизацию импульсов на нескольких таймфреймах. Это гарантирует, что краткосрочное исполнение строго соответствует фазам расширения рынка.

Результаты бэктеста (01.01.2026 – 08.07.2026)

Следующие результаты были получены в тестере стратегий с использованием тиковых данных 100% качества:

  • Начальный депозит: 500.00
  • Общая чистая прибыль: 688,939,884.37
  • Профит-фактор: 3.93
  • Максимальная просадка по эквити: 0.99%
  • Фактор восстановления: 747.92
  • Коэффициент Шарпа: 38.71
  • Всего сделок: 69,543
  • Процент прибыльных сделок: 75.78%

Основная логика

Система предназначена для выявления институционального направления тренда через многоуровневый процесс фильтрации. Она игнорирует рыночный шум и открывает позиции только при соответствии параметров волатильности и тренда. Логика специально настроена под характеристики волатильности XAUUSD.

Auratus не использует фиксированные цели тейк-профита. Он оснащен проприетарным двухэтапным механизмом динамического выхода. Как только сделка достигает определенного порога прибыльности, система активирует систематический трейлинг-стоп, следующий за ценовыми структурами в реальном времени. Этот механизм предназначен для ранней фиксации прибыли при сохранении позиции открытой во время длительных трендовых движений.

Управление рисками

  • Отсутствие опасных стратегий: Советник строго избегает методов сетки, мартингейла или усреднения.
  • Защита капитала: Каждой сделке при исполнении назначается жесткий стоп-лосс.
  • Капитализация процентов: Интегрированная логика автоматически масштабирует размер позиции относительно баланса счета для оптимизации роста.
  • Фильтры исполнения: Встроенный фильтр спреда предотвращает вход в периоды низкой ликвидности или высокой волатильности рынка.

Технические требования

  • Символ: Специально разработано для XAUUSD (Золото).
  • Тип счета: Для оптимальной производительности рекомендуются счета ECN или Raw Spread.
  • Инфраструктура: Рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой из-за высокочастотного характера механизма трейлинга.
  • Минимальный депозит: 100.00 (500.00 рекомендуется для оптимального сложного процента).
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PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
XAU Sovereign Quantum AI
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU SOVEREIGN QUANTUM AI  God-Tier MTF S/R + Grid Recovery Engine XAU Sovereign Quantum AI  is an entirely new breed of trading engine, born from the fusion of two proven institutional strategies: Multi-Timeframe Support and Resistance Analysis- and Institutional Volume Spike Detection. While the vast majority of Expert Advisors use lagging price indicators to chase entries, Sovereign waits patiently at the exact price zones where the biggest money moves happen, and only strikes when confirmed
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
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Makaira US100  Makaira US100 — это высокопроизводительная автоматизированная торговая система, разработанная специально для индекса Nasdaq 100 (US100). Созданная для трейдеров, требующих исполнения институционального уровня, Makaira использует проприетарный алгоритм согласования импульсов для извлечения выгоды из уникальных циклов волатильности технологического сектора США. Как это работает (Закрытая логика): Многоуровневое подтверждение тренда: Система синхронизирует структурные сдвиги на стар
TradeLens
Amaanullah Mehboob Bhatti
Утилиты
TradeLens: Журнал исполнения брокерского сервера и проскальзывания для MT5 Хватит гадать об истинной скорости исполнения и скрытых расходах. В то время как MetaTrader 5 нативно показывает сетевой пинг, он оставляет вас в неведении относительно того, что происходит после того, как ваш ордер достигает брокера. Кроме того, MT5 не рассчитывает и не отображает проскальзывание (slippage) в явном виде, оставляя трейдеров слепыми к скрытым ценовым разрывам, съедающим прибыль. TradeLens — это специализи
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