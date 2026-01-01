Auratus Gold Trading Algorithm
- Эксперты
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Amaanullah Mehboob BhattiЯ — риск-аналитик и количественный исследователь, работающий в Дубае на стыке финансового моделирования, макроэкономики и разработки программного обеспечения. Моя работа объединяет академические исследования с практическим применением, уделяя особое внимание разработке количественных моделей и
- Версия: 2.69
- Активации: 7
Auratus — это автоматизированная торговая система, разработанная специально для золота (XAUUSD). Алгоритм использует высокочастотную модель эксплуатации тренда, ориентированную на синхронизацию импульсов на нескольких таймфреймах. Это гарантирует, что краткосрочное исполнение строго соответствует фазам расширения рынка.
Результаты бэктеста (01.01.2026 – 08.07.2026)
Следующие результаты были получены в тестере стратегий с использованием тиковых данных 100% качества:
- Начальный депозит: 500.00
- Общая чистая прибыль: 688,939,884.37
- Профит-фактор: 3.93
- Максимальная просадка по эквити: 0.99%
- Фактор восстановления: 747.92
- Коэффициент Шарпа: 38.71
- Всего сделок: 69,543
- Процент прибыльных сделок: 75.78%
Основная логика
Система предназначена для выявления институционального направления тренда через многоуровневый процесс фильтрации. Она игнорирует рыночный шум и открывает позиции только при соответствии параметров волатильности и тренда. Логика специально настроена под характеристики волатильности XAUUSD.
Auratus не использует фиксированные цели тейк-профита. Он оснащен проприетарным двухэтапным механизмом динамического выхода. Как только сделка достигает определенного порога прибыльности, система активирует систематический трейлинг-стоп, следующий за ценовыми структурами в реальном времени. Этот механизм предназначен для ранней фиксации прибыли при сохранении позиции открытой во время длительных трендовых движений.
Управление рисками
- Отсутствие опасных стратегий: Советник строго избегает методов сетки, мартингейла или усреднения.
- Защита капитала: Каждой сделке при исполнении назначается жесткий стоп-лосс.
- Капитализация процентов: Интегрированная логика автоматически масштабирует размер позиции относительно баланса счета для оптимизации роста.
- Фильтры исполнения: Встроенный фильтр спреда предотвращает вход в периоды низкой ликвидности или высокой волатильности рынка.
Технические требования
- Символ: Специально разработано для XAUUSD (Золото).
- Тип счета: Для оптимальной производительности рекомендуются счета ECN или Raw Spread.
- Инфраструктура: Рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой из-за высокочастотного характера механизма трейлинга.
- Минимальный депозит: 100.00 (500.00 рекомендуется для оптимального сложного процента).