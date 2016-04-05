Defence Zone Engine Gold
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- Версия: 2.64
Defence Zone Engine Gold
Профессиональный анализ уровней поддержки и сопротивления XAUUSD с использованием структуры рынка, спроса и предложения, а также уточнения зон с учетом временного интервала
Обзор
Defence Zone Engine Gold — это профессиональный инструмент анализа структуры рынка, разработанный специально для XAUUSD (золото), позволяющий автоматически определять, подтверждать, уточнять, фильтровать и ранжировать зоны поддержки и сопротивления, используя структуру рынка, концепции спроса и предложения, оценку уверенности и уточнение с учетом временного интервала.
Движок автоматически определяет, подтверждает, уточняет, фильтрует и ранжирует высококачественные зоны поддержки и сопротивления, используя концепции спроса и предложения, анализ структуры рынка, оценку уверенности и уточнение с учетом временного интервала.
В отличие от традиционных индикаторов поддержки и сопротивления, которые полагаются на точки разворота, фракталы, максимумы/минимумы колебаний или фиксированные формулы, Defence Zone Engine Gold фокусируется на выявлении областей, где цена исторически защищалась покупателями и продавцами, и где наиболее вероятны значимые рыночные реакции.
Данный алгоритм был разработан, создан и тщательно протестирован на XAUUSD и предназначен для дискреционных трейдеров, стремящихся к объективному анализу уровней поддержки и сопротивления.
Документация
Полное руководство пользователя доступно по ссылке ниже:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ywo86shqsvv0q46wztx4k/Zone_Engine_User_Guide_v2_1A_Final_Clean.pdf?rlkey=l2jo2e4ww1i5e2svy1wszba3s&st=hey9qb4e&dl=0
Руководство включает в себя:
• Инструкции по установке
• Рекомендуемые настройки
• Обзор панели управления
• Объяснение режима «Снимок»
• Интерпретация оценки достоверности
• Настройка оповещений
• Часто задаваемые вопросы
Пользователям рекомендуется ознакомиться с документацией перед использованием продукта, чтобы понять доступные функции и рекомендуемые настройки.
Режимы еженедельной подготовки рынка и моментального снимка
Defence Zone Engine Gold может использоваться трейдерами XAUUSD в качестве инструмента еженедельной подготовки рынка.
Движок поддерживает два режима выбора зон:
Режим пятничного моментального снимка
При включении режима пятничного моментального снимка движок использует структуру закрытия рынка предыдущей недели в качестве отправной точки для выбора и ранжирования зон.
Это позволяет трейдерам подготовить уровни поддержки и сопротивления до открытия рынка на новую торговую неделю.
Режим пятничного моментального снимка не ограничивается анализом зон на неделе. Пользователи могут продолжать сканировать и отображать зоны, используя предпочитаемый ими временной интервал анализа, включая конфигурации H4, H1 и M15, сохраняя при этом стабильную недельную отправную точку.
Использование режима пятничного моментального снимка позволяет трейдерам подготовить зоны поддержки и сопротивления на предстоящую торговую неделю, сохраняя при этом гибкость анализа рынка с использованием конфигураций сканирования H4, H1 или M15.
Многие трейдеры используют этот режим в выходные дни для построения торгового плана и определения важных областей реакции перед открытием рынка в понедельник.
Типичный рабочий процесс:
• Закрытие рынка в пятницу
• Создание снимка рынка в пятницу
• Пользователь выбирает предпочтительный таймфрейм сканирования
• Система рассчитывает и ранжирует зоны относительно снимка рынка в пятницу
• Трейдеры проверяют зоны поддержки и сопротивления перед открытием рынка в понедельник
• Рынок открывается с уже определенными зонами
Режим текущей цены
Когда режим снимка рынка в пятницу отключен, система использует текущую рыночную цену в качестве отправной точки для выбора и ранжирования зон.
Это позволяет зонам поддержки и сопротивления динамически адаптироваться по мере изменения рыночных условий.
Режим текущей цены часто предпочитают трейдеры, которые хотят, чтобы выбор зон отражал последнюю рыночную позицию во время активных торговых сессий.
Рекомендуемая конфигурация
Для большинства трейдеров XAUUSD:
• Таймфрейм сканирования: H4
• Таймфрейм резервного поиска: W1
• Снимок рынка в пятницу: Включен
Эта конфигурация обеспечивает стабильную недельную подготовку, сохраняя при этом содержательный анализ структуры рынка.
Ключевые особенности
Автоматическое определение зон
Система определения зон защиты Gold автоматически определяет зоны поддержки и сопротивления, используя структурированный многоэтапный процесс выбора.
В основе алгоритма лежат не простые точки разворота, фракталы, максимумы/минимумы колебаний или фиксированные формулы поддержки и сопротивления.
Вместо этого зоны генерируются с использованием анализа структуры рынка, а затем оцениваются на нескольких этапах фильтрации перед отображением.
Идентификация зон
Система ищет:
• Структуры блоков ордеров
• Базовые структуры
• Защитные полосы
• Зоны структурной реакции
• Зоны слияния структур и чисел Фибоначчи
• Дополнительные зоны разрыва справедливой стоимости (FVG)
Проверка зон
Каждая зона-кандидат оценивается с использованием:
• Структурного качества
• Проверки ширины зоны
• Силы реакции рынка
• Контекста временного интервала
• Оценки достоверности
• Исторического анализа взаимодействия
Фильтрация зон
Слабые или неподходящие зоны могут быть удалены с помощью:
• Минимальных требований к ширине
• Пороговых значений достоверности и качества
• Правил расстояния между лестничными точками
• Управления перекрытиями
• Проверок достоверности источника
Это помогает уменьшить загромождение и предотвратить отображение нескольких перекрывающихся зон.
Резервная зона
Профессиональный анализ уровней поддержки и сопротивления XAUUSD с использованием структуры рынка, спроса и предложения, а также уточнения зон с учетом временного интервала
Обзор
Defence Zone Engine Gold — это профессиональный инструмент анализа структуры рынка, разработанный специально для XAUUSD (золото), позволяющий автоматически определять, подтверждать, уточнять, фильтровать и ранжировать зоны поддержки и сопротивления, используя структуру рынка, концепции спроса и предложения, оценку уверенности и уточнение с учетом временного интервала.
Движок автоматически определяет, подтверждает, уточняет, фильтрует и ранжирует высококачественные зоны поддержки и сопротивления, используя концепции спроса и предложения, анализ структуры рынка, оценку уверенности и уточнение с учетом временного интервала.
В отличие от традиционных индикаторов поддержки и сопротивления, которые полагаются на точки разворота, фракталы, максимумы/минимумы колебаний или фиксированные формулы, Defence Zone Engine Gold фокусируется на выявлении областей, где цена исторически защищалась покупателями и продавцами, и где наиболее вероятны значимые рыночные реакции.
Данный алгоритм был разработан, создан и тщательно протестирован на XAUUSD и предназначен для дискреционных трейдеров, стремящихся к объективному анализу уровней поддержки и сопротивления.
Документация
Полное руководство пользователя доступно по ссылке ниже:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ywo86shqsvv0q46wztx4k/Zone_Engine_User_Guide_v2_1A_Final_Clean.pdf?rlkey=l2jo2e4ww1i5e2svy1wszba3s&st=hey9qb4e&dl=0
Руководство включает в себя:
• Инструкции по установке
• Рекомендуемые настройки
• Обзор панели управления
• Объяснение режима «Снимок»
• Интерпретация оценки достоверности
• Настройка оповещений
• Часто задаваемые вопросы
Пользователям рекомендуется ознакомиться с документацией перед использованием продукта, чтобы понять доступные функции и рекомендуемые настройки.
Режимы еженедельной подготовки рынка и моментального снимка
Defence Zone Engine Gold может использоваться трейдерами XAUUSD в качестве инструмента еженедельной подготовки рынка.
Движок поддерживает два режима выбора зон:
Режим пятничного моментального снимка
При включении режима пятничного моментального снимка движок использует структуру закрытия рынка предыдущей недели в качестве отправной точки для выбора и ранжирования зон.
Это позволяет трейдерам подготовить уровни поддержки и сопротивления до открытия рынка на новую торговую неделю.
Режим пятничного моментального снимка не ограничивается анализом зон на неделе. Пользователи могут продолжать сканировать и отображать зоны, используя предпочитаемый ими временной интервал анализа, включая конфигурации H4, H1 и M15, сохраняя при этом стабильную недельную отправную точку.
Использование режима пятничного моментального снимка позволяет трейдерам подготовить зоны поддержки и сопротивления на предстоящую торговую неделю, сохраняя при этом гибкость анализа рынка с использованием конфигураций сканирования H4, H1 или M15.
Многие трейдеры используют этот режим в выходные дни для построения торгового плана и определения важных областей реакции перед открытием рынка в понедельник.
Типичный рабочий процесс:
• Закрытие рынка в пятницу
• Создание снимка рынка в пятницу
• Пользователь выбирает предпочтительный таймфрейм сканирования
• Система рассчитывает и ранжирует зоны относительно снимка рынка в пятницу
• Трейдеры проверяют зоны поддержки и сопротивления перед открытием рынка в понедельник
• Рынок открывается с уже определенными зонами
Режим текущей цены
Когда режим снимка рынка в пятницу отключен, система использует текущую рыночную цену в качестве отправной точки для выбора и ранжирования зон.
Это позволяет зонам поддержки и сопротивления динамически адаптироваться по мере изменения рыночных условий.
Режим текущей цены часто предпочитают трейдеры, которые хотят, чтобы выбор зон отражал последнюю рыночную позицию во время активных торговых сессий.
Рекомендуемая конфигурация
Для большинства трейдеров XAUUSD:
• Таймфрейм сканирования: H4
• Таймфрейм резервного поиска: W1
• Снимок рынка в пятницу: Включен
Эта конфигурация обеспечивает стабильную недельную подготовку, сохраняя при этом содержательный анализ структуры рынка.
Ключевые особенности
Автоматическое определение зон
Система определения зон защиты Gold автоматически определяет зоны поддержки и сопротивления, используя структурированный многоэтапный процесс выбора.
В основе алгоритма лежат не простые точки разворота, фракталы, максимумы/минимумы колебаний или фиксированные формулы поддержки и сопротивления.
Вместо этого зоны генерируются с использованием анализа структуры рынка, а затем оцениваются на нескольких этапах фильтрации перед отображением.
Идентификация зон
Система ищет:
• Структуры блоков ордеров
• Базовые структуры
• Защитные полосы
• Зоны структурной реакции
• Зоны слияния структур и чисел Фибоначчи
• Дополнительные зоны разрыва справедливой стоимости (FVG)
Проверка зон
Каждая зона-кандидат оценивается с использованием:
• Структурного качества
• Проверки ширины зоны
• Силы реакции рынка
• Контекста временного интервала
• Оценки достоверности
• Исторического анализа взаимодействия
Фильтрация зон
Слабые или неподходящие зоны могут быть удалены с помощью:
• Минимальных требований к ширине
• Пороговых значений достоверности и качества
• Правил расстояния между лестничными точками
• Управления перекрытиями
• Проверок достоверности источника
Это помогает уменьшить загромождение и предотвратить отображение нескольких перекрывающихся зон.
Резервная зона