Defence Zone Engine Gold

Defence Zone Engine Gold
Профессиональный анализ уровней поддержки и сопротивления XAUUSD с использованием структуры рынка, спроса и предложения, а также уточнения зон с учетом временного интервала
Обзор

Defence Zone Engine Gold — это профессиональный инструмент анализа структуры рынка, разработанный специально для XAUUSD (золото), позволяющий автоматически определять, подтверждать, уточнять, фильтровать и ранжировать зоны поддержки и сопротивления, используя структуру рынка, концепции спроса и предложения, оценку уверенности и уточнение с учетом временного интервала.

Движок автоматически определяет, подтверждает, уточняет, фильтрует и ранжирует высококачественные зоны поддержки и сопротивления, используя концепции спроса и предложения, анализ структуры рынка, оценку уверенности и уточнение с учетом временного интервала.

В отличие от традиционных индикаторов поддержки и сопротивления, которые полагаются на точки разворота, фракталы, максимумы/минимумы колебаний или фиксированные формулы, Defence Zone Engine Gold фокусируется на выявлении областей, где цена исторически защищалась покупателями и продавцами, и где наиболее вероятны значимые рыночные реакции.


Данный алгоритм был разработан, создан и тщательно протестирован на XAUUSD и предназначен для дискреционных трейдеров, стремящихся к объективному анализу уровней поддержки и сопротивления.

Документация

Полное руководство пользователя доступно по ссылке ниже:

https://www.dropbox.com/scl/fi/ywo86shqsvv0q46wztx4k/Zone_Engine_User_Guide_v2_1A_Final_Clean.pdf?rlkey=l2jo2e4ww1i5e2svy1wszba3s&amp;st=hey9qb4e&dl=0

Руководство включает в себя:

• Инструкции по установке

• Рекомендуемые настройки

• Обзор панели управления

• Объяснение режима «Снимок»

• Интерпретация оценки достоверности

• Настройка оповещений

• Часто задаваемые вопросы

Пользователям рекомендуется ознакомиться с документацией перед использованием продукта, чтобы понять доступные функции и рекомендуемые настройки.

Режимы еженедельной подготовки рынка и моментального снимка

Defence Zone Engine Gold может использоваться трейдерами XAUUSD в качестве инструмента еженедельной подготовки рынка.

Движок поддерживает два режима выбора зон:
Режим пятничного моментального снимка

При включении режима пятничного моментального снимка движок использует структуру закрытия рынка предыдущей недели в качестве отправной точки для выбора и ранжирования зон.

Это позволяет трейдерам подготовить уровни поддержки и сопротивления до открытия рынка на новую торговую неделю.

Режим пятничного моментального снимка не ограничивается анализом зон на неделе. Пользователи могут продолжать сканировать и отображать зоны, используя предпочитаемый ими временной интервал анализа, включая конфигурации H4, H1 и M15, сохраняя при этом стабильную недельную отправную точку.

Использование режима пятничного моментального снимка позволяет трейдерам подготовить зоны поддержки и сопротивления на предстоящую торговую неделю, сохраняя при этом гибкость анализа рынка с использованием конфигураций сканирования H4, H1 или M15.

Многие трейдеры используют этот режим в выходные дни для построения торгового плана и определения важных областей реакции перед открытием рынка в понедельник.


Типичный рабочий процесс:

• Закрытие рынка в пятницу

• Создание снимка рынка в пятницу

• Пользователь выбирает предпочтительный таймфрейм сканирования

• Система рассчитывает и ранжирует зоны относительно снимка рынка в пятницу

• Трейдеры проверяют зоны поддержки и сопротивления перед открытием рынка в понедельник

• Рынок открывается с уже определенными зонами
Режим текущей цены

Когда режим снимка рынка в пятницу отключен, система использует текущую рыночную цену в качестве отправной точки для выбора и ранжирования зон.

Это позволяет зонам поддержки и сопротивления динамически адаптироваться по мере изменения рыночных условий.

Режим текущей цены часто предпочитают трейдеры, которые хотят, чтобы выбор зон отражал последнюю рыночную позицию во время активных торговых сессий.

Рекомендуемая конфигурация

Для большинства трейдеров XAUUSD:

• Таймфрейм сканирования: H4

• Таймфрейм резервного поиска: W1

• Снимок рынка в пятницу: Включен

Эта конфигурация обеспечивает стабильную недельную подготовку, сохраняя при этом содержательный анализ структуры рынка.

Ключевые особенности
Автоматическое определение зон

Система определения зон защиты Gold автоматически определяет зоны поддержки и сопротивления, используя структурированный многоэтапный процесс выбора.

В основе алгоритма лежат не простые точки разворота, фракталы, максимумы/минимумы колебаний или фиксированные формулы поддержки и сопротивления.

Вместо этого зоны генерируются с использованием анализа структуры рынка, а затем оцениваются на нескольких этапах фильтрации перед отображением.

Идентификация зон

Система ищет:

• Структуры блоков ордеров

• Базовые структуры

• Защитные полосы

• Зоны структурной реакции

• Зоны слияния структур и чисел Фибоначчи

• Дополнительные зоны разрыва справедливой стоимости (FVG)
Проверка зон

Каждая зона-кандидат оценивается с использованием:

• Структурного качества

• Проверки ширины зоны

• Силы реакции рынка

• Контекста временного интервала

• Оценки достоверности

• Исторического анализа взаимодействия
Фильтрация зон

Слабые или неподходящие зоны могут быть удалены с помощью:

• Минимальных требований к ширине

• Пороговых значений достоверности и качества

• Правил расстояния между лестничными точками

• Управления перекрытиями

• Проверок достоверности источника

Это помогает уменьшить загромождение и предотвратить отображение нескольких перекрывающихся зон.
Резервная зона
Рекомендуем также
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
5 (1)
Индикаторы
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
Индикаторы
Correlation Matrix Pro - Мультивалютный Анализ Корреляции Понимайте взаимосвязи между валютными парами в реальном времени! Мощный аналитический инструмент, который помогает визуализировать статистические связи между 6 валютными парами одновременно. Идеально подходит для управления портфелем, диверсификации рисков и стратегий хеджирования. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - Корреляция Пирсона в реальном времени с логарифмической доходностью - Мониторинг до 6 валютных пар одновременно - Автоматическое определени
FREE
Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
RU_ PUMP V3_0 Liquidity — «Заправка» Вашего БалансаЧто такое «Заправка ликвидностью»? Представьте, что валютный рынок — это скоростное шоссе, а ликвидность — это топливо.  Когда крупные игроки (банки и фонды) «вливают» большие объемы, цена совершает резкий рывок — импульс или «памп».  Советник PUMP V3_0 работает как интеллектуальная заправочная станция: он находит моменты, когда рынок максимально насыщен энергией,  и «перекачивает» это движение прямо в ваш торговый баланс.   Результаты «закачки
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
Matrix Trade Condition Monitor
Joshy Antony
Утилиты
================================================================ MATRIX CONDITION MONITOR Live Trade Condition Panel for MetaTrader 5 Fully Automatic -- Works with ALL Matrix EAs ================================================================ NEVER MISS A TRADE SETUP AGAIN Matrix Condition Monitor is a free utility that attaches to any chart and automatically checks all 10 trade conditions in real time -- showing you exactly why a trade will or will not open, and alerting you the moment ever
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Индикаторы
Индикатор MA Color Candles MA Color Candles — это индикатор для визуального отображения рыночного тренда путем окрашивания свечей на графике. Он не добавляет объектов и не искажает котировки, а изменяет цвет реальных свечей в зависимости от состояния двух скользящих средних. Это позволяет быстро оценить направление цены и использовать индикатор как фильтр в стратегиях. Принцип работы Бычий тренд: быстрая MA выше медленной, медленная MA растёт (зелёные свечи). Медвежий тренд: быстрая MA ниже мед
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Эксперты
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5. Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности. TradeVison
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее Описание Индикатор Fair Gap Value выявляет и подсвечивает «пробелы справедливой стоимости» на графике MetaTrader 5. Fair gap возникает, когда между минимумом одной свечи и максимумом другой свечи, разделённых одной промежуточной, образуется ценовой разрыв. Индикатор рисует цветные прямоугольники (бычьи и медвежьи), чтобы выделить эти зоны и обеспечить наглядную поддержку стратегий, основанных на ценовом действии. Ключевые Особенности Обнаружение бычьих gap : выделяет разрывы между минимумо
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.86 (7)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
3.86 (7)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Inverse Liquidity Grab Ultimate EA
Stephen Muriithi Muraguri
5 (1)
Эксперты
This EA finds Fair Value Liquidity (FVL) on the chart, tracks when they get mitigated , and then looks for an inversion signal (price “fails” through the zone). When that inversion happens, it places a trade in the opposite direction of the original Liquidity gap (an Inverse FVG approach). It also lets you control when it trades using market sessions , and it can auto-close positions at New York open (all positions or profitable-only). Key advantages Clear, rule-based entries (no guessing): trad
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
4 (1)
Индикаторы
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIZATION ANALYSIS REPORT CURRENT VERSION ASSESSMENT (v3.8) Strengths Feature Evaluation Swing Point Detection Clear logic using Left/Right bars Fibonacci/Gann Ratios Properly applied 61.8%, 100%, 161.8% Dashboard Real-time updates with visual indicators Code Structure Clean, maintainable architecture Critical Limitations Issue Impact Win Rate Effect No Trend Filter Signals against major trend -20% to -30% Missing Volume Confirmation False breakouts not filt
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
MSX SuperTrend Advanced
Som Prakash Gehlot
Индикаторы
MSX SuperTrend Visual Indicator Overview MSX SuperTrend Visual Indicator is a MetaTrader 5 indicator designed to display trend direction and market structure using a SuperTrend-based calculation with optional filtering components. The indicator combines trend visualization, volatility measurement and optional EMA-based filtering to provide a clear graphical representation of market conditions. Features • SuperTrend-based trend visualization • ATR-based volatility calculation • Optional Heikin A
FREE
Inspector for MT5
FEATrading OÜ
Утилиты
Inspector - Мониторинг производительности и просадки в реальном времени Дополнительные материалы и инструкции Полное руководство   -   Версия MT4   -   Версия MT5 Знайте точно, как вы торгуете, в реальном времени. Inspector - это монитор производительности и просадки в реальном времени для MetaTrader, взятый из пакета Meta Extender. Он отслеживает ваши результаты за каждый временной период по мере их возникновения. Что он предлагает:   Непрерывный расчёт и мониторинг в реальном времени вашей т
FREE
Trade With Price
Pankaj Kushwaha
Утилиты
Trade With Price is a powerful and user-friendly MetaTrader 5 Expert Advisor designed to simplify and accelerate your trading execution. This EA provides a smart one-click trading panel that allows traders to instantly place BUY, SELL, and pending orders directly at the current market price—eliminating the need to calculate distances in pips. Key Features One-click BUY & SELL execution Place pending orders based on market price instead of pips Clean and intuitive trading panel interface
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
Индикаторы
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
The Ultimate Risk Calculator
Elias Jose Vielma Molina
Утилиты
Risk Calculator EA – Utility for Precise Trade Sizing If you find this tool useful consider to  Buy me a coffee!   The Ultimate Risk Calculator is a lightweight in-chart Expert Advisor (EA) designed to help you easily and quickly calculate position size and set stop-loss / take-profit levels with full control over risk management directly on the chart. What it does? It turns manual risk decisions into fast, visual, and accurate calculations. You draw or adjust the Entry, Stop-Loss and Take-P
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Индикаторы
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
UltraFast Trade Manager MT5
Anh Tho Nguyen
Утилиты
IMPORTANT NOTE: This is a professional Trade Management Utility and on-chart assistant. It is NOT an automated trading robot. It does not open trades on its own. The UltraFast Trade Manager MT5 is the ultimate execution and risk-management suite designed to give you absolute control over your manual and algorithmic trades. When managing multiple positions, calculating complex net break-even points, or constantly monitoring the economic calendar, hesitation can lead to costly mistakes. This utili
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.5 (16)
Эксперты
Особенность советника — простые базовые инструменты и логика работы. Здесь нет множества стратегий и десятков настроек, как у другого EA, он работает по одному алгоритму. Принцип работы — стратегия следования за трендом с попыткой получить максимальную доходность с поправкой на риск. Поэтому его можно рекомендовать начинающим. Его сильная сторона — принцип закрытия сделок. Его цель — не погоня за прибылью, а минимизация количества убыточных сделок. Советник не может похвастаться высокой доходнос
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Утилиты
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Free version with 5 indicators: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 This version has 38 indicators, 5 from the free version plus
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв