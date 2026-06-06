Deriv Signal Engine Pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.20
- Активации: 5
Deriv Signal Engine Pro — это профессиональный визуальный торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в определении направления рынка, поиске потенциальных зон входа и планировании сделок с понятными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit.
Индикатор ориентирован на чистый анализ графика, направление тренда, рыночный bias, объёмные зоны и структурированные торговые уровни. Он подходит для ручных трейдеров, которым нужен понятный визуальный dashboard перед принятием торгового решения.
Основные функции:
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Сигналы Buy и Sell
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Профессиональная торговая панель
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Бычий и медвежий рыночный bias
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Уровни Entry, Stop Loss и TP1–TP5
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Отображение статуса достижения TP
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Панель силы тренда
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Фильтр тренда MA100
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Логика сигналов на основе пересечения EMA
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Объёмный рыночный обзор
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Метки рыночной структуры
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Визуализация ликвидности и ключевых уровней
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Отображение торговых сессий Asian, London и New York
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Работа непосредственно на графике
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Подходит для ручной торговли и планирования сделок
Управление риском и сделками:
Deriv Signal Engine Pro помогает трейдерам планировать сделки с заранее определёнными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit. Индикатор создан для поддержки дисциплинированной торговли и правильного управления рисками.
Важные примечания:
Это индикатор, а не Expert Advisor. Он не открывает и не закрывает сделки автоматически. Трейдер самостоятельно принимает все торговые решения.
Ни один торговый индикатор не может гарантировать прибыль. Рыночные условия могут измениться в любое время. Всегда тестируйте индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
Рекомендуемое использование:
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Используйте правильное управление риском
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Подтверждайте сигналы рыночной структурой
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Избегайте чрезмерной торговли
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Торгуйте только при наличии понятного сетапа
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Всегда используйте Stop Loss
Предупреждение о рисках:
Торговля связана с риском. Этот продукт не гарантирует прибыль или будущие результаты. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Используйте индикатор ответственно и всегда управляйте своим риском.