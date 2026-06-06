Deriv Signal Engine Pro — это профессиональный визуальный торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в определении направления рынка, поиске потенциальных зон входа и планировании сделок с понятными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit.

Индикатор ориентирован на чистый анализ графика, направление тренда, рыночный bias, объёмные зоны и структурированные торговые уровни. Он подходит для ручных трейдеров, которым нужен понятный визуальный dashboard перед принятием торгового решения.

Основные функции:

Сигналы Buy и Sell

Профессиональная торговая панель

Бычий и медвежий рыночный bias

Уровни Entry, Stop Loss и TP1–TP5

Отображение статуса достижения TP

Панель силы тренда

Фильтр тренда MA100

Логика сигналов на основе пересечения EMA

Объёмный рыночный обзор

Метки рыночной структуры

Визуализация ликвидности и ключевых уровней

Отображение торговых сессий Asian, London и New York

Работа непосредственно на графике

Подходит для ручной торговли и планирования сделок

Управление риском и сделками:

Deriv Signal Engine Pro помогает трейдерам планировать сделки с заранее определёнными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit. Индикатор создан для поддержки дисциплинированной торговли и правильного управления рисками.

Важные примечания:

Это индикатор, а не Expert Advisor. Он не открывает и не закрывает сделки автоматически. Трейдер самостоятельно принимает все торговые решения.

Ни один торговый индикатор не может гарантировать прибыль. Рыночные условия могут измениться в любое время. Всегда тестируйте индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

Рекомендуемое использование:

Используйте правильное управление риском

Подтверждайте сигналы рыночной структурой

Избегайте чрезмерной торговли

Торгуйте только при наличии понятного сетапа

Всегда используйте Stop Loss

Предупреждение о рисках:

Торговля связана с риском. Этот продукт не гарантирует прибыль или будущие результаты. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Используйте индикатор ответственно и всегда управляйте своим риском.