Deriv Signal Engine Pro

Deriv Signal Engine Pro — это профессиональный визуальный торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в определении направления рынка, поиске потенциальных зон входа и планировании сделок с понятными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit.

Индикатор ориентирован на чистый анализ графика, направление тренда, рыночный bias, объёмные зоны и структурированные торговые уровни. Он подходит для ручных трейдеров, которым нужен понятный визуальный dashboard перед принятием торгового решения.

Основные функции:

  • Сигналы Buy и Sell

  • Профессиональная торговая панель

  • Бычий и медвежий рыночный bias

  • Уровни Entry, Stop Loss и TP1–TP5

  • Отображение статуса достижения TP

  • Панель силы тренда

  • Фильтр тренда MA100

  • Логика сигналов на основе пересечения EMA

  • Объёмный рыночный обзор

  • Метки рыночной структуры

  • Визуализация ликвидности и ключевых уровней

  • Отображение торговых сессий Asian, London и New York

  • Работа непосредственно на графике

  • Подходит для ручной торговли и планирования сделок

Управление риском и сделками:

Deriv Signal Engine Pro помогает трейдерам планировать сделки с заранее определёнными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit. Индикатор создан для поддержки дисциплинированной торговли и правильного управления рисками.

Важные примечания:

Это индикатор, а не Expert Advisor. Он не открывает и не закрывает сделки автоматически. Трейдер самостоятельно принимает все торговые решения.

Ни один торговый индикатор не может гарантировать прибыль. Рыночные условия могут измениться в любое время. Всегда тестируйте индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

Рекомендуемое использование:

  • Используйте правильное управление риском

  • Подтверждайте сигналы рыночной структурой

  • Избегайте чрезмерной торговли

  • Торгуйте только при наличии понятного сетапа

  • Всегда используйте Stop Loss

Предупреждение о рисках:

Торговля связана с риском. Этот продукт не гарантирует прибыль или будущие результаты. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Используйте индикатор ответственно и всегда управляйте своим риском.


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Footprint — индикатор для анализа order flow и объёма. Он помогает определять структуру рынка на уровне кластеров, находить ключевые зоны с повышенной активностью и работать с фильтрами прямо на графике, без постоянного открытия окна настроек. Возможности индикатора Footprint кластерный график Bid x Ask, Delta; панель управления на графике; слайдеры для настройки фильтров; Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; боковой профиль рынка; кумул
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Индикаторы
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
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