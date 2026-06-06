Deriv Signal Engine Pro

Deriv Signal Engine Pro 是一款专业的可视化交易指标，旨在帮助交易者判断市场方向、识别潜在进场区域，并通过清晰的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平来规划交易。

该指标专注于清晰的图表分析、趋势方向、市场偏向、成交量区域以及结构化的交易水平。它适合需要在做出交易决定前查看清晰可视化面板的手动交易者。

主要功能：

  • Buy 和 Sell 信号

  • 专业交易面板

  • 看涨和看跌市场偏向

  • Entry、Stop Loss 和 TP1 至 TP5 水平

  • TP 达成状态显示

  • 趋势强度面板

  • MA100 趋势过滤器

  • 基于 EMA 交叉的信号逻辑

  • 基于成交量的市场视图

  • 市场结构标签

  • 流动性和关键水平可视化

  • 显示 Asian、London 和 New York 交易时段

  • 直接显示在图表上

  • 适合手动交易和交易计划

风险与交易管理：

Deriv Signal Engine Pro 帮助交易者使用预设的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平来规划交易。该指标旨在支持有纪律的交易和合理的风险管理。

重要说明：

这是一个指标，不是 Expert Advisor。它不会自动开仓或平仓。交易者必须自行做出所有交易决定。

没有任何交易指标可以保证盈利。市场状况可能随时变化。在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中测试该指标。

推荐使用方式：

  • 使用正确的风险管理

  • 结合市场结构确认信号

  • 避免过度交易

  • 只在交易设置清晰时交易

  • 始终使用 Stop Loss

风险提示：

交易存在风险。本产品不保证盈利或未来结果。过去的表现并不代表未来表现。请负责任地使用该指标，并始终管理好您的风险。


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当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
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Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
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看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
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指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
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指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
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指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
VTrende Pro
Andrii Diachenko
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指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
指标
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
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指标
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
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指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
指标
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
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指标
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
指标
Footprint 是一款用于分析订单流 (Order Flow) 和成交量的指标。 它有助于在聚类层面识别市场结构，寻找活动增加的关键区域，并直接在图表上使用过滤器，无需不断打开设置窗口。 Footprint 指标功能 Bid x Ask, Delta 聚类图表； 图表上的控制面板； 用于调整过滤器的滑块； Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; 侧边市场轮廓 (Market Profile)； 累计 Delta (Cumulative Delta)。 核心优势 在密集的 Tick 流上快速计算和渲染数据； 图表内管理 — 主要模式和过滤器可直接在图表上切换，无需打开设置； 通过过滤突出显示重要的价格水平和聚类； 视觉信号高亮：吸收、主动性、失衡和大单交易； 按日、周或当前可见范围显示的侧边轮廓； 包含总成交量、Delta 和累计 Delta 的面板。 Footprint 帮助您确定： 重要成交量集中的位置； 主动性压力出现的位置；
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
指标
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
MT5 Forecast System
Peter Maggen
指标
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Hidden Trendline Channel Project 17 Tool
Herman Santoso
指标
Hidden Trend Channel Project 17 Tool SPECIAL NOVEMBER SALE is now finished. Price goes back to normal.  This is an Automated Tool for Multi Timeframe Trend Channel Analysis Visualization with Intelligent Range Market, Trending Market, Reversal, Breakout Detection.  It draws multiple Trend Channels with multiple sub-trendlines levels inside the channel for perfectly give you the trader, the crystal clear Trend channels where price trend direction is moving. This tool is accurately useful for T
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