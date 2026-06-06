Deriv Signal Engine Pro 是一款专业的可视化交易指标，旨在帮助交易者判断市场方向、识别潜在进场区域，并通过清晰的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平来规划交易。

该指标专注于清晰的图表分析、趋势方向、市场偏向、成交量区域以及结构化的交易水平。它适合需要在做出交易决定前查看清晰可视化面板的手动交易者。

主要功能：

Buy 和 Sell 信号

专业交易面板

看涨和看跌市场偏向

Entry、Stop Loss 和 TP1 至 TP5 水平

TP 达成状态显示

趋势强度面板

MA100 趋势过滤器

基于 EMA 交叉的信号逻辑

基于成交量的市场视图

市场结构标签

流动性和关键水平可视化

显示 Asian、London 和 New York 交易时段

直接显示在图表上

适合手动交易和交易计划

风险与交易管理：

Deriv Signal Engine Pro 帮助交易者使用预设的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平来规划交易。该指标旨在支持有纪律的交易和合理的风险管理。

重要说明：

这是一个指标，不是 Expert Advisor。它不会自动开仓或平仓。交易者必须自行做出所有交易决定。

没有任何交易指标可以保证盈利。市场状况可能随时变化。在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中测试该指标。

推荐使用方式：

使用正确的风险管理

结合市场结构确认信号

避免过度交易

只在交易设置清晰时交易

始终使用 Stop Loss

风险提示：

交易存在风险。本产品不保证盈利或未来结果。过去的表现并不代表未来表现。请负责任地使用该指标，并始终管理好您的风险。