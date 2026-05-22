Spread Monitoring System

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    Maros Petrik

    Maros Petrik

    Special broker deals for our traders
    I have partnered with the best brokers to offer you better trading conditions: tighter spreads, lower commissions and faster trade execution. These improvements allow my expert advisors to perform at their best and increase your profits.
  • Версия: 2.0
  • Обновлено: 26 июля 2026
  • Активации: 10
Spread Monitoring System — это лёгкий, постоянно работающий индикатор, который непрерывно записывает минимальный, максимальный и средний спред (в пунктах) для каждой завершённой M1-свечи и отображает живую информационную панель прямо на графике — без отдельного окна.Что делает индикаторНа каждом тике индикатор замеряет текущий спред и накапливает статистику по текущей свече. При открытии новой M1-свечи данные завершённой свечи сохраняются во внутренний буфер истории, который автоматически растёт без ограничения по количеству баров. Все данные визуализируются в компактной панели, закреплённой в нижней части графика и обновляющейся каждые 200 мс.Структура панели
  • Строка заголовка — символ, таймфрейм, период MA, количество сохранённых баров и примерная длительность (дни/часы)
  • Строка текущей свечи — текущий спред + Min/Max/Avg для открытой свечи
  • Строка истории — минимальный, максимальный и средний спред за всю сессию
  • Строка MA — сглаженные линии Min, Max и Avg за настраиваемый период
  • Гистограмма — столбчатая диаграмма всей видимой истории; текущий бар выделен серой рамкой; три линии MA отображаются как непрерывные соединённые сегменты
Ключевые технические особенности
  • Использует фиксированный пул объектов для столбцов графика — объекты создаются один раз и только перемещаются, обеспечивая минимальную нагрузку на CPU даже на широких мониторах.
  • Пул автоматически адаптируется под ширину графика.
  • Поддержка всех 4- и 5-значных брокеров; спред всегда отображается в пунктах.
  • Все цвета, период MA, высота панели и отступы полностью настраиваются.
  • Совместим с MetaTrader 5 (MQL5), без DLL и внешних зависимостей.
Идеально подходит дляТрейдеров, которые хотят изучать поведение спреда в разных сессиях, выявлять периоды высокого спреда перед новостями или контролировать качество исполнения брокера в реальном времени, не покидая основной график.

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Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
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Kalman Trend Filter — Профессиональный адаптивный сглаживатель тренда Самый точный и математически оптимальный оценщик тренда для MetaTrader 4 Построен на классическом фильтре Калмана — оптимальном оценивателе состояния, который используется в аэрокосмической отрасли, робототехнике и количественном трейдинге. Индикатор выдаёт чистую адаптивную линию тренда, которая интеллектуально реагирует на рыночный шум. Почему именно фильтр Калмана? В отличие от скользящих средних и обычных сглаживателей,
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Утилиты
Мгновенные, профессиональные уведомления в Telegram для каждой сделки MT4 + автоматические отчёты о производительности Что делает этот EA? Этот Экспертный Советник отправляет чистые, хорошо отформатированные сообщения прямо в ваш Telegram (личный чат, группа или канал) в момент открытия или закрытия любой сделки на вашем счёте MT4. Также он отправляет опциональные ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчёты о производительности. Ключевые возможности Уведомления в реальном времени о каждой откр
Spread Monitoring System MT4
Maros Petrik
Утилиты
Spread Monitoring System BRIEF DESCRIPTION A spread monitoring and analysis panel that records spread data per minute, stores it without a time limit, and shows when a symbol is cheap or expensive to trade. OVERVIEW Spread is a real trading cost, and it is not constant. It widens around news releases, at rollover, during low-liquidity hours, and it varies by broker. Most traders only see the current spread number in the Market Watch window, with no record of how it behaved five minutes ago, l
RangedBrakeout
Maros Petrik
Эксперты
Введение Торговля на прорывах диапазона является одной из самых надежных стратегий в форекс-трейдинге, использующей естественную тенденцию рынков к консолидации перед значительными движениями. RangeD Breakout берет этот классический концепт и улучшает его с помощью современных техник управления рисками и интеллектуальных систем фильтрации. В отличие от многих стратегий прорыва, которые фокусируются на внутридневных диапазонах, этот EA специально ориентирован на ежедневные диапазоны, которые, ка
Trend Sniper Pro
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Introducing  Trend Sniper Pro. Its Range Breakout sýstem developer to catch daily trend of the market No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signals - Link  (FusionMarkets)       FEATURES RangeFilter,Trading Hours,Take Profit,Trailing Stoploss Option to use Fixed Lots or Risk % Trading on USDJPY Note:  Its very important to use  RAW, ECN or Zero SPREAD  accounts for best results! How to Setup: Download the EA on your MT5 terminal  Open the chart M5 timeframe. Load the EA onto th
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