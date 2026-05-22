Spread Monitoring System — это лёгкий, постоянно работающий индикатор, который непрерывно записывает минимальный, максимальный и средний спред (в пунктах) для каждой завершённой M1-свечи и отображает живую информационную панель прямо на графике — без отдельного окна.

Что делает индикатор

На каждом тике индикатор замеряет текущий спред и накапливает статистику по текущей свече. При открытии новой M1-свечи данные завершённой свечи сохраняются во внутренний буфер истории, который автоматически растёт без ограничения по количеству баров. Все данные визуализируются в компактной панели, закреплённой в нижней части графика и обновляющейся каждые 200 мс.

Структура панели

Строка заголовка — символ, таймфрейм, период MA, количество сохранённых баров и примерная длительность (дни/часы)

Строка текущей свечи — текущий спред + Min/Max/Avg для открытой свечи

Строка истории — минимальный, максимальный и средний спред за всю сессию

Строка MA — сглаженные линии Min, Max и Avg за настраиваемый период

Гистограмма — столбчатая диаграмма всей видимой истории; текущий бар выделен серой рамкой; три линии MA отображаются как непрерывные соединённые сегменты

Ключевые технические особенности

Использует фиксированный пул объектов для столбцов графика — объекты создаются один раз и только перемещаются, обеспечивая минимальную нагрузку на CPU даже на широких мониторах.

Пул автоматически адаптируется под ширину графика.

Поддержка всех 4- и 5-значных брокеров; спред всегда отображается в пунктах.

Все цвета, период MA, высота панели и отступы полностью настраиваются.

Совместим с MetaTrader 5 (MQL5), без DLL и внешних зависимостей.

Идеально подходит для