Spread Monitoring System
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Maros PetrikSpecial broker deals for our traders
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 26 июля 2026
- Активации: 10
Spread Monitoring System — это лёгкий, постоянно работающий индикатор, который непрерывно записывает минимальный, максимальный и средний спред (в пунктах) для каждой завершённой M1-свечи и отображает живую информационную панель прямо на графике — без отдельного окна.Что делает индикаторНа каждом тике индикатор замеряет текущий спред и накапливает статистику по текущей свече. При открытии новой M1-свечи данные завершённой свечи сохраняются во внутренний буфер истории, который автоматически растёт без ограничения по количеству баров. Все данные визуализируются в компактной панели, закреплённой в нижней части графика и обновляющейся каждые 200 мс.Структура панели
- Строка заголовка — символ, таймфрейм, период MA, количество сохранённых баров и примерная длительность (дни/часы)
- Строка текущей свечи — текущий спред + Min/Max/Avg для открытой свечи
- Строка истории — минимальный, максимальный и средний спред за всю сессию
- Строка MA — сглаженные линии Min, Max и Avg за настраиваемый период
- Гистограмма — столбчатая диаграмма всей видимой истории; текущий бар выделен серой рамкой; три линии MA отображаются как непрерывные соединённые сегменты
- Использует фиксированный пул объектов для столбцов графика — объекты создаются один раз и только перемещаются, обеспечивая минимальную нагрузку на CPU даже на широких мониторах.
- Пул автоматически адаптируется под ширину графика.
- Поддержка всех 4- и 5-значных брокеров; спред всегда отображается в пунктах.
- Все цвета, период MA, высота панели и отступы полностью настраиваются.
- Совместим с MetaTrader 5 (MQL5), без DLL и внешних зависимостей.