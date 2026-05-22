Spread Monitoring System 是一款轻量级、常驻式指标，它持续记录每根已完成 M1 蜡烛的最小、最大和平均点差（以点为单位），并直接在图表上叠加实时信息面板——无需单独窗口。

功能说明

每个报价时，指标采样当前点差并累积当前蜡烛统计数据。当新的 M1 柱形成时，已完成蜡烛的 Min/Max/Avg 数据会保存到内部历史缓冲区（无数量上限）。所有数据以紧凑面板形式显示在图表底部，每 200 毫秒更新一次。

面板布局

标题栏 — 交易品种、时间框架、MA 周期、已存储柱数及大致时长（天/小时）

当前蜡烛行 — 当前实时点差 + 当前未完成蜡烛的 Min/Max/Avg

历史统计行 — 所有已存储柱的整体 Min/Max/Avg

MA 行 — 可配置周期的平滑 Min、Max 和 Avg 曲线

柱状图 — 完整历史数据的像素柱状图；当前柱高亮显示；三条 MA 线以连续折线形式绘制

技术特点

采用固定大小的对象池管理柱状图对象，仅 reposition 而非反复创建/删除，即使在宽屏上也能保持极低 CPU 占用。

支持所有 4 位和 5 位报价经纪商，点差统一以标准点（pips）显示。

颜色、MA 周期、面板高度等全部可通过输入参数自定义。

兼容 MetaTrader 5（MQL5），无 DLL，无外部依赖。

适用人群