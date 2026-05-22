Spread Monitoring System

Spread Monitoring System 是一款轻量级、常驻式指标，它持续记录每根已完成 M1 蜡烛的最小、最大和平均点差（以点为单位），并直接在图表上叠加实时信息面板——无需单独窗口。功能说明每个报价时，指标采样当前点差并累积当前蜡烛统计数据。当新的 M1 柱形成时，已完成蜡烛的 Min/Max/Avg 数据会保存到内部历史缓冲区（无数量上限）。所有数据以紧凑面板形式显示在图表底部，每 200 毫秒更新一次。面板布局
  • 标题栏 — 交易品种、时间框架、MA 周期、已存储柱数及大致时长（天/小时）
  • 当前蜡烛行 — 当前实时点差 + 当前未完成蜡烛的 Min/Max/Avg
  • 历史统计行 — 所有已存储柱的整体 Min/Max/Avg
  • MA 行 — 可配置周期的平滑 Min、Max 和 Avg 曲线
  • 柱状图 — 完整历史数据的像素柱状图；当前柱高亮显示；三条 MA 线以连续折线形式绘制
技术特点
  • 采用固定大小的对象池管理柱状图对象，仅 reposition 而非反复创建/删除，即使在宽屏上也能保持极低 CPU 占用。
  • 支持所有 4 位和 5 位报价经纪商，点差统一以标准点（pips）显示。
  • 颜色、MA 周期、面板高度等全部可通过输入参数自定义。
  • 兼容 MetaTrader 5（MQL5），无 DLL，无外部依赖。
适用人群适合希望研究不同交易时段点差行为、在新闻事件前识别高点差时段，或长期监控经纪商执行质量的交易者。

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Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
作者的更多信息
Kulman Trend Filter
Maros Petrik
指标
Kalman Trend Filter — 专业自适应趋势平滑器 MetaTrader 5 上最精准、最具数学优化性的趋势估算器。 基于经典的 卡尔曼滤波器（Kalman Filter） ——航空航天、机器人技术和量化交易领域广泛使用的最优状态估计算法。本指标能智能过滤市场噪声，提供一条干净且高度自适应的趋势线。 为什么选择卡尔曼滤波器？ 与普通移动平均线或其他平滑器不同，卡尔曼滤波器会持续估算“真实”趋势，并实时自动调整响应速度。 完全无重绘（Non-Repainting） ，严格因果关系——历史数值永不改变。 提供统计学意义明确的置信区间（1σ ≈ 68%，2σ ≈ 95%）。 核心功能 实时彩色趋势线（DodgerBlue = 牛市，OrangeRed = 熊市） 上下置信带（宽度可调） 可选显示卡尔曼增益（Kalman Gain），方便高级用户调试 支持所有价格类型（收盘价、中值价、典型价、加权价等） 计算速度极快，即使在 M1 和跳动图上也能流畅运行 界面简洁专业，颜色与样式完全可自定义 简单易调参数 只需三个直观参数： Q（过程噪声） —— 越低 = 越平滑、反应越慢
FREE
Kulman Trend Filter MT4
Maros Petrik
指标
Kalman Trend Filter — 专业自适应趋势平滑器 MetaTrader 4 上最精准、最具数学优化性的趋势估算器。 基于经典的 卡尔曼滤波器（Kalman Filter） ——航空航天、机器人技术和量化交易领域广泛使用的最优状态估计算法。本指标能智能过滤市场噪声，提供一条干净且高度自适应的趋势线。 为什么选择卡尔曼滤波器？ 与普通移动平均线或其他平滑器不同，卡尔曼滤波器会持续估算“真实”趋势，并实时自动调整响应速度。 完全无重绘（Non-Repainting） ，严格因果关系——历史数值永不改变。 提供统计学意义明确的置信区间（1σ ≈ 68%，2σ ≈ 95%）。 核心功能 实时彩色趋势线（DodgerBlue = 牛市，OrangeRed = 熊市） 上下置信带（宽度可调） 可选显示卡尔曼增益（Kalman Gain），方便高级用户调试 支持所有价格类型（收盘价、中值价、典型价、加权价等） 计算速度极快，即使在 M1 和跳动图上也能流畅运行 界面简洁专业，颜色与样式完全可自定义 简单易调参数 只需三个直观参数： Q（过程噪声） —— 越低 = 越平滑、反应越慢
FREE
Drawdown Protector for MT4
Maros Petrik
实用工具
Drawdown Protector EA 是一款专为 MetaTrader 4 设计的全面风险管理和账户保护系统。这款先进的专家顾问（EA）通过多种安全机制、利润锁定功能和基于时间的控制，提供自动化监控和保护您的交易账户。无论您是日内交易者、波段交易者还是算法交易者，这款 EA 都能充当您的终极安全网和利润守护者。 核心保护功能 просадка保护 最大每日 просадка %：当您的每日损失超过指定百分比时，自动关闭所有交易 最大总 просадка %：从您的最高权益峰值保护整体账户 просадка 实时监控：持续跟踪您的账户权益并计算 просадка 智能计算：每日 просадка 在每个交易日开始时自动重置 利润保护 最大每日利润 %：当达到目标时，通过关闭所有交易锁定每日利润 最大总利润 %：当达到总利润目标时锁定整体利润 灵活设置：设置为 0 以禁用任何不需要的利润限制 利润保存：在波动市场条件下防止回吐辛苦赚取的收益 基于时间的控制 日终关闭功能 自动每日关闭：交易日结束前关闭所有交易 可自定义时间：设置确切时间（默认 23:55 - 午夜前 5 分钟） 风
TelegramNotifyEA MT4
Maros Petrik
实用工具
即时、专业级 Telegram 警报，每笔 MT4 交易 + 自动性能报告 这个 EA 做什么？ 此专家顾问会在您的 MT4 账户上任何交易开仓或平仓的瞬间，向 Telegram（私人聊天、群组或频道）发送清晰、格式良好的消息。同时提供可选的每日、每周和每月性能报告。 主要功能 每笔交易开仓和平仓的实时通知 完整交易详情：方向、品种、手数、开/平仓价格、止损/止盈、票号 显示净盈亏，并可选择显示掉期 + 佣金明细 清晰的平仓原因（止损、止盈、EA、手动、手机、保证金调用等） 可选每日 / 每周 / 每月报告，包含胜率、最佳和最差交易、总手数以及账户余额/净值 EA 附加时的启动消息和移除时的关闭消息 可运行在任何图表上 — 监控整个账户 轻量级（仅在启用报告时使用一个定时器） 完全兼容对冲账户和 MT5 VPS 3 分钟完成设置 无需编程。只需创建 Telegram 机器人，获取您的 Chat ID，将两者粘贴到 EA 输入参数中，允许 WebRequest 访问 https://api. telegram. org 即可使用。 完整一步一步设置指南（含截图和故障排除）： https
Spread Monitoring System MT4
Maros Petrik
实用工具
Spread Monitoring System BRIEF DESCRIPTION A spread monitoring and analysis panel that records spread data per minute, stores it without a time limit, and shows when a symbol is cheap or expensive to trade. OVERVIEW Spread is a real trading cost, and it is not constant. It widens around news releases, at rollover, during low-liquidity hours, and it varies by broker. Most traders only see the current spread number in the Market Watch window, with no record of how it behaved five minutes ago, l
RangedBrakeout
Maros Petrik
专家
引言 范围突破交易是外汇交易中最可靠的策略之一，利用市场在做出重大移动之前自然趋向于盘整的特性。RangeD Breakout 将这个经典概念与现代风险管理技术和智能过滤系统相结合，提升了其性能。 与其他许多突破策略不同，这些策略专注于日内范围，而此 EA 专门针对每日范围，这些范围通常更可靠且不易出现假突破。该策略基于这样一个前提：在一段盘整期（通常在低成交量时段）之后，市场最终会选择一个方向并果断移动。 关键功能和改进 智能范围验证 高级突破确认 支持货币对：XAUUSD, USDJPY, GBPUSD, US30, ETHUSD 时间框架：M5 最低余额：500$ SetFiles： 链接 使用 VPS 让 EA 24/7 运行（强烈推荐）
Trend Sniper Pro
Maros Petrik
专家
Introducing  Trend Sniper Pro. Its Range Breakout sýstem developer to catch daily trend of the market No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signals - Link  (FusionMarkets)       FEATURES RangeFilter,Trading Hours,Take Profit,Trailing Stoploss Option to use Fixed Lots or Risk % Trading on USDJPY Note:  Its very important to use  RAW, ECN or Zero SPREAD  accounts for best results! How to Setup: Download the EA on your MT5 terminal  Open the chart M5 timeframe. Load the EA onto th
Drawdown Protector MT5
Maros Petrik
实用工具
Drawdown Protector EA 是一款专为 MetaTrader 5  设计的全面风险管理和账户保护系统。这款先进的专家顾问（EA）通过多种安全机制、利润锁定功能和基于时间的控制，提供自动化监控和保护您的交易账户。无论您是日内交易者、波段交易者还是算法交易者，这款 EA 都能充当您的终极安全网和利润守护者。 核心保护功能 просадка保护 最大每日 просадка %：当您的每日损失超过指定百分比时，自动关闭所有交易 最大总 просадка %：从您的最高权益峰值保护整体账户 просадка 实时监控：持续跟踪您的账户权益并计算 просадка 智能计算：每日 просадка 在每个交易日开始时自动重置 利润保护 最大每日利润 %：当达到目标时，通过关闭所有交易锁定每日利润 最大总利润 %：当达到总利润目标时锁定整体利润 灵活设置：设置为 0 以禁用任何不需要的利润限制 利润保存：在波动市场条件下防止回吐辛苦赚取的收益 基于时间的控制 日终关闭功能 自动每日关闭：交易日结束前关闭所有交易 可自定义时间：设置确切时间（默认 23:55 - 午夜前 5 分钟）
TelegramNotifyEA
Maros Petrik
实用工具
即时、专业级 Telegram 警报，每笔 MT5 交易 + 自动性能报告 这个 EA 做什么？ 此专家顾问会在您的 MT5 账户上任何交易开仓或平仓的瞬间，向 Telegram（私人聊天、群组或频道）发送清晰、格式良好的消息。同时提供可选的每日、每周和每月性能报告。 主要功能 每笔交易开仓和平仓的实时通知 完整交易详情：方向、品种、手数、开/平仓价格、止损/止盈、票号 显示净盈亏，并可选择显示掉期 + 佣金明细 清晰的平仓原因（止损、止盈、EA、手动、手机、保证金调用等） 可选每日 / 每周 / 每月报告，包含胜率、最佳和最差交易、总手数以及账户余额/净值 EA 附加时的启动消息和移除时的关闭消息 可运行在任何图表上 — 监控整个账户 轻量级（仅在启用报告时使用一个定时器） 完全兼容对冲账户和 MT5 VPS 3 分钟完成设置 无需编程。只需创建 Telegram 机器人，获取您的 Chat ID，将两者粘贴到 EA 输入参数中，允许 WebRequest 访问 https://api. telegram. org 即可使用。 完整一步一步设置指南（含截图和故障排除）： http
Volatility Weighted Cloud
Maros Petrik
指标
波动率加权云（VWC）——自适应趋势与波动率指标 Volatility Weighted Cloud (VWC) 是一款新一代自适应指标，它将平滑的价格云、动态调整的波动率通道以及实时趋势染色K线完美结合，为您提供清晰、 不重绘 的市场方向与强度画面。 与传统的固定宽度云或布林带不同，VWC 通过百分位排名系统，自动根据当前波动率条件调整通道宽度。这使得指标在平静市场和高波动市场中都表现出色，帮助您更准确地捕捉高概率趋势反转信号。 主要特点： 自适应波动率云 —— 两条平滑线（基于收盘价和开盘价），形成干净的填充云区 动态自适应通道 —— 上下通道根据波动率百分位智能扩张或收缩（无固定倍数） 不重绘趋势检测 —— 信号仅在已确认的已收盘K线上生成，最大程度保证可靠性 趋势染色K线 —— K线根据当前趋势自动变色（蓝色=看涨，红色=看跌，灰色=中性） 两种基准类型 —— 经典 EMA 或高级 ALMA（Arnaud Legoux 移动平均线），可完全控制偏移和σ参数 两种波动率模式 —— 标准差（StDev）或中位绝对偏差（MAD），支持可选平滑处理 内置警报 —— 新趋势反转时即时通
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