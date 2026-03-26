Command Center

Как работает советник (EA): https://youtu.be/EV3Rilud3BQ

Центр управления [tambangEA]
Профессиональный терминал для торговли несколькими парами

Проблема
Большинство трейдеров теряют скорость и ясность из-за фрагментации рабочего процесса.
Они сканируют один график в поисках сигналов.
Они открывают другой график для подтверждения.
Они проверяют новости на веб-сайте.
Они отслеживают риски где-то еще.
Они переключаются между панелями только для управления позициями.
Это создает задержку.
Задержка создает нерешительность.
Нерешительность приводит к ошибкам.
Хороший торговый процесс должен прежде всего нуждаться в контроле. Вам необходимо видеть рынок, понимать текущее состояние, измерять силу, отслеживать риски и совершать сделки из одного места, не теряя контекста.
Именно здесь большинство базовых торговых панелей терпят неудачу.
Они могут размещать ордера, но не функционируют как полноценная операционная панель.

Решение
Command Center [tambangEA] создан как настоящая панель управления торговым терминалом.
Он превращает один график в полноценную станцию ​​управления рынком, где вы можете:
сканировать несколько символов в реальном времени
проверять состояние выбранной пары
подтверждать направленность с помощью анализа силы
отслеживать экономические новости и заголовки рынка
управлять исполнением из единого интерфейса
отслеживать состояние счета, плавающий результат, экспозицию и статус сессии
Вместо работы с разрозненными инструментами вы работаете в единой структурированной среде.
Панель управления разработана на основе профессионального рабочего процесса:
Сканирование → Проверка → Подтверждение → Исполнение → Управление
Это помогает вам торговать с большей дисциплиной, большей прозрачностью и меньшими трудностями.

Преимущества
Более быстрое считывание рыночной информации
Многопарный сканер позволяет оценивать множество инструментов одновременно, не переключаясь между графиками.
Более эффективная структура принятия решений
Вам не нужно гадать наугад.
Панель управления объединяет состояние, направление, тренд, диапазон, силу и новости в одном месте.
Более чистый рабочий процесс исполнения ордеров
Управление действиями доступно непосредственно в терминале, поэтому вы можете реагировать, не теряя из виду рынок.
Более высокая ситуационная осведомленность
Вы видите не только ценовой контекст, но и время сессии, экономические новости, заголовки рынка и состояние счета.
Более высокая операционная дисциплина
Когда информация четко сгруппирована, вы с меньшей вероятностью будете совершать чрезмерные сделки, гнаться за случайными движениями или упускать важный контекст.
Более профессиональная торговая среда
Это не просто панель кнопок.
Это структурированный интерфейс управления, созданный для трейдеров, которым нужно более серьезное рабочее пространство.

Особенности
1. Многопарный сканер
2. Конечный автомат пар
3. Аналитика / Сила
4. Панель экономических новостей
5. Лента рыночных новостей
6. Управление исполнением сделок
7. Мониторинг счета и рисков
8. Отслеживание сессий
9. Профессиональный дизайн

Почему этот продукт?
Существует множество инструментов для совершения сделок.
Очень немногие инструменты могут помочь вам управлять рынком как командный центр.
Command Center [tambangEA] выделяется тем, что разработан как полноценное рабочее пространство для оперативного управления, а не просто панель исполнения сделок.

Он предоставляет вам:
рабочий процесс на одном графике
видимость нескольких символов
структурированный анализ валютных пар
интегрированный контекст силы
осведомленность об экономических новостях
осведомленность о заголовках рынка
управление действиями
мониторинг реального счета
Этот продукт особенно ценен для трейдеров, которые:
отслеживают множество инструментов
предпочитают работу на основе панели управления
хотят большей структурированности в реальной торговле
нуждаются в скорости без потери рыночного контекста
хотят профессионального интерфейса в стиле терминала внутри MetaTrader
Если ваша цель — торговать с более чистым процессом, большей видимостью и более серьезным интерфейсом управления, то Command Center [tambangEA] создан именно для этой цели.

Отказ от ответственности
Command Center [tambangEA] — это панель управления торгового терминала и инструмент для организации рыночного рабочего процесса. Это не система гарантированной прибыли.
Торговля на Форекс, золотом, индексами, криптовалютами и другими рынками с кредитным плечом сопряжена со значительным риском. Рыночные условия могут быстро меняться, и возможны убытки.

Этот продукт разработан для улучшения:
рабочего процесса
прозрачности
эффективности исполнения сделок
ситуационной осведомленности
оперативного контроля
Все торговые решения остаются полной ответственностью пользователя.
Всегда сначала тестируйте на демо-счете, проверяйте условия брокера и применяйте надлежащее управление рисками, прежде чем использовать на реальном счете.
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Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
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Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
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