Command Center

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  • Agus Santoso
    Agus Santoso

    Agus Santoso

    4.3 (58)
    免责声明：若因本 EA（智能交易系统）直接或间接导致任何损失或问题，作者概不负责。
    本软件按“原样”提供，不附带任何明示、暗示或法定的保证或条件。
    建议您在实盘账户使用本软件之前，先进行必要的测试。
    交易涉及高资本风险，请务必仅使用您能承受损失的资金进行交易。
    任何交易系统的过往表现并不一定预示着未来的结果。
    请先在模拟账户或美分账户上使用，以确认其是否符合您的风险偏好。
    建议：每个 MetaTrader 终端仅运行一个 EA。
    购买并激活 EA 后，请联系我获取预设参数。我的所有产品：
    MT4 版本
    193 产品 3 信号 1 评论
  • 版本: 1.2
  • 更新: 3 四月 2026
  • 激活: 5
EA 工作原理：https://youtu.be/EV3Rilud3BQ




控制中心 [tambangEA]

专业多货币对交易终端控制面板

问题

大多数交易者由于工作流程碎片化而导致交易速度和清晰度下降。

他们浏览一个图表寻找信号。

他们打开另一个图表进行确认。

他们在网站上查看新闻。

他们在其他地方监控风险敞口。

他们为了管理仓位而在不同的面板之间切换。

这造成了延迟。

延迟导致犹豫。

犹豫导致错误。

一个良好的交易工作流程最重要的是：控制。

您需要在一个平台上查看市场、了解当前状况、衡量强弱、监控风险并执行交易，同时保持对市场脉络的清晰把握。

而这正是大多数基础交易面板的不足之处。

它们可以下单，但无法真正作为操作仪表盘使用。

解决方案
Command Center [tambangEA] 是一款真正的交易终端仪表盘。

它将一张图表转化为一个完整的市场控制中心，您可以在其中：

实时扫描多个交易品种

查看所选交易对的状态

通过强弱分析确认方向性

监控经济新闻和市场头条

通过统一的界面控制交易执行

跟踪账户状况、浮动收益、风险敞口和交易会话状态

您无需使用分散的工具，而是在一个结构化的环境中完成所有操作。

该仪表盘围绕专业流程设计：

扫描 → 验证 → 确认 → 执行 → 管理

这有助于您以更严谨的纪律、更高的透明度和更少的摩擦进行交易。

优势

更快速地解读市场

多交易对扫描器让您无需切换图表即可同时评估多个交易品种。

更优的决策结构

您无需盲目猜测。

仪表盘将状态、偏差、趋势、区间、强度和新闻集中在一个位置。

更清晰的执行流程

操作控制直接在终端内可用，因此您可以在不丢失市场信息的情况下做出反应。

更强的态势感知

您不仅可以看到价格信息，还可以看到交易时段、经济新闻、市场头条和账户状况。

更强的操作纪律

当信息清晰分组时，您就不太可能过度交易、追逐随机波动或错过重要信息。

更专业的交易环境

这不仅仅是一个按钮面板。

这是一个结构化的命令界面，专为希望拥有更专业工作空间的交易者而设计。

功能
1. 多货币对扫描器

2. 货币对状态机

3. 分析/强度

4. 经济新闻仪表盘

5. 市场新闻推送

6. 执行控制

7. 账户和风险敞口监控

8. 交易时段感知

9. 专业布局

为什么选择这款产品

有很多工具可以进行交易。

极少有工具能像指挥中心一样助您掌控市场。

Command Center [tambangEA] 的独特之处在于，它被设计成一个完整的操作工作空间，而非简单的执行面板。

它为您提供：

单图表工作流程

多品种交易信息

结构化货币对分析

集成强弱信息

经济新闻动态
市场头条信息

操作控制

实时账户监控

本产品尤其适用于以下交易者：

监控多种交易品种

偏好基于仪表盘的操作

希望在实时交易中拥有更清晰的结构

需要在不丢失市场信息的前提下追求速度

希望在 MetaTrader 平台内拥有专业的终端式交易环境

如果您希望以更简洁的流程、更清晰的可见性和更专业​​的控制界面进行交易，Command Center [tambangEA] 正是为此而生。

免责声明
Command Center [tambangEA] 是一款交易终端仪表盘和市场工作流程工具。它并非保证盈利的系统。

交易外汇、黄金、指数、加密货币和其他杠杆市场涉及重大风险。市场状况瞬息万变，亏损在所难免。

本产品旨在提升：

工作流程
可视性
执行效率
态势感知
操作控制

所有交易决策均由用户自行承担全部责任。

使用真实账户前，请务必先在模拟账户上进行测试，验证经纪商条款，并采取适当的风险管理措施。
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Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
作者的更多信息
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Gold Buster MT5
Agus Santoso
专家
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Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈/
Smart Trader MT5
Agus Santoso
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实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Marti Lovers EA — 多逻辑马丁格尔策略及恢复策略 + 紧急对冲 Marti Lovers EA 是一款基于马丁格尔/恢复策略的智能交易系统 (EA)，它采用多种逻辑模式（0-6），可管理分阶段入场、手数倍增、点数步长设置以及基于盈利目标（资金/净值）的自动平仓。这款 EA 适合希望使用半自动化系统，专注于仓位管理和每日/账户目标的交易者。 该EA旨在： 在市场走势不利于您时加仓（恢复/马丁格尔策略） 达到目标价位时自动锁定利润 达到净值目标时平仓 执行多组逻辑（0-6），每组逻辑对应不同的目标价位 在出现特定回撤情况时启动紧急对冲模式（根据预设参数） 注意：马丁格尔策略风险极高。请务必在真实账户中使用前充分了解相关风险。 主要功能 多逻辑交易（0-6） 每个逻辑可以拥有不同的参数（手数、倍数、点差、止盈、时间窗口等） 每个逻辑都
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
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Fast Scalper MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
MQL5 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 上涨基线上涨 (RBR)、下跌基线上涨 (DBR)、下跌基线下跌 (DBD)、上涨基线下跌 (RBD)、公允价值缺口 (FVG) / 不平衡、隐藏基线 隆重推出“供需助手”(EA) 智能交易系统——助您精准自信地驾驭瞬息万变的金融市场。这款尖端智能交易系统经过精心设计，旨在为交易者提供实时供需动态洞察，助力其做出明智决策，并最大限度地发挥交易潜力。 主要功能： 自动区域识别：该智能交易系统采用先进的算法，自动检测并绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和 #dropbasedrop，为交易者提供重要的参考点，帮助他们了解市场情绪和潜在的价格反转。 风险回报比计算：通过利用已识别的供需区域，该智能交易系统能够动态计算每个交易机会的风险回报比。这一关键指标使交易者能够评估交易
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Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
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专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99490 对冲锁定 — 多品种对冲网格 EA 对冲锁定是一款适用于 MetaTrader 4/5 的自动化交易系统，其核心理念是对冲入场 + 自适应锁定/网格管理。该 EA 会在选定的品种上同时开立买入和卖出仓位来启动一个交易周期，然后使用动态步长来管理风险敞口。这种方法最适合在震荡/波动市场中发挥作用，因为价格波动允许投资组合恢复并最终盈利平仓。 主要功能 对冲启动（买入 + 卖出） 在新周期开始时（每个品种），同时开立买入和卖出仓位。 旨在减少方向性偏差，专注于投资组合管理。 当价格突破阈值时，添加新的对冲仓位。 使用不同的乘数来控制： 顺势（趋势侧）手数 逆势（反向）手数 支持渐进式手数调整（乘数 + 可选的额外手数）。 多品种交易 仅启用您需要的品种（主要股指、次要股指、金属、加密货币），并支持经纪商前缀/后缀格式。 盈亏控制 每个品种的止盈/止
Mirror Copier Client MT5
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实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Watermark MT5
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实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
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Hedging Assistant MT5
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Mirror Copier Master MT5
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实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
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Trade Advisor MT5
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实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Mirror Copier Master MT4
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实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
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Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
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如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Switching Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Switching Assistant MT4
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Grandmaster
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
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MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
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MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
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MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Dynamite Breakout
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MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 基于智能波动率的交易算法 概述 Dynamite Breakout EA 是一种先进的专家顾问，旨在通过根据日内价格变动动态识别突破区域来利用市场波动。此 EA 通过分析与当日最高价和最低价相关的实时价格行为来智能计算潜在交易区域。通过实施智能挂单，它可确保具有预定义风险管理的最佳交易入场。 交易逻辑和机制 1. 动态范围计算 在运营时间内，EA 持续监控当前价格并计算运行价格与当日最高价和最低价之间的距离。 目标是确定价格是更接近当日最高价还是最低价，这决定了突破潜力。 2. 买入限价区域形成 如果当前价格与今日最低价之间的距离大于与最高价之间的距离，EA 会构建一个买入限价区域。 该区域从当前价格向下延伸至当日最低价，标记出可以下达买入限价订单的区域。 该区域内的确切切入点可通过用户设置菜单进行调整，允许交易者微调其切入策
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