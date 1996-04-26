Green Days

Green Days был создан, чтобы устранить путаницу вокруг концепции «умных денег», превращая структурные сдвиги, такие как BOS (прорыв структуры) и CHoCH (изменение характера), в простые торговые сигналы на покупку и продажу. Он упрощает торговлю на основе структуры рынка, автоматически распознавая прорывы и развороты по мере их возникновения, позволяя трейдерам сосредоточиться на исполнении, а не на анализе. Независимо от того, продолжает ли рынок тренд или готовится к развороту, индикатор преобразует сложную ценовую динамику в простые для понимания сигналы, которые помогают трейдерам ориентироваться в истинном направлении рынка.

При обнаружении сигнала Green Days автоматически строит три динамических уровня тейк-профита и предлагает стоп-лосс, основанный на волатильности самого пробоя. Это позволяет трейдерам более эффективно управлять риском и масштабировать позиции. Каждый прорыв отображается непосредственно на графике со стрелками, метками и дополнительными зонами, что позволяет легко визуализировать как бычьи, так и медвежьи возможности в режиме реального времени.

Green Days также включает оповещения в режиме реального времени через всплывающие окна терминала, push-уведомления или электронные письма, поэтому вы никогда не пропустите сигнал. Для дополнительной наглядности небольшая панель на графике отображает последний сигнал с ценой входа, уровнями тейк-профита и стоп-лосса, предоставляя всю важную информацию на виду.

Сочетая структуру «умных денег» с практичными инструментами управления сделками, Green Days предлагает трейдерам очень простой, но эффективный подход к работе на рынке. Он устраняет шум, уменьшает количество догадок и предоставляет четкие, последовательные сигналы, соответствующие профессиональным торговым стратегиям.

Наша служба поддержки работает круглосуточно, вы всегда можете получить ответы по работе с нашими продуктами и сервисами, а также внести свои предложения.
