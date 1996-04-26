Wave Scalping
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 7 октября 2024
- Активации: 10
Индикатор Wave Scalping - краткосрочная стратегия торговли построенная по волновой системе. Включает в себя волновую линию, точки входа и сопровождения позиций.
Сигнальные стрелки появляются по закрытию свечи. Работает без перекраски.
Состоит из волновой линии по которой строятся сигнальные стрелки, и стрелок - подтверждения направлений после сигнальных стрелок.
Сигнальные стрелки строятся с учетом направления трендового направления. При подтверждении сигнальных стрелок есть несколько типов оповещений.
Для настройки параметров можно изменять трендовый уровень и Частоту формирования волн.
Сигнальные стрелки появляются по закрытию свечи. Работает без перекраски.
Состоит из волновой линии по которой строятся сигнальные стрелки, и стрелок - подтверждения направлений после сигнальных стрелок.
Сигнальные стрелки строятся с учетом направления трендового направления. При подтверждении сигнальных стрелок есть несколько типов оповещений.
Для настройки параметров можно изменять трендовый уровень и Частоту формирования волн.
- Для открытия позиций "SELL" Формируются темно-красные стрелки, сопровождение сигнала - маленькие красные стрелки, при их отсутствии - прекращение сигнала.
- Для открытия позиций "BUY" Формируются темно-синие стрелки, сопровождение сигнала - маленькие синие стрелки, при их отсутствии - прекращение сигнала.