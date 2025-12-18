Если все INPUT поля одинаковые, то индикатор както дублируется.

Долго мучался. Если установить один индикатор, а потом его же загрузить еще раз, то второй не создается. Панели визуальные перескакивают . Глючит всё и не работает.


Если все INPUT поля одинаковые, то индикатор както дублируется. Если поменять хотябы одно значение INPUT, то второй индикатор создается независимо.

Типа как Magic number надо менять.

Я сделал поле Instance и просто там надо ввести другое значение и тогда создается независимая копия.

Или можно както по другому ?

 
можно еще переименовать файл индикатора, тоже будет новый создаваться... а так конечно хочется иметь спец input или прагму в коде или переменную-флаг при инициализации индикатора, который бы указывал делать разные инстансы индиктатора, без дубляжа
 
Попробуйте это. Может поможет

https://www.mql5.com/ru/code/32672

Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.
