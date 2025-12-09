Горячяя перезагрузка после компиляции ?
Лучше всего удалять индикатор с графика, компилировать, потом заново присоединять к графику. Далеко не всегда произведенные изменения правильно будут отображены на графике.
Наиболее яркий пример - изменение в коде директивы
#property indicator_chart_window
на
#property indicator_separate_window
Получаются достаточно интересные эффекты. Но, к сожалению, после перезагрузки индикатора эти эффекты пропадают.
Поэтому только полное отключение и повторное включение.
С советниками немного не так, но, думаю, также не помешает полная перезагрузка.
Индикатор стоит на графике. Я изменяю его в редакторе и компилирую. И вижу , но не всегда, что на графике уже возникли изменения, которые я сделал ...
Как оно работает ? Старый индикатор полностью удаляется и новый включается ? или это какойт глюк. Я заметил , что не всегда все измения применяются.
Если бы оно автоматом удалялось и включалась новая версия, то это очень удобно, чтоб 100 раз не делать это самому.
В советниках тоже самое ?
Не совсем понятная ситуация.
