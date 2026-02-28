Умоляю помогите. Как перенести индикаторы с мт4 на мт5?
Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне переправить ЖИЗНЕННОважные для меня индикаторы на мт5???
У них расширение .ex4, пробовал сделать .ex5, не работает.
ex4, равно как и ex5 невозможно редактировать. Нужны исходники - файлы с расширением mq4, mq5
Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне переправить ЖИЗНЕННОважные для меня индикаторы на мт5???
У них расширение .ex4, пробовал сделать .ex5, не работает.
Вы в поиске поищите - по названию ваших индикаторов
Привет, к сожалению невозможно перенести .ex4 в .ex5.***
Если очень важны индикаторы, их можно переписать, есть исходный код .mql? Если у вас нет исходного кода и вы знаете как он работает (логику), можно переписать
Ох..до чего доводит пятерка.. :(
мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает.
Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей
Я чет побоялся эту тему поднимать *мол, это только мои подозрения*, но да, у меня четверка вообще вся летит к чертям :)
Что там за такие ужасные индикаторы ?
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Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне переправить ЖИЗНЕННОважные для меня индикаторы на мт5???
У них расширение .ex4, пробовал сделать .ex5, не работает.