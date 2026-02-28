Умоляю помогите. Как перенести индикаторы с мт4 на мт5?

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Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне переправить ЖИЗНЕННОважные для меня индикаторы на мт5???

У них расширение .ex4, пробовал сделать .ex5, не работает.

Файлы:
Screenshot_1.png  7 kb
 
tseby:

Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне переправить ЖИЗНЕННОважные для меня индикаторы на мт5???

У них расширение .ex4, пробовал сделать .ex5, не работает.

ex4, равно как и ex5 невозможно редактировать. Нужны исходники - файлы с расширением mq4, mq5

[Удален]  
tseby:

Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне переправить ЖИЗНЕННОважные для меня индикаторы на мт5???

У них расширение .ex4, пробовал сделать .ex5, не работает.

Вы в поиске поищите - по названию ваших индикаторов 

Снимок

 

Привет, к сожалению невозможно перенести .ex4 в .ex5.***

Если очень важны индикаторы, их можно переписать, есть исходный код .mql? Если у вас нет исходного кода и вы знаете как он работает (логику), можно переписать

 
Ох..до чего доводит пятерка.. :(
 
Nikita Chernyshov:
Ох..до чего доводит пятерка.. :(
tseby:

мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает.

Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей

 
Igor Zakharov:

Я чет побоялся эту тему поднимать *мол, это только мои подозрения*, но да, у меня четверка вообще вся летит к чертям :)

 

Что там за такие ужасные индикаторы ?

"Нужна кровь редкой, тридцать первой групы ?"

 
Nikita Chernyshov #:

Я чет побоялся эту тему поднимать *мол, это только мои подозрения*, но да, у меня четверка вообще вся летит к чертям :)

четвёрка отличная. самая лучшая в мире.мт 5отстой
 
Четвёрку вполне можно подвесить. Но для этого нужно сделать кривой код. Если Ваши индикаторы ломают нормальную работу терминала, то возникает закономерный вопрос: а можно ли доверять таким индикаторам? И как следствие: если логика работы индикатора так важна, может проще нанять программиста и сделать ровный код? При таком подходе есть возможность сэкономить себе и время жизни и нервы.
 
Maksim Azimov #:
четвёрка отличная. самая лучшая в мире.мт 5отстой
Вероятно mt4 в ближайшей перспективе закроют.
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