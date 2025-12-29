Создание панелей и др. для работы с графиком

Новый комментарий
 

Добавляйте что есть интересное для обсуждения, исправления ошибок и возможно добавления функционала

позже добавлю торговую панель с минимальным функционалом(), и кастомное отображение сделок на графике


Панель для перемещения графика в заданную дату

Файлы:
_iDateScroll.mq5  40 kb
Новый комментарий