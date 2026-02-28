Индикаторы для парного трейдинга для МТ5
Добрый день!
Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда,
Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга. Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти нормальных индикаторов для анализа инструментов.
Если у кого-то есть индикаторы для МТ5 , может поделитесь?
Наверняка есть очень много людей столкнувшихся с такой же проблемой... Облегчим друг другу жизнь.
Спасибо тебе, хороший человек, заранее!
А что Вы подразусеваете под "парный трейдинг"?
Два разных инструмента или один инструмент с разной экспирацией?
А что Вы подразусеваете под "парный трейдинг"?
Два разных инструмента или один инструмент с разной экспирацией?
Добрый день!
инструменты для торговли фьючерсы с разной датой экспирации и акции префы и обычки. Либо ETF и фьючерсы на индексы.
А индикаторы нужны которые оценивают отношение спреда ( разницу либо отношение ) между инструментами и выводил бы в окно индикатора, чтобы можно было приблизительно оценить текущую ситуацию по инструментам.
Например, гугл и гугл префы, цена обычки XXX а цена префа YYY, в идеале было бы если индюк рисовал линию из XXX/YYY, а еще лучше если бы рисовал среднюю скользящую по этому отношению.... на мт4 таких индикаторов много, и сам могу такие написать, но с MQL5 языком ни как не могу справиться... и индикаторов тоже найти не могу...
Спасибо.
Может быть поможет
https://www.mql5.com/ru/code/19630
- голосов: 21
- 2017.12.26
- Maxim Dmitrievsky
- www.mql5.com
- голосов: 9
- 2016.11.28
- Andy Sanders
- www.mql5.com
Добрый день!
Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда,
Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга. Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти нормальных индикаторов для анализа инструментов.
Если у кого-то есть индикаторы для МТ5 , может поделитесь?
Наверняка есть очень много людей столкнувшихся с такой же проблемой... Облегчим друг другу жизнь.
Спасибо тебе, хороший человек, заранее!
Теперь такие индикаторы не нужны, имеется более мощный инструмент:
Теперь такие индикаторы не нужны, имеется более мощный инструмент:
Только не понятно как с помощью этого инструмента создать синтетический инструмент из двух...
Как я понял, это для того чтобы можно было перегрузить инструмент от другого брокера... или ошибаюсь?
Только не понятно как с помощью этого инструмента создать синтетический инструмент из двух...
Как я понял, это для того чтобы можно было перегрузить инструмент от другого брокера... или ошибаюсь?
Можно создать хоть из 10 инструментов, фактически это будет индекс какого-нибудь реального инструмента (или свой собственный индекс). Пример индекса доллара США (https://www.mql5.com/ru/forum/227839/page2#comment_6642683),
50.14348112 * pow(ask(EURUSD),-0.576) * pow(USDJPY,0.136) * pow(ask(GBPUSD),-0.119) * pow(USDCAD,0.091) * pow(USDSEK,0.042) * pow(USDCHF,0.036)
Пример для EUR (последний график)
Только не понятно как с помощью этого инструмента создать синтетический инструмент из двух...
Как я понял, это для того чтобы можно было перегрузить инструмент от другого брокера... или ошибаюсь?
нужно только указать формулу с имеющимися в терминале инструментами, терминал сам всё загрузит, примерно так:
здесь есть подробности.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда,
Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга. Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти нормальных индикаторов для анализа инструментов.
Если у кого-то есть индикаторы для МТ5 , может поделитесь?
Наверняка есть очень много людей столкнувшихся с такой же проблемой... Облегчим друг другу жизнь.
Спасибо тебе, хороший человек, заранее!