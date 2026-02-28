Индикаторы для парного трейдинга для МТ5

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Добрый день!

Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда,

Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга.  Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти нормальных индикаторов для анализа инструментов.

Если у кого-то есть индикаторы для МТ5 , может поделитесь?

Наверняка есть очень много людей столкнувшихся с такой же проблемой... Облегчим друг другу жизнь.

Спасибо тебе, хороший человек, заранее!

 
Pavel Luzin:

Добрый день!

Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда,

Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга.  Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти нормальных индикаторов для анализа инструментов.

Если у кого-то есть индикаторы для МТ5 , может поделитесь?

Наверняка есть очень много людей столкнувшихся с такой же проблемой... Облегчим друг другу жизнь.

Спасибо тебе, хороший человек, заранее!

А что Вы подразусеваете под "парный трейдинг"?

Два разных инструмента или один инструмент с разной экспирацией?

 
prostotrader:

А что Вы подразусеваете под "парный трейдинг"?

Два разных инструмента или один инструмент с разной экспирацией?

Добрый день!

инструменты для торговли фьючерсы с разной датой экспирации и акции префы и обычки. Либо ETF и фьючерсы на индексы.

А индикаторы нужны которые оценивают отношение спреда ( разницу либо отношение ) между инструментами и выводил бы в окно индикатора, чтобы можно было приблизительно оценить текущую ситуацию по инструментам. 

Например, гугл и гугл префы, цена обычки XXX  а цена префа YYY, в идеале было бы если индюк рисовал линию из XXX/YYY, а еще лучше если бы рисовал среднюю скользящую по этому отношению.... на мт4 таких индикаторов много, и сам могу такие написать, но с MQL5 языком ни как не могу справиться... и индикаторов тоже найти не могу... 

Спасибо.

[Удален]  

Может быть поможет

https://www.mql5.com/ru/code/19630

Cointegration
Cointegration
  • голосов: 21
  • 2017.12.26
  • Maxim Dmitrievsky
  • www.mql5.com
Индикатор находит коэффициенты линейной регрессии для каждого из выбранных инструментов со всеми остальными, и выводит на график в виде стандартных отклонений. Сумма всех кривых...
 
Pavel Luzin:

https://www.mql5.com/ru/code/16996

Relation - Chart Builder Legacy
Relation - Chart Builder Legacy
  • голосов: 9
  • 2016.11.28
  • Andy Sanders
  • www.mql5.com
Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула. Графики отрисовываются в барах для таймфрейма выбранного в параметрах индикатора. Графики выбранных инструментов синхронизированы по времени. Пробелы в формуле необязательны, дробные числа задаются только через точку. Поддерживаемые...
 
Pavel Luzin:

Добрый день!

Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда,

Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга.  Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти нормальных индикаторов для анализа инструментов.

Если у кого-то есть индикаторы для МТ5 , может поделитесь?

Наверняка есть очень много людей столкнувшихся с такой же проблемой... Облегчим друг другу жизнь.

Спасибо тебе, хороший человек, заранее!


Теперь такие индикаторы не нужны, имеется более мощный инструмент:


 
Всем спасибо! Особенное Sergey Chalyshev ! 
 
Sergey Chalyshev:


Теперь такие индикаторы не нужны, имеется более мощный инструмент:


Только не понятно как с помощью этого инструмента создать синтетический инструмент из двух...

Как я понял, это для того чтобы можно было перегрузить инструмент от другого брокера... или ошибаюсь?

 
Pavel Luzin:

Только не понятно как с помощью этого инструмента создать синтетический инструмент из двух...

Как я понял, это для того чтобы можно было перегрузить инструмент от другого брокера... или ошибаюсь?

Можно создать хоть из 10 инструментов, фактически это будет индекс какого-нибудь реального инструмента (или свой собственный индекс). Пример индекса доллара США (https://www.mql5.com/ru/forum/227839/page2#comment_6642683),

50.14348112 * pow(ask(EURUSD),-0.576) * pow(USDJPY,0.136) * pow(ask(GBPUSD),-0.119) * pow(USDCAD,0.091) * pow(USDSEK,0.042) * pow(USDCHF,0.036)

 Пример для EUR (последний график)

EUR

 
Pavel Luzin:

Только не понятно как с помощью этого инструмента создать синтетический инструмент из двух...

Как я понял, это для того чтобы можно было перегрузить инструмент от другого брокера... или ошибаюсь?


нужно только указать формулу с имеющимися в терминале инструментами, терминал сам всё загрузит, примерно так:


здесь есть подробности.

 
Sergey Chalyshev:


нужно только указать формулу с имеющимися в терминале инструментами, терминал сам всё загрузит, примерно так:


здесь есть подробности.

Но график разве не оффлайн получится? Как с ним в реальном времени то работать?

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