Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2189
Здравствуйте. Подскажите, пожалста.
Возможно ли получать данные с индикатора включенного в отдельном окне? Не через iCustom, а именно с того что он отображает.
Такая необходимость возникла из-за того что индикатор, при его обновлении, немного перерисовывает, и через iCustom получаются данные, как если бы он был только что обновлен, а нужны именно не перерисованные данные.
В индикаторе добавить
и потом обращаться к объектам
господа, а к разработчикам можно обратиться тут?
инструмент "линии Фибоначчи"; дайте, пожалуйста, возможность добавлять больше этих линий (в МТ 4) - штук 20-30 ещё; их можно использовать по-разному, а то сейчас линий мало
Здравствуйте. Подскажите как перевести эти числа?
#define lr 3.0e-4f
#define momentum 0.99f
#define WeightsMultiplier 1.0e-3f
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
Во вкладке Уровни добавьте сколько хотите
Вот я о ней и говорю - ещё там добавить штук 20-30 ещё. Так как возможности этой вкладки я исчерпал и больше не добавляются.
Похоже что допустима и компилируется. Но вот какой-то довесок непонятный добавляет.
Похоже что допустима и компилируется. Но вот какой-то довесок непонятный добавляет.
Видимо, из-за ограниченной точности представления числа в типе float.