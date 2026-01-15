Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2189

Здравствуйте. Подскажите, пожалста. 

Возможно ли получать данные с индикатора включенного в отдельном окне? Не через iCustom, а именно с того что он отображает. 

Такая необходимость возникла из-за того что индикатор, при его обновлении, немного перерисовывает, и через iCustom получаются данные, как если бы он был только что обновлен, а нужны именно не перерисованные данные.


 
В индикаторе добавить 

ArrowCreate(0,"Pref"+TimeToStr(time[i]),...)

и потом обращаться к объектам

 

господа, а к разработчикам можно обратиться тут? 

инструмент "линии Фибоначчи"; дайте, пожалуйста, возможность добавлять больше этих линий (в МТ 4)  - штук 20-30 ещё; их можно использовать по-разному, а то сейчас линий мало

 
Во вкладке Уровни добавьте сколько хотите
 

Здравствуйте. Подскажите как перевести эти числа?

#define  lr 3.0e-4f 

#define  momentum 0.99f

#define  WeightsMultiplier 1.0e-3f

Что это за такая странная запись и как мне поменять их значения?
 
Не знаю, допустима ли такая запись в MQL, а вообще - суффикс "f" означает, что тип константы float.
 
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double

 
Artyom Trishkin #:
Во вкладке Уровни добавьте сколько хотите

Вот я о ней и говорю - ещё там добавить штук 20-30 ещё. Так как возможности этой вкладки я исчерпал и больше не добавляются. 

 
Sergey Gridnev #:

Не знаю, допустима ли такая запись в MQL, а вообще - суффикс "f" означает, что тип константы float.

Похоже что допустима и компилируется. Но вот какой-то довесок непонятный добавляет.


 
Alexander Sevastyanov #:

Похоже что допустима и компилируется. Но вот какой-то довесок непонятный добавляет.

Видимо, из-за ограниченной точности представления числа в типе float.

