Покемоны - страница 8
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100 человек кричат что надо, и вокруг них 5 тыс. ловят покемонов 25 уровня.
Чуть больше месяца прошло после выхода покемонов, а о них уж вышла книга.
Это для основательной публики. Для тех кто , если нужно сделать забор, идут в книжный магазин или гуглят.
https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov-4340152/40-layfhakov-dlya-pokemon-go/?utm_campaign=Retargeting&utm_medium=LowerFunnel&utm_source=Criteo
:)
Я как знал где то выше или в другой ветке писал, что скоро про покемонов будут книги писать и кино снимать.
Если смотреть распределение тиковых объёмов по ценовым уровням у акций покемов.
На М1 подобие нормального распределения, гауссового колокольчика.
На М5 какая-то вилка-коза.
А на таймфреймах М15 и выше эксперт ВООБЩЕ УДАЛЯЕТСЯ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. На других инструментах такого нет.
Да ну вас покемошек к японо матери!
В новой редакции: "Искала ли ты на ночь покемона?"
Девушка начала вязать покемонов, устав играть в Pokemon Go
Жительница Техаса Николь Даниган вяжет крючком игрушки в виде покемонов и оставляет их на покестопах в своем городе, чтобы их находили дети. Свой проект девушка начала почти неделю назад, но уже привлекла к себе внимание игроков Pokemon Go и людей, умеющих вязать, из Австралии, Дании и даже Великобритании.
Как сообщила Даниган изданию The Verge, на вязку одного покемона может уйти как 30 минут, так и два часа. Проще и быстрее, по признанию девушки, изготавливать покеболы, сложнее всего было вязать Пикачу.
В своей группе #CrochetGO в фейсбуке Даниган сообщила, что не продает свои творения. Чтобы следить за тем, где она оставляет свои игрушки, нужно подписаться на нее и читать подписи с подсказками под фото.
https://news.mail.ru/society/26833302/
Так и мы не осуждаем. Лично мне, как любителю психологии, интересны побудительные причины компьютерных игроков. Были же публикации, как японцы мрут за компьютером, не выходя из сетевой игры сутками. А тут появились покемоны, предсказываю большое количество смертей, особенно у девушек.
Почему? Потому что я люблю гулять и много раз замечал, что если девушка трещит по телефону с подружкой, она зачастую просто слепа к окружающей обстановке. То есть звуковой канал восприятия полностью блокирует все остальные.
А тут покемоны, ведь придется шарить зрительный канал, это гораздо серьезнее. А на улицах открытые люки, транспорт и прочие опасности.
Выживут не все. Естественный отбор знаете ли. Дамочки с блокировкой сознания при повороте головы в сторону витрины уж точно не выживут.
Так что Покемон Го приведёт к оздоровлению человечества. Ура товарищи!!!!!! наконец то найдена панацея от идиократии (власти идиотов).
ЗЫ если кто не понял это всё сарказм.
Выживут не все. Естественный отбор знаете ли. Дамочки с блокировкой сознания при повороте головы в сторону витрины уж точно не выживут.
Так что Покемон Го приведёт к оздоровлению человечества. Ура товарищи!!!!!! наконец то найдена панацея от идиократии (власти идиотов).
ЗЫ если кто не понял это всё сарказм.
Недооцениваете Вы пользу и прогрессивность покемон- технологий.
Самый банальный пример. Сейчас пойдет сезон поиска грибов, а также сезон поиска заблудившихся грибников. А покемон ( или леший ) в смартфоне может спасти чью-то жизнь и вывести из леса. Навигация проводником- покемоном гораздо удобнее современных средств...