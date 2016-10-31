Покемоны - страница 4

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Sergey Golubev:
Может совпало ... что там было в начале июля?

Потому что S&P 500 возобновил рост 6 июля (H4 график):

кто-то повёлся и прикупил покемонов ))

кто-то крупный )

 
Alexandr Bryzgalov:

типа путеводитель и т.п. путеводитель бы бы намного полезнее покемонов )

Уже давно есть. У некоторых больших скиареалов есть аппликации которые показывают значимые места на карте примерно в режиме дополненной реальности.

Да чего далеко ходить. Вот видео 4-летней давности


Фишка в том как это сделано и как это подано

 


Если на дневном графике - то у индекса S&P 500 было разнонаправленное движение с конца апреля этого года - цена могла пойти на нисходящий или восходящий тренды. Но вот 6 июля цена выбрала направление на восходящий тренд (а могла бы выбрать на нисходящий), и этот восходящий тренд продолжается сейчас под так сказать "аплодисменты" финансово-аналитической прессы - вот смотрю -

  • 38 минут назад - Reuters статья о взлете S&P 500
  • 38 минут назад - MarketWatch статья о новом хайе S&P 500
  • 4 часа назад - Reuters UK о взлете S&P 500
  • 9 часов назад - стаья в Seeking Alpha о новой вершине S&P 500
  • и так далее ...

Взахлеб пишут, я читал не все, но что читал - покемоны там не упоминаются.


 
Смотрел недавно новости по ТВ, то ли Москва, то ли Питер. Меня поразило, молодежь огромной толпой собирается в парке и ловит там покемонов. Хотя, я в молодости тоже в игры дулся, в ИЛ-2, даже джойстик с педалями остался до сих пор. Я сейчас совсем пропал интерес, старею ))

В общем, игра для скучающих тинейджеров. Я не в курсе, есть ли там денежный интерес, если нет, мода пройдет и все про нее забудут.

 
Индекс высокотехнологического сектора Nasdac то же бьет рекорды. Нас учили, хотите узнать причины события- ищите кому оно выгодно. Покемонова лихорадка выгодна производителям смартфонов, телекомам и шпионам. Так как это ускоренная аммортизация телефонам, бешенный трафик и отличный инструмент шпионажа.
 
Yuri Evseenkov:
Индекс высокотехнологического сектора Nasdac то же бьет рекорды. Нас учили, хотите узнать причины события- ищите кому оно выгодно. Покемонова лихорадка выгодна производителям смартфонов, телекомам и шпионам. Так как это ускоренная аммортизация телефонам, бешенный трафик и отличный инструмент шпионажа.
Передавали, Мегафон на трафик с покемонами денег не берет.
 
Быки просекли фишку. Раз по два миллиона скачек в сутки из эппла и гугла, то недалеко то время, когда массово начнут менять смартфоны из за царапинки или для большего удобства в игре. Тут Владимир писал , почему бы не интегрировать игру в очки гугл. Удобно и безопасней передвижение. А так надо держать смартфон перед собой, да еще и вертикально. Но тут другая фишка. Игра это еще и повод показать свой смарфон в общественном месте, позиционировать свой социальный статус. Так что не удивился взлету акций производителей люксовых аппаратов.
 
http://www.interfax.ru/business/522614
Игра Pokemon Go принесла $200 млн выручки за первый месяц
Игра Pokemon Go принесла $200 млн выручки за первый месяц
  • 2016.08.08
  • www.interfax.ru
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Выручка от популярной игры для мобильных устройств Pokemon Go (разработчик - Niantic) превысила $200 млн за первые 30 дней после выхода на рынок, говорится в докладе SensorTower. Таким образом, Pokemon Go опередила предыдущего лидера по этому показателю - игру Clash Royal (от Supercell), собравшую $120 млн за...
 

Курьёз покемоны , или это глобальный тренд , результаты опроса  распределяются поровну. Полагаю так же думают и во всем мире.

Калифорния. США. В головных офисах IT гигантов проходят экстренные совещания по поводу покемоновой лихорадки. Вопрос, как маркетологи и стратеги могли проглядеть желание людей дополнить свою реальность виртуальной? Как получилось что небольшая японская компания смогла так лихо их обставить? Но боссы не сильно наседают. Акции компаний сильно растут начиная с 6 июля (старт покемонов) . Акционеры довольны.

Пекин. Китай. Пленум Коммунистической партии КНР.  Здесь кипят нешуточные страсти. Одни требуют запретить эту заразу из Японии (извечного геополитического противника Китая) как разлагающую молодёжь и служащую отличным инструментом геошпионажа для США.  Другие, "красные директора", предчувствуют повышенный спрос на смартфоны мировых брендов, производство которых сосредоточено в Китае. Пленуму предстоит принять нелегкое решение.

Москва. Кремль. Здесь всё под контролем. Совещание под руководством самого продвинутого пользователя из всех премьеров в мире. Обсуждается продвижение ГЛОНАСС. Есть шанс обойти запокемоненный GPS.

C  добрым утром !

 

Вот нашел - статья гуляет по фейсбуку - ОБЪЯСНЯЕМ, ЗАЧЕМ СОЗДАН POKEMON GO

Трижды давал на эту тему интервью, так что пришлось покопаться в англоязычных первоисточниках.
- Разработчик игры: Niantic Labs. Внутренний старт-ап Гугла.
- Ниантик основан Джоном Хэнком (John Hanke), так же основавшим Keyhole, Inc ( «Замочная скважина» ) — проект для картографирования поверхности, выкупленный все тем же Гуглом и создавшим на его базе Гугл-карты, Гугл-Земля, Гугл-Стритс.
- А теперь внимание. Keyhole, Inc спонсировался венчурным фондом In-Q-Tel. Это фонд ЦРУ, вполне официально созданный в 1999 году.

Посредством вышеуказанных аппликаций, были решены важные задачи:
- Обновляемое картографирование поверхности планеты, включая дороги, базы и тд. А ведь когда-то, карты-километровки считались стратегическими и секретными. В гражданские карты даже специально вносились погрешности.
- Автомобили-роботы от Гугл-Стритс заглянули во все переулки, картографировав наши города, машины, лица…

Оставалась одна проблема. Как заглянуть в наши дома, подвалы, тенистые аллеи, казармы, госучереждения и так далее, по списку.

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