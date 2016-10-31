Покемоны - страница 4
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Может совпало ... что там было в начале июля?
Потому что S&P 500 возобновил рост 6 июля (H4 график):
кто-то повёлся и прикупил покемонов ))
кто-то крупный )
типа путеводитель и т.п. путеводитель бы бы намного полезнее покемонов )
Уже давно есть. У некоторых больших скиареалов есть аппликации которые показывают значимые места на карте примерно в режиме дополненной реальности.
Да чего далеко ходить. Вот видео 4-летней давности
Фишка в том как это сделано и как это подано
Если на дневном графике - то у индекса S&P 500 было разнонаправленное движение с конца апреля этого года - цена могла пойти на нисходящий или восходящий тренды. Но вот 6 июля цена выбрала направление на восходящий тренд (а могла бы выбрать на нисходящий), и этот восходящий тренд продолжается сейчас под так сказать "аплодисменты" финансово-аналитической прессы - вот смотрю -
Взахлеб пишут, я читал не все, но что читал - покемоны там не упоминаются.
В общем, игра для скучающих тинейджеров. Я не в курсе, есть ли там денежный интерес, если нет, мода пройдет и все про нее забудут.
Индекс высокотехнологического сектора Nasdac то же бьет рекорды. Нас учили, хотите узнать причины события- ищите кому оно выгодно. Покемонова лихорадка выгодна производителям смартфонов, телекомам и шпионам. Так как это ускоренная аммортизация телефонам, бешенный трафик и отличный инструмент шпионажа.
Курьёз покемоны , или это глобальный тренд , результаты опроса распределяются поровну. Полагаю так же думают и во всем мире.
Калифорния. США. В головных офисах IT гигантов проходят экстренные совещания по поводу покемоновой лихорадки. Вопрос, как маркетологи и стратеги могли проглядеть желание людей дополнить свою реальность виртуальной? Как получилось что небольшая японская компания смогла так лихо их обставить? Но боссы не сильно наседают. Акции компаний сильно растут начиная с 6 июля (старт покемонов) . Акционеры довольны.
Пекин. Китай. Пленум Коммунистической партии КНР. Здесь кипят нешуточные страсти. Одни требуют запретить эту заразу из Японии (извечного геополитического противника Китая) как разлагающую молодёжь и служащую отличным инструментом геошпионажа для США. Другие, "красные директора", предчувствуют повышенный спрос на смартфоны мировых брендов, производство которых сосредоточено в Китае. Пленуму предстоит принять нелегкое решение.
Москва. Кремль. Здесь всё под контролем. Совещание под руководством самого продвинутого пользователя из всех премьеров в мире. Обсуждается продвижение ГЛОНАСС. Есть шанс обойти запокемоненный GPS.
C добрым утром !
Вот нашел - статья гуляет по фейсбуку - ОБЪЯСНЯЕМ, ЗАЧЕМ СОЗДАН POKEMON GO
Трижды давал на эту тему интервью, так что пришлось покопаться в англоязычных первоисточниках.
- Разработчик игры: Niantic Labs. Внутренний старт-ап Гугла.
- Ниантик основан Джоном Хэнком (John Hanke), так же основавшим Keyhole, Inc ( «Замочная скважина» ) — проект для картографирования поверхности, выкупленный все тем же Гуглом и создавшим на его базе Гугл-карты, Гугл-Земля, Гугл-Стритс.
- А теперь внимание. Keyhole, Inc спонсировался венчурным фондом In-Q-Tel. Это фонд ЦРУ, вполне официально созданный в 1999 году.
Посредством вышеуказанных аппликаций, были решены важные задачи:
- Обновляемое картографирование поверхности планеты, включая дороги, базы и тд. А ведь когда-то, карты-километровки считались стратегическими и секретными. В гражданские карты даже специально вносились погрешности.
- Автомобили-роботы от Гугл-Стритс заглянули во все переулки, картографировав наши города, машины, лица…
Оставалась одна проблема. Как заглянуть в наши дома, подвалы, тенистые аллеи, казармы, госучереждения и так далее, по списку.