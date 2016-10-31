Покемоны - страница 3
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Nintendo в боковике на М30.
Ну уж если Комбинатор откликнулся и набил столько букв и знаков препинания, то тема явно не флудовая.
Сколько интересно готовится такой проект? Nintendo до покемонов считалась игроком второго эшелона? А теперь опередила Sony.
Думаю IT гиганты ждут реакции Китая и Индии. Могут запретить. Игра - отличный инструмент шпионажа. А как по Вашему?
Ага, ждут и на коленке уже усиленно клипают свои аналоги. А потом скажут как Анна Артомонова, что это у них энтузиасты-разработчики, в свое свободное время, решили быстренько забацать свой аналог:
Логично было бы выпустить эту игру в комплекте с Google-очками - всё выглядело бы природно - просто человек ходит/бегает в очках. А вот когда со смартфоном перед собой, в вертикальном положении - выглядит очень неестественно.
Случай из ряда вон выходящих. Акции Nintendo выросли более чем в два раза после выхода игры "Pokemon Go". Капитализация этой небольшой японской компании $ 42 млрд. превысило военный экспорт США с такими гигантами как Боинг и Локхид Мартин.
Прошу делится мнениями по поводу этого явления. Можно выбирать несколько вариантов.
Интересно услышать пользователей этой игры. Подслушал разговор в парке. Один немолодой человек утверждал, что в нашем небольшом городе появился покемон 22 уровня.
Акции Nintendo появились как CFD и в терминале МТ4. Номинированы как в иенах так и в долларах.
Совпало два события. Резонанс произошел.
Прогресс достиг новой точки своего развития и уродилось много дебилов пользующих эту игрушку.
Думаю это очень быстро пройдет, так как и в 90-х. Думаю нинтендо свой максимум уже показало.
...
Прогресс достиг новой точки своего развития и уродилось много дебилов пользующих эту игрушку.
...
Наглядная беспомощность классического теханализа ))
Рост был на том, что был слух что по сути Nintendo выпустили эту игру. Коррекция была на том что все узнали что у Nintendo только доля в компании выпустившей игру.
Не пренебрегайте фундаментом.
Ага, ждут и на коленке уже усиленно клипают свои аналоги. А потом скажут как Анна Артомонова, что это у них энтузиасты-разработчики, в свое свободное время, решили быстренько забацать свой аналог:
Классная штука. Но не для массового потребителя, кто знает картины знаменитых художников?
Сделать долгоиграющий хит для миллионов не проще, чем написать Мону Лизу. Хотя знаменитую картину " Афроамериканцы в шахте уголь воруют" я и сам напишу не хуже. Но это исключение.
Вы правы, организаторы Nintendo- выдающиеся стратеги. Или им просто повезло.
...
Вы правы, организаторы Nintendo- выдающиеся стратеги. Или им просто повезло.
Совпадение это или нет ? Покемоны стартовали 6 июля.
Акции Apple, Google, Samsung, Sony и др. с этого дня пошли на взлёт.
До боли знакомые графики
такие-же были у биткоинов )
всё зависит чем будут подпитываться эти графики
ЗЫ: пока увлечение, стоит вспомнить денди и дальнейшее развитие игровых приставок, тут тоже самое, мне кажется параллельно разовьётся какое-нить прикладное направление,
типа путеводитель и т.п. путеводитель бы бы намного полезнее покемонов )
где-то видел видео где показывается инструкцией по разбору авто в дополненной реальности.
Потому что S&P 500 возобновил рост 6 июля (H4 график):