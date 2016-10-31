Покемоны - страница 3

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Yuri Evseenkov:
Nintendo в боковике на М30.

Ну уж если Комбинатор откликнулся и набил столько букв и знаков препинания, то тема явно не флудовая.

Сколько интересно готовится такой проект? Nintendo до покемонов считалась игроком второго эшелона? А теперь опередила Sony.

Думаю IT гиганты ждут реакции Китая и Индии. Могут запретить. Игра - отличный инструмент шпионажа. А как по Вашему?

Ага, ждут и на коленке уже усиленно клипают свои аналоги. А потом скажут как Анна Артомонова, что это у них энтузиасты-разработчики, в свое свободное время, решили быстренько забацать свой аналог:

Mail.Ru Group выпустил аналог Prisma для обработки видео
Mail.Ru Group выпустил аналог Prisma для обработки видео
  • Вадим Елистратов
  • tjournal.ru
Холдинг Mail.Ru Group выпустил приложение для Android под названием Artisto — аналог Prisma, который с помощью нейросетей позволяет накладывать эффекты в стиле картин знаменитых художников на короткие видеоролики. Об этом в своём фейсбуке сообщила вице-президент компании Анна Артамонова. На момент запуска Artisto доступно только на Android. По...
 
Karputov Vladimir:
Логично было бы выпустить эту игру в комплекте с Google-очками - всё выглядело бы природно - просто человек ходит/бегает в очках. А вот когда со смартфоном перед собой, в вертикальном положении - выглядит очень неестественно. 
Google просто обречено как то отреагировать на покемонов.
 
Yuri Evseenkov:

Случай из ряда вон выходящих. Акции Nintendo выросли более чем в два раза после выхода игры "Pokemon Go". Капитализация этой небольшой японской компании $ 42 млрд. превысило военный экспорт США с такими гигантами как Боинг и Локхид Мартин.

Прошу делится мнениями по поводу этого явления. Можно выбирать несколько вариантов.

Интересно услышать пользователей этой игры. Подслушал разговор в парке. Один немолодой человек утверждал, что в нашем небольшом городе появился покемон 22 уровня.

Акции Nintendo  появились как CFD и в терминале МТ4. Номинированы как в иенах так и в долларах.


Совпало два события. Резонанс произошел.

Прогресс достиг новой точки своего развития и уродилось много дебилов пользующих эту игрушку.

Думаю это очень быстро пройдет, так как и в 90-х. Думаю нинтендо свой максимум уже показало. 

 
Sergey Chalyshev:

...

Прогресс достиг новой точки своего развития и уродилось много дебилов пользующих эту игрушку.

...

Когда дебилов становиться слишком много, с этим приходится считаться. Всплеск разумеется спадет, но новая площадка в индустрии развлечений открыта. Впрочем этому удивляться не приходится. Еще в 90-ых было куча фильмов о виртуальной реальности. 
 
Sergey Golubev:

Наглядная беспомощность классического теханализа ))

Рост был на том, что был слух что по сути Nintendo выпустили эту игру. Коррекция была на том что все узнали что у Nintendo только доля в компании выпустившей игру.

Не пренебрегайте фундаментом.

 
Vasiliy Sokolov:

Ага, ждут и на коленке уже усиленно клипают свои аналоги. А потом скажут как Анна Артомонова, что это у них энтузиасты-разработчики, в свое свободное время, решили быстренько забацать свой аналог:

Классная штука. Но не для массового потребителя, кто знает картины знаменитых художников?

Сделать долгоиграющий хит для миллионов не проще, чем написать Мону Лизу. Хотя знаменитую картину " Афроамериканцы в шахте уголь воруют" я и сам напишу не хуже. Но это исключение.

Вы правы, организаторы Nintendo- выдающиеся стратеги. Или им просто повезло.

 
Yuri Evseenkov:

...

Вы правы, организаторы Nintendo- выдающиеся стратеги. Или им просто повезло.

Если годами биться головой об закрытую дверь, то рано или поздно даже по законам вероятности, дверь когда-нибудь откроется, если конечно раньше голова не сломается. В этом смысле да, Nintendo повезло. Но то, что повезло именно одной из фирм занимающейся игровой индустрией вовсе не случайность. В общем и здесь умельцы "Васи-пупкины" остаются без шансов.
 

Совпадение это или нет ? Покемоны стартовали 6 июля.

 Акции Apple, Google, Samsung, Sony и др. с этого дня пошли на взлёт.


 

До боли знакомые графики

такие-же были у биткоинов )

всё зависит чем будут подпитываться эти графики

ЗЫ: пока увлечение, стоит вспомнить денди и дальнейшее развитие игровых приставок, тут тоже самое, мне кажется параллельно разовьётся какое-нить прикладное направление,

типа путеводитель и т.п. путеводитель бы бы намного полезнее покемонов )

где-то видел видео где показывается инструкцией по разбору авто в дополненной реальности.

 
Может совпало ... что там было в начале июля?

Потому что S&P 500 возобновил рост 6 июля (H4 график):

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