Покемоны - страница 6

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Yuri Evseenkov:
Как бы не злились старперы, но неизбежно наступает время поколения фейсбуков, компьютерных игр и виртуальной реальности. Во сто крат больше читающих, пишущих, знающих ответ на любой вопрос через ок гугл. 6 июля боевым десантом покемонов был совершен прорыв в обычною реальность и тенденция размытия границ набирает обороты. Игнорировать эту дополненную реальность в трейдинге и инвестициях очень не дальновидно.

А Вы что там в дали видите? Повангуйте нам. 

 
Alexandr Saprykin:

Ой, извиняюсь. Не роликовое. Клиповое мышление.

Здесь подробнее: http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip 

А, ну я воспринял, как видео-роликовое, тоже близко по смыслу ))
 
Yuri Evseenkov: Игра - отличный инструмент шпионажа. А как по Вашему?
Ага. Раскидать покемонов вокруг военных баз и др. объектов. И граждане собственной страны все зафотографируют, все входы и выходы, все щели в заборах))
 
elibrarius:
Ага. Раскидать покемонов вокруг военных баз и др. объектов. И граждане собственной страны все зафотографируют, все входы и выходы, все щели в заборах))

а вы думаете без игры до сих пор этого не сделано? 

 

Чуть больше месяца прошло после выхода покемонов, а о них уж вышла книга. 

Это для  основательной публики. Для тех кто , если нужно сделать забор, идут в книжный магазин или гуглят. 

https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov-4340152/40-layfhakov-dlya-pokemon-go/?utm_campaign=Retargeting&utm_medium=LowerFunnel&utm_source=Criteo

40 лайфхаков для Pokemon Go –
40 лайфхаков для Pokemon Go –
  • голосов: 13
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Alexandr Saprykin:

А Вы что там в дали видите? Повангуйте нам. 

Всё будет хорошо!
 
Yuri Evseenkov:
Всё будет хорошо!

Очень:

все будет хорошо 

 
http://www.ntv.ru/novosti/1649458/
Москвичка обвинила покемона в изнасиловании
Москвичка обвинила покемона в изнасиловании
  • www.ntv.ru
По словам молодой женщины, все произошло в одну из августовских ночей в квартире на Тверской улице. Якобы перед сном она долго играла в Pokemon Go на телефоне, после чего уснула и очнулась, почувствовав, что ее насилуют. В надругательстве женщина обвинила персонажа игры про покемонов, о чем сообщила находившемуся рядом мужу. Тот назвал супругу...
 
Alexandr Saprykin:
http://www.ntv.ru/novosti/1649458/

Только что получил письмо из ДЦ, где я давно торгую. Как говорил Андрей Миронов в фильме "Обыкновенное чудо", - почтенно, понятно, люди деньги делают ))))

------- 

Уважаемый Алексей Волчанский

Приглашаем принять участие в конкурсе "Найди покемона"

-------- 

... далее текст не привожу во избежание рекламы

 
Alexey Volchanskiy:

Только что получил письмо из ДЦ, где я давно торгую. Как говорил Андрей Миронов в фильме "Обыкновенное чудо", - почтенно, понятно, люди деньги делают ))))

------- 

Уважаемый Алексей Волчанский

Приглашаем принять участие в конкурсе "Найди покемона"

-------- 

... далее текст не привожу во избежание рекламы

за 10-20-30 баксов фигнёй такой маяться... ужас какой
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