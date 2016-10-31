Покемоны - страница 6
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Как бы не злились старперы, но неизбежно наступает время поколения фейсбуков, компьютерных игр и виртуальной реальности. Во сто крат больше читающих, пишущих, знающих ответ на любой вопрос через ок гугл. 6 июля боевым десантом покемонов был совершен прорыв в обычною реальность и тенденция размытия границ набирает обороты. Игнорировать эту дополненную реальность в трейдинге и инвестициях очень не дальновидно.
А Вы что там в дали видите? Повангуйте нам.
Ой, извиняюсь. Не роликовое. Клиповое мышление.
Здесь подробнее: http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip
Ага. Раскидать покемонов вокруг военных баз и др. объектов. И граждане собственной страны все зафотографируют, все входы и выходы, все щели в заборах))
а вы думаете без игры до сих пор этого не сделано?
Чуть больше месяца прошло после выхода покемонов, а о них уж вышла книга.
Это для основательной публики. Для тех кто , если нужно сделать забор, идут в книжный магазин или гуглят.
https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov-4340152/40-layfhakov-dlya-pokemon-go/?utm_campaign=Retargeting&utm_medium=LowerFunnel&utm_source=Criteo
А Вы что там в дали видите? Повангуйте нам.
Всё будет хорошо!
Очень:
http://www.ntv.ru/novosti/1649458/
Только что получил письмо из ДЦ, где я давно торгую. Как говорил Андрей Миронов в фильме "Обыкновенное чудо", - почтенно, понятно, люди деньги делают ))))
-------Уважаемый Алексей Волчанский
Приглашаем принять участие в конкурсе "Найди покемона"
--------
... далее текст не привожу во избежание рекламы
Только что получил письмо из ДЦ, где я давно торгую. Как говорил Андрей Миронов в фильме "Обыкновенное чудо", - почтенно, понятно, люди деньги делают ))))
-------Уважаемый Алексей Волчанский
Приглашаем принять участие в конкурсе "Найди покемона"
--------
... далее текст не привожу во избежание рекламы