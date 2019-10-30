MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 9
По поводу нового режима оптимизации: "Все символы, выбранные в окне 'Обзор рынка' ". Режим, конечно, нужный, но реализован он явно неправильно. Я имею в виду выбор символов для тестирования.
В окне 'Обзор рынка' и валюты, и CFD, фьючерсы, индексы, металлы. И всё это забивается в список тестирования. Допустим, я хочу протестировать советника на 4-х валютных парах. Для этого мне надо закрыть. все другие окна терминала (иначе символы не удалить из окна 'Обзор рынка'), в 'Обзоре рынка' - нажать 'Скрыть всё'. И что тогда останется от терминала ?
Необходимо окно (копия 'Обзора рынка'), в котором можно явно выбрать символы для тестирования (например, поставить галочку). Иначе придётся устанавливать отдельный терминал для тестирования, каждый раз конфигурируя его под нужный набор.
По поводу нового режима оптимизации: "Все символы, выбранные в окне 'Обзор рынка' ". Режим, конечно, нужный, но реализован он явно неправильно. Я имею в виду выбор символов для тестирования.
Это была первая версия мультивалютного сканера.
Сами понимаем, что неудобно без выбора, но в качестве первой тестовой версии для обкатки нового режима подходит. Конечно же, будем его улучшать.
А почему такие ограничения на количество проходов оптимизации? Мне даже на МТ4 не хватало 10тыс проходов, приходится писать специально алгоритм для обхода этого ограничения. А тут при таком росте производительности эти же параметры ограничения. Как-нибудь можно отключить это "усекновение" количества проходов оптимизации?
---
Ещё один вопрос, насколько качественно распределение генерируемых генетикой параметров? В МТ4 совсем плохо, наборы параметров повторяются и реально там значительно меньше 10 тыс проходов оптимизации.
А в остальном тестирование на 8 парах проходит нормально.
Честно говоря мне было бы удобнее, если бы разработчики сделали реальный мультирежим. То есть я написал советник на текущий символ, поставил во входных установках галочки на нужные символы, а тестер делает одновременный прогон по всем указанным символам, а не поочерёдный как сейчас. В этом случае мы делаем оптимизацию по привычным входным параметрам, а не символам .
Отладчик в тестере работает? Как?
Честно говоря мне было бы удобнее, если бы разработчики сделали реальный мультирежим. То есть я написал советник на текущий символ, поставил во входных установках галочки на нужные символы, а тестер делает одновременный прогон по всем указанным символам, а не поочерёдный как сейчас. В этом случае мы делаем оптимизацию по привычным входным параметрам, а не символам .
1.Имеется ли информация и какие ведутся разработки по вопросу автооптимизации экспертов?
2.В каком направлении двигаться в деле программирования автооптимизации экспертов?
Поясните. Чем существующий режим мультивалютного тестирования не устраивает? Тестер и так делает одновременный прогон тиков по всем запрошенным символам
Впервые воспользовался быстрой оптимизацией. Быстрая оптимизация завершилась досрочно, не пройдя всех проходов, заявленных на вкладке "Настройка":
При этом на вкладке "Результаты оптимизации" отражены результаты только 2506 проходов (из пройденных 8704):
Но на вкладке "График оптимизации" отражены результаты более 8,5 тысяч проходов, в том числе и проходов, отсутствующих на вкладке "Результаты оптимизации":
Вопросы:
1.1 Это нормально, если быстрая оптимизация завершается досрочно, не пройдя всех проходов, заявленных на вкладке "Настройка"?
1.2 Это нормально, если стартовая кнопка на вкладке "Настройки" продолжает оставаться кнопкой "Отмена" после досрочного завершения быстрой оптимизации?
1.3 Как узнать численные результаты и параметры проходов с 2507 по 8704, точечные значения которых отражены на вкладке "График оптимизации"?