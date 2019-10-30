MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 15
Полностью вся информация хранится в агентских логах.
При массовом выводе в журнал она просто не успевает передаться клиенту, но полностью до байта записывается в локальный клиентский журнал.
И ещё вопрос: что означают цифры (цены) при реквоте:
NP 0 PriceChannel_multi (EURUSD,H1) 04:26:10 vol= 5.6Ну, средняя 1.06095 ясно - это цена реквоты, поскольку именно по этой цене устанавливается ордер при обработке реквоты. А вот что такое 1.06060 справа и слева от неё ?
DO 0 Trade 04:26:10 requote 1.06060 / 1.06095 / 1.06060 (instant buy 5.60 USDCAD at 1.06298 sl: 1.01298 tp: 1.16298)
FQ 0 PriceChannel_multi (EURUSD,H1) 04:26:10 Error opening BUY position by USDCAD : 'Requote'
IQ 0 PriceChannel_multi (EURUSD,H1) 04:26:10 Open parameters : price=1.062980,TP=1.162980
FI 0 Trade 04:26:10 instant buy 5.60 USDCAD at 1.06095 sl: 1.01095 tp: 1.16095 (1.06060 / 1.06095 / 1.06060)
PG 0 Trades 04:26:10 deal #1216 buy 5.60 USDCAD at 1.06095 done (based on order #1216)
CQ 0 Trade 04:26:10 deal performed [#1216 buy 5.60 USDCAD at 1.06095]
JJ 0 Trade 04:26:10 order performed buy 5.60 at 1.06095 [#1216 buy 5.60 USDCAD at 1.06095]
NF 0 PriceChannel_multi (EURUSD,H1) 04:26:10 Long Position by USDCAD to be opened
Это скрин с историей сделок после тестирования. Просьба поправить отображение сделок, а именно после закрытия части позиции, текущая рыночная позиция отображается как противоположная.
Как создать шаблон по умолчанию для графиков, открываемых из тестера?
В 4 был файл с названием tester.tpl.
я default настроил вроде работает
Есть пожелание по оптимизации отображения истории сделок.
Если я правильно понимаю, то каждая сделка отображается отдельным графическим объектом(стрелкой)? Бывают случаи, когда советник последовательно совершает несколько торговых операций, допустим на открытие или закрытие позиции,тогда, в результате успешного совершения всех этих операций, будет создано соответствующее количество графических объектов.
Вот скрин истории сделок тестера:
В данной ситуации советник совершил последовательность торговых операций для открытия рыночной позиции объемом 2.3 лота - 1+1+0.3, соответственно создано столько же графических объектов
Для чего создавать столько одинаковых графических объектов, если в итоге теряется еще и информативность??? Можно ли этот момент как-то оптимизировать в будущем?