MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 15

stringo:

Полностью вся информация хранится в агентских логах.

При массовом выводе в журнал она просто не успевает передаться клиенту, но полностью до байта записывается в локальный клиентский журнал.

Спасибо. Действительно, в логе агента нашёл недостающую информацию. Значит, логам тестера не очень-то можно доверять, а сразу смотреть лог агента.
 

И ещё вопрос: что означают цифры (цены) при реквоте:

NP    0    PriceChannel_multi (EURUSD,H1)    04:26:10    vol= 5.6
DO    0    Trade    04:26:10    requote 1.06060 / 1.06095 / 1.06060 (instant buy 5.60 USDCAD at 1.06298 sl: 1.01298 tp: 1.16298)
FQ    0    PriceChannel_multi (EURUSD,H1)    04:26:10    Error opening BUY position by USDCAD : 'Requote'
IQ    0    PriceChannel_multi (EURUSD,H1)    04:26:10    Open parameters : price=1.062980,TP=1.162980
FI    0    Trade    04:26:10    instant buy 5.60 USDCAD at 1.06095 sl: 1.01095 tp: 1.16095 (1.06060 / 1.06095 / 1.06060)
PG    0    Trades    04:26:10    deal #1216 buy 5.60 USDCAD at 1.06095 done (based on order #1216)
CQ    0    Trade    04:26:10    deal performed [#1216 buy 5.60 USDCAD at 1.06095]
JJ    0    Trade    04:26:10    order performed buy 5.60 at 1.06095 [#1216 buy 5.60 USDCAD at 1.06095]
NF    0    PriceChannel_multi (EURUSD,H1)    04:26:10    Long Position by USDCAD to be opened

Ну, средняя 1.06095 ясно - это цена реквоты, поскольку именно по этой цене устанавливается ордер при обработке реквоты. А вот что такое 1.06060 справа и слева от неё ?
 


Это скрин с историей сделок после тестирования. Просьба поправить отображение сделок, а именно после закрытия части позиции, текущая рыночная позиция отображается как противоположная.

 

Как  создать шаблон по умолчанию для графиков, открываемых из тестера?

В 4 был файл  с названием tester.tpl.

 
SHOOTER777:

Как  создать шаблон по умолчанию для графиков, открываемых из тестера?

В 4 был файл  с названием tester.tpl.

я default настроил вроде работает
 
Prival:
я default настроил вроде работает
Спасибо, работает
 
SHOOTER777:

Как  создать шаблон по умолчанию для графиков, открываемых из тестера?

В 4 был файл  с названием tester.tpl.

В МетаТрейдер 5 аналогично - сделайте шаблон tester.tpl
 
Kos:


Это скрин с историей сделок после тестирования. Просьба поправить отображение сделок, а именно после закрытия части позиции, текущая рыночная позиция отображается как противоположная.


Будет исправлено.
 

Есть пожелание по оптимизации  отображения истории сделок.

Если я правильно понимаю, то каждая сделка отображается отдельным графическим объектом(стрелкой)? Бывают случаи, когда советник последовательно совершает несколько торговых операций, допустим на открытие или закрытие позиции,тогда, в результате успешного совершения всех этих операций, будет создано соответствующее количество графических объектов.

Вот скрин истории сделок тестера:

В данной ситуации советник совершил последовательность торговых операций для открытия рыночной позиции объемом 2.3 лота - 1+1+0.3, соответственно создано столько же графических объектов

Для чего создавать столько одинаковых графических объектов, если в итоге теряется еще и информативность???  Можно ли этот момент как-то оптимизировать в будущем?

 
А почему отсутствует возможность анализа результатов оптимизации в Exel? В четвёрке это реализовано, а в пятёрке - СЛАБО?
